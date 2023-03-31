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Лунный посевной календарь на апрель 2023 года: что и когда сажать для щедрого урожая

31 марта 2023 06:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что можно сеять и сажать в апреле — лунный посевной календарь на 2023 год
Благодаря посевному лунному календарю вы сможете подобрать самые урожайные дни, чтобы получить хороший результат
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Апрель — самый ответственный и плодотворный период для огородников и садоводов. Именно во второй месяц весны начинают высаживать большинство фруктов и овощей, удобрять теплицы и участки, возделывать сад и высаживать клумбы. Очень важно обратить внимание на фазы Луны, чтобы выбрать самые урожайные дни.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на апрель 2023 года.

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Фазы Луны в апреле 2023 года

Фазы Луны в апреле будут меняться так:

  • Растущая Луна — с 1 по 5 апреля;
  • Полнолуние — 6 апреля в 06:34 по киевскому времени;
  • Падающая луна — с 7 по 19 апреля;
  • Молодой человек — 20 апреля в 06:12 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 21 по 30 апреля;
  • Солнечное затмение — с 20 апреля в 06:17 по киевскому времени;
  • Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в апреле 2023 года

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны

Как было проверено на практике многими садовниками и огородниками, лучший период для любых работ с садом и огородом — растущая фаза Луны.

Чтобы растения хорошо росли, радовали глаз и давали сочные и крупные плоды, лучше всего высаживать растения на рассвете или перед обедом.

В нисходящую Луну можно использовать органические подкормки.

А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде.

В дни полной Луны и новолуния лучше ничего не сеять и не сажать, поскольку на новом месте растения могут не прижиться.

При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.

Как Луна влияет на растения и какие фазы опасны

Какие дни в апреле лучшие для посадок разных культур

Лучшими днями для высадки разных культур в апреле 2023 года являются:

  • картофель: 7-9, 12-14, 17, 18 апреля;
  • батат: 7-9, 12-14 апреля;
  • морковь: 4, 7-9, 18, 25-28 апреля;
  • свекла: 7-9 апреля;
  • репа и редька: 8, 9, 12-14, 21, 22 апреля;
  • редис: 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 апреля;
  • сельдерей: 7-9 апреля;
  • лук и чеснок: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 апреля;
  • помидоры: 7, 19, 24, 25, 26 апреля;
  • огурцы: 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26 апреля;
  • острый и сладкий перец: 7, 8, 9, 19, 21, 22, 24, 25, 26 апреля;
  • баклажаны: 7, 19, 24, 25, 26 апреля;
  • тыква, кабачки: 25-27 апреля;
  • брокколи и цветная капуста: 7, 12-14, 21, 22 апреля;
  • ранняя капуста: 7, 21, 22 апреля;
  • стручковые: 7, 23, 24 апреля;
  • кукуруза: 7, 21, 22 апреля;
  • листовой салат: 7, 17, 18, 21, 22 апреля;
  • шпинат: 21, 22 апреля;
  • укроп: 12-14, 21, 22 апреля;
  • базилик: 3-5, 8, 9 апреля.
  • зелень: 6, 7, 24, 25, 26 апреля;
  • цветы: 4, 5, 11, 30 апреля.

Какие дни в апреле лучшие для посадок разных культур

Лунный посевной календарь на апрель 2023 года по дням — что делать на участке

Самые урожайные дни в апреле 2023 года: 2-4, 11, 16, 17, 19, 24, 25 апреля.

Наименее урожайные дни в апреле 2023 года: 1, 6, 15, 19, 20, 21, 29 апреля.

Также лунный календарь указывает и на наиболее благоприятные дни для проведения некоторых садовых или огородных работ:

  • спание, работа с грунтом — 10, 11, 15, 16, 19 апреля;
  • проращивание семян — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 апреля;
  • прореживание, пикирование — 7, 12-14 апреля;
  • подкормка органическими удобрениями — 8, 9, 12-14, 17, 18 апреля;
  • подкормка минеральными удобрениями — 21, 22, 25-27 апреля;
  • омоложение, формирование, обрезка — 8-14 апреля;
  • компостирование — 19, 20 апреля;
  • пасынкование и прививка — 20 апреля;
  • борьба с вредителями и болезнями — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 апреля;
  • профилактическая обработка — 3-5, 10, 11, 23, 24 апреля;
  • прививки — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 апреля;
  • уборка на участке — 6, 10, 11, 20 апреля.

Месячный посевной календарь на апрель 2023 по дням — что делать на участке

Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать обильный урожай.

А также рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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