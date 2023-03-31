Що можна сіяти та саджати у квітні — місячний посівний календар на 2023 рік

Завдяки посівному місячному календарю ви зможете підібрати найврожайніші дні, щоб потім отримати хороший результат

Квітень — найвідповідальніший та найбільш плідний період для городників і садівників. Саме у другий місяць весни починають висаджувати більшість фруктів та овочів, удобрювати теплиці й ділянки, обробляти сад та висаджувати клумби. Дуже важливо звернути увагу на фази Місяця, щоб обрати найврожайніші дні.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на квітень 2023 року.

Фази Місяця у квітні 2023 року

Фази Місяця у квітні будуть змінюватися так:

Місяць, що зростає — з 1 по 5 квітня;

Повня — 6 квітня о 06:34 за київським часом;

Місяць, що спадає — з 7 по 19 квітня;

Молодик — 20 квітня о 06:12 за київським часом;

Місяць, що зростає — з 21 по 30 квітня;

Сонячне затемнення — 20 квітня о 06:17 за київським часом;

Місячне затемнення — немає.

Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні

Як було перевірено на практиці багатьма садівниками та городниками, найкращий період для будь-яких робіт з садом та городом — фаза Місяця, що зростає.

Щоб рослини гарно росли, радували око та давали соковиті й великі плоди, краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом.

У спадний Місяць можна використовувати органічні підживки.

А ось найбільш вразливі рослини у період повного Місяця та молодика. Краще взагалі у цей час не працювати у городі та саду.

У дні повного Місяця і молодика краще нічого не сіяти та не садити, оскільки на новому місці рослини можуть не прижитися.

При цьому варто зауважити, що період молодика триває 3 дні — день до молодика, сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Які дні у квітні найкращі для посадок різних культур

Найкращими днями для висаджування різних культур у квітні 2023 року є:

картопля: 7-9, 12-14, 17, 18 квітня;

7-9, 12-14, 17, 18 квітня; батат: 7-9, 12-14 квітня;

7-9, 12-14 квітня; морква: 4, 7-9, 18, 25-28 квітня;

4, 7-9, 18, 25-28 квітня; буряк: 7-9 квітня;

7-9 квітня; ріпа і редька: 8, 9, 12-14, 21, 22 квітня;

8, 9, 12-14, 21, 22 квітня; редис: 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 квітня;

1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 квітня; селера: 7-9 квітня;

7-9 квітня; цибуля і часник: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 квітня;

1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 квітня; помідори: 7, 19, 24, 25, 26 квітня;

7, 19, 24, 25, 26 квітня; огірки: 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26 квітня;

7, 8, 9, 19, 24, 25, 26 квітня; гострий і солодкий перець: 7, 8, 9, 19, 21, 22, 24, 25, 26 квітня;

7, 8, 9, 19, 21, 22, 24, 25, 26 квітня; баклажани: 7, 19, 24, 25, 26 квітня;

7, 19, 24, 25, 26 квітня; гарбуз, кабачки: 25-27 квітня;

25-27 квітня; броколі та цвітна капуста: 7, 12-14, 21, 22 квітня;

7, 12-14, 21, 22 квітня; рання капуста: 7, 21, 22 квітня;

7, 21, 22 квітня; стручкові: 7, 23, 24 квітня;

7, 23, 24 квітня; кукурудза: 7, 21, 22 квітня;

7, 21, 22 квітня; листовий салат: 7, 17, 18, 21, 22 квітня;

7, 17, 18, 21, 22 квітня; шпинат: 21, 22 квітня;

21, 22 квітня; кріп: 12-14, 21, 22 квітня;

12-14, 21, 22 квітня; базилік: 3-5, 8, 9 квітня.

3-5, 8, 9 квітня. зелень: 6, 7, 24, 25, 26 квітня;

6, 7, 24, 25, 26 квітня; квіти: 4, 5, 11, 30 квітня.

Місячний посівний календар на квітень 2023 по днях — що робити на ділянці

Найурожайніші дні у квітні 2023: 2-4, 11, 16, 17, 19, 24, 25 квітня.

Найменш врожайні дні у квітні 2023: 1, 6, 15, 19, 20, 21, 29 квітня.

Також місячний календар вказує і на найбільш сприятливі дні для проведення деяких садових чи городніх робіт:

сапання, робота з ґрунтом — 10, 11, 15, 16, 19 квітня;

пророщування насіння — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 квітня;

проріджування, пікірування — 7, 12-14 квітня;

підживлення органічними добривами — 8, 9, 12-14, 17, 18 квітня;

підживлення мінеральними добривами — 21, 22, 25-27 квітня;

омолодження, формування, обрізання — 8-14 квітня;

компостування — 19, 20 квітня;

пасинкування і прищеплення — 20 квітня;

боротьба зі шкідниками та хворобами — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 квітня;

профілактичне оброблення — 3-5, 10, 11, 23, 24 квітня;

щеплення — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 квітня;

прибирання на ділянці — 6, 10, 11, 20 квітня.

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