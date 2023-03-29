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Місячний календар на квітень 2023: які дати несуть небезпеку та як вберегтися

29 березня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар по днях на квітень 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати
Декілька дат несуть найбільшу небезпеку у другий місяць весни
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У квітні на нас чекає одне сонячне затемнення, а також початок ретроградного Меркурія, тож на наше життя, емоції, здоров'я та самопочуття буде впливати не тільки фази Місяця. 

Новини.LIVE розповідає, які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими у другий місяць весни 2023 року.

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Фази Місяця у квітні 2023 року 

  • Місяць, що зростає — з 1 по 5 квітня;
  • Повня — 6 квітня о 06:34 за київським часом;
  • Місяць, що спадає — з 7 по 19 квітня;
  • Молодик — 20 квітня о 06:12 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 21 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — 20 квітня о 06:17 за київським часом;
  • Місячне затемнення — немає. 

Як вже неодноразово говорилося, нові справи слід починати в періоди Місяця, що зростає, — тоді вони підуть добре. Не слід починати нічого важливого на молодик і повню, а також в день сонячного затемнення.

Фази Місяця у квітні 2023 року

Які дні у квітні 2023 року найвдаліші 

Сприятливі дні: 10, 11, 26, 27 квітня.

Вдалі дні для подорожей: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11, 22, 24, 27, 28, 29 квітня.

Для важливих справ у бізнесі та роботі: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для великих покупок: 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30.

Для походу до стоматолога: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 29, 30 квітня.

Для заручин, укладення шлюбу, весілля: 2, 14, 25, 26, 30 квітня.

Нові справи можна розпочинати: 3, 4, 25, 26, 27, 30 квітня.

Енергетично сильні дні: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 30 квітня.

Які дні у квітні 2023 року найвдаліші

Місячний календар на квітень 2023: сприятливі дні для процедур краси

Вдалі дні для походу до перукарні: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 квітня.

Календар стрижки та фарбування волосся: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29. 

Манікюр та педикюр: 1-4, 7, 8, 10-14, 19, 21, 26-30.

Схуднення: 1-5, 21-30.

Масаж та процедури від целюліту: 7, 8, 11, 13, 14, 19, 24.

Видалення пігментних плям, бородавок: 1, 3, 4, 22, 24, 29. 

Епіляція і депіляція: 10-18, 24-26.

Місячний календар на квітень 2023: сприятливі дні для процедур краси

Які дні у квітні 2023 будуть небезпечними

Найневдалішими днями стануть: 16, 19, 23 квітня

Також варто бути максимально обережними в Повний місяць 6 квітня, а ще в день початку руху ретроградного Меркурія 21 квітня.

Не варто планувати важливих справ, заходів, змін у житті на день сонячного затемнення 20 квітня.

Найскладніші та найважливіші справи у квітні варто провести до 21 квітня, оскільки далі розпочнеться період ретроградного Меркурія, який триватиме до 15 травня. 

Які дні у квітні 2023 будуть небезпечними

 

Як повний Місяць впливає на людину

Повня може негативно впливати на емоційний стан. Не рідко у цей період люди стають роздратованими, можуть відчувати гнів, відчай, печаль. Тому в цей час потрібно контролювати свої емоції.

Водночас повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки й направляти енергію на корисне.

Варто приділити більше уваги своєму фізичному та ментальному здоров'ю, очистити простір навколо себе, викинути зайве сміття. Також добре позбутися кармічних боргів і зайнятися очищенням не лише організму, але також думок і душ.

Як повний Місяць впливає на людину

Як новий Місяць впливає на людину

Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. Цього дня дуже добре складати різні плани на місяць уперед і мріяти. Треба присвятити всьому, що підносить дух. 

Рекомендується оновлення, очищення думок, оскільки думка у цей день є матеріальною. Не слід цього дня розумово перевтомлюватись.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри й помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

Як новий Місяць впливає на людину

Як сонячне затемнення впливає на людину

Затемнення прибирає або зменшує сонячну енергію для всієї Землі, тому страждають і люди, і тварини.

Під час затемнення свідомість затемнена, розум погано орієнтується в подіях. 

Лікарі знають, що затемнення може негативно позначатися на самопочутті навіть практично здорової людини. В день природного явища може трохи піднятися тиск, розвинутися стан внутрішнього душевного дисонансу.

Вчені наголошують, що завдати істотної шкоди фізичному здоров'ю людини затемнення не може. Однак особливо уважним до свого здоров’я слід бути метеозалежним людям, а також тим, хто страждає ендокринними та серцево-судинними захворюваннями.

В період сонячного затемнення підвищується схильність людини приймати необдумані рішення і здійснювати імпульсивні вчинки. Тому небажано в цей час робити якісь важливі справи, укладати великі угоди, покупки, підписувати важливі документи.

Не рекомендується також приймати участь у масових заходах, оскільки енергія сонця сильно впливає на колективний розум, тому краще уникати великого скупчення людей.

День сонячного затемнення сприятливий для того, щоб зайнятися духовними практиками, які дозволять досягти гармонії з собою.

Як сонячне затемнення впливає на людину

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