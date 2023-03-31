Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Місячний посівний календар на квітень 2023: що та коли садити для щедрого врожаю arrow

Місячний посівний календар на квітень 2023: що та коли садити для щедрого врожаю

31 березня 2023 06:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що можна сіяти та саджати у квітні — місячний посівний календар на 2023 рік
Завдяки посівному місячному календарю ви зможете підібрати найврожайніші дні, щоб потім отримати хороший результат
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Квітень — найвідповідальніший та найбільш плідний період для городників і садівників. Саме у другий місяць весни починають висаджувати більшість фруктів та овочів, удобрювати теплиці й ділянки, обробляти сад та висаджувати клумби. Дуже важливо звернути увагу на фази Місяця, щоб обрати найврожайніші дні.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на квітень 2023 року. 

Читайте також:

Фази Місяця у квітні 2023 року

Фази Місяця у квітні будуть змінюватися так:

  • Місяць, що зростає — з 1 по 5 квітня;
  • Повня — 6 квітня о 06:34 за київським часом;
  • Місяць, що спадає — з 7 по 19 квітня;
  • Молодик — 20 квітня о 06:12 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 21 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — 20 квітня о 06:17 за київським часом;
  • Місячне затемнення — немає. 

Фази Місяця у квітні 2023 року

Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні

Як було перевірено на практиці багатьма садівниками та городниками, найкращий період для будь-яких робіт з садом та городом — фаза Місяця, що зростає.

Щоб рослини гарно росли, радували око та давали соковиті й великі плоди, краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. 

У спадний Місяць можна використовувати органічні підживки.

А ось найбільш вразливі рослини у період повного Місяця та молодика. Краще взагалі у цей час не працювати у городі та саду. 

У дні повного Місяця і молодика краще нічого не сіяти та не садити, оскільки на новому місці рослини можуть не прижитися.

При цьому варто зауважити, що період молодика триває 3 дні — день до молодика, сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Як Місяць впливає на рослини та які фази небезпечні

Які дні у квітні найкращі для посадок різних культур

Найкращими днями для висаджування різних культур у квітні 2023 року є:

  • картопля: 7-9, 12-14, 17, 18 квітня;
  • батат: 7-9, 12-14 квітня;
  • морква: 4, 7-9, 18, 25-28 квітня;
  • буряк: 7-9 квітня;
  • ріпа і редька: 8, 9, 12-14, 21, 22 квітня;
  • редис: 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 квітня;
  • селера: 7-9 квітня;
  • цибуля і часник: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 квітня;
  • помідори: 7, 19, 24, 25, 26 квітня;
  • огірки: 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26 квітня;
  • гострий і солодкий перець: 7, 8, 9, 19, 21, 22, 24, 25, 26 квітня;
  • баклажани: 7, 19, 24, 25, 26 квітня;
  • гарбуз, кабачки: 25-27 квітня;
  • броколі та цвітна капуста: 7, 12-14, 21, 22 квітня;
  • рання капуста: 7, 21, 22 квітня;
  • стручкові: 7, 23, 24 квітня;
  • кукурудза: 7, 21, 22 квітня;
  • листовий салат: 7, 17, 18, 21, 22 квітня;
  • шпинат: 21, 22 квітня;
  • кріп: 12-14, 21, 22 квітня;
  • базилік: 3-5, 8, 9 квітня.
  • зелень: 6, 7, 24, 25, 26 квітня;
  • квіти: 4, 5, 11, 30 квітня.

Які дні у квітні найкращі для посадок різних культур

Місячний посівний календар на квітень 2023 по днях — що робити на ділянці

Найурожайніші дні у квітні 2023: 2-4, 11, 16, 17, 19, 24, 25 квітня.

Найменш врожайні дні у квітні 2023: 1, 6, 15, 19, 20, 21, 29 квітня.

Також місячний календар вказує і на найбільш сприятливі дні для проведення деяких садових чи городніх робіт:

  • сапання, робота з ґрунтом — 10, 11, 15, 16, 19 квітня;
  • пророщування насіння — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 квітня;
  • проріджування, пікірування — 7, 12-14 квітня;
  • підживлення органічними добривами — 8, 9, 12-14, 17, 18 квітня;
  • підживлення мінеральними добривами — 21, 22, 25-27 квітня;
  • омолодження, формування, обрізання — 8-14 квітня;
  • компостування — 19, 20 квітня;
  • пасинкування і прищеплення — 20 квітня;
  • боротьба зі шкідниками та хворобами — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 квітня;
  • профілактичне оброблення — 3-5, 10, 11, 23, 24 квітня;
  • щеплення — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 квітня;
  • прибирання на ділянці — 6, 10, 11, 20 квітня.

Місячний посівний календар на квітень 2023 по днях — що робити на ділянці

Нагадаємо, ми писали, коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай. 

А також розповідали, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай. Досвідчені городники знають простий та бюджетний секрет. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:16 Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 31 Березень 10:20

Річниця звільнення Бучі: Зеленський нагадав про звірства окупантів

None 31 Березень 10:12

Нейромережа ChatGPT додала Роналду та Мессі до символічної збірної світу

None 31 Березень 10:24

Намісник Лаври Павло розповів, на чиєму боці у повномасштабній війні перебуває УПЦ МП

None 31 Березень 09:51

У російському генштабі сказали, чи планують нову хвилю мобілізації

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB