Что можно сеять и сажать в апреле — лунный посевной календарь на 2023 год

Лунный посевной календарь на апрель 2023 года: что и когда сажать для щедрого урожая
Апрель — самый ответственный и плодотворный период для огородников и садоводов. Именно во второй месяц весны начинают высаживать большинство фруктов и овощей, удобрять теплицы и участки, возделывать сад и высаживать клумбы. Очень важно обратить внимание на фазы Луны, чтобы выбрать самые урожайные дни.
Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на апрель 2023 года.
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Фазы Луны в апреле 2023 года
Фазы Луны в апреле будут меняться так:
- Растущая Луна — с 1 по 5 апреля;
- Полнолуние — 6 апреля в 06:34 по киевскому времени;
- Падающая луна — с 7 по 19 апреля;
- Молодой человек — 20 апреля в 06:12 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 21 по 30 апреля;
- Солнечное затмение — с 20 апреля в 06:17 по киевскому времени;
- Лунное затмение — нет.
Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны
Как было проверено на практике многими садовниками и огородниками, лучший период для любых работ с садом и огородом — растущая фаза Луны.
Чтобы растения хорошо росли, радовали глаз и давали сочные и крупные плоды, лучше всего высаживать растения на рассвете или перед обедом.
В нисходящую Луну можно использовать органические подкормки.
А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде.
В дни полной Луны и новолуния лучше ничего не сеять и не сажать, поскольку на новом месте растения могут не прижиться.
При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.
Какие дни в апреле лучшие для посадок разных культур
Лучшими днями для высадки разных культур в апреле 2023 года являются:
- картофель: 7-9, 12-14, 17, 18 апреля;
- батат: 7-9, 12-14 апреля;
- морковь: 4, 7-9, 18, 25-28 апреля;
- свекла: 7-9 апреля;
- репа и редька: 8, 9, 12-14, 21, 22 апреля;
- редис: 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 апреля;
- сельдерей: 7-9 апреля;
- лук и чеснок: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 апреля;
- помидоры: 7, 19, 24, 25, 26 апреля;
- огурцы: 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26 апреля;
- острый и сладкий перец: 7, 8, 9, 19, 21, 22, 24, 25, 26 апреля;
- баклажаны: 7, 19, 24, 25, 26 апреля;
- тыква, кабачки: 25-27 апреля;
- брокколи и цветная капуста: 7, 12-14, 21, 22 апреля;
- ранняя капуста: 7, 21, 22 апреля;
- стручковые: 7, 23, 24 апреля;
- кукуруза: 7, 21, 22 апреля;
- листовой салат: 7, 17, 18, 21, 22 апреля;
- шпинат: 21, 22 апреля;
- укроп: 12-14, 21, 22 апреля;
- базилик: 3-5, 8, 9 апреля.
- зелень: 6, 7, 24, 25, 26 апреля;
- цветы: 4, 5, 11, 30 апреля.
Лунный посевной календарь на апрель 2023 года по дням — что делать на участке
Самые урожайные дни в апреле 2023 года: 2-4, 11, 16, 17, 19, 24, 25 апреля.
Наименее урожайные дни в апреле 2023 года: 1, 6, 15, 19, 20, 21, 29 апреля.
Также лунный календарь указывает и на наиболее благоприятные дни для проведения некоторых садовых или огородных работ:
- спание, работа с грунтом — 10, 11, 15, 16, 19 апреля;
- проращивание семян — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 апреля;
- прореживание, пикирование — 7, 12-14 апреля;
- подкормка органическими удобрениями — 8, 9, 12-14, 17, 18 апреля;
- подкормка минеральными удобрениями — 21, 22, 25-27 апреля;
- омоложение, формирование, обрезка — 8-14 апреля;
- компостирование — 19, 20 апреля;
- пасынкование и прививка — 20 апреля;
- борьба с вредителями и болезнями — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 апреля;
- профилактическая обработка — 3-5, 10, 11, 23, 24 апреля;
- прививки — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 апреля;
- уборка на участке — 6, 10, 11, 20 апреля.
Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать обильный урожай.
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