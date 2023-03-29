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Лунный календарь на апрель 2023: какие даты несут опасность и как уберечься

29 марта 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на апрель 2023 — когда ждать самых опасных дат
Несколько дат несут наибольшую опасность во второй месяц весны
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В апреле нас ждет одно солнечное затмение, а также начало ретроградного Меркурия, поэтому на нашу жизнь, эмоции, здоровье и самочувствие будет влиять не только фазы Луны.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни могут негативно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными во второй месяц весны 2023 года.

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Фазы Луны в апреле 2023 года

  • Растущая Луна — с 1 по 5 апреля;
  • Полнолуние — 6 апреля в 06:34 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 7 по 19 апреля;
  • Новолуние — 20 апреля в 06:12 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 21 по 30 апреля;
  • Солнечное затмение — 20 апреля в 06:17 по киевскому времени;
  • Лунное затмение — нет.

Как уже неоднократно говорилось, новые дела следует начинать в периоды растущей Луны — тогда они пойдут хорошо. Не следует начинать ничего важного на новолуние и полнолуние, а также в день солнечного затмения.

Фазы Луны в апреле 2023 года

Какие дни в апреле 2023 года самые удачные

Благоприятные дни: 10, 11, 26, 27 апреля.

Удачные дни для путешествий: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11, 22, 24, 27, 28, 29 апреля.

Для важных дел в бизнесе и работе: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для больших покупок: 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30.

Для похода к стоматологу: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 29, 30 апреля.

Для помолвки, заключения брака, свадьбы: 2, 14, 25, 26, 30 апреля.

Новые дела можно заводить: 3, 4, 25, 26, 27, 30 апреля.

Энергетически сильные дни: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 30 апреля.

Какие дни в апреле 2023 года самые удачные

Лунный календарь на апрель 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Удачные дни для похода в парикмахерскую: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 апреля.

Календарь стрижки и окрашивания волос: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29.

Маникюр и педикюр: 1-4, 7, 8, 10-14, 19, 21, 26-30.

Похудение: 1-5, 21-30.

Массаж и процедуры от целлюлита: 7, 8, 11, 13, 14, 19, 24.

Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 3, 4, 22, 24, 29.

Эпиляция и депиляция: 10–18, 24–26.

Лунный календарь на апрель 2023: благоприятные дни для процедур красоты

Какие дни в апреле 2023 года будут опасны

Самыми неудачными днями станут: 16, 19, 23 апреля

Также следует быть максимально осторожными в Полнолуние 6 апреля, а еще в день начала движения ретроградного Меркурия 21 апреля.

Не стоит планировать важные дела, меры, изменения в жизни на день солнечного затмения 20 апреля.

Самые сложные и важные дела в апреле следует провести до 21 апреля, поскольку дальше начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая.

Какие дни в апреле 2023 года будут опасны

Как полная Луна влияет на человека

Полнолуние может негативно влиять на эмоциональное состояние. Нередко в этот период люди становятся раздраженными, могут ощущать гнев, отчаяние, печаль. Поэтому в это время следует контролировать свои эмоции.

В то же время полная Луна придает человеку дополнительную энергию. Следовательно, на полнолуние и несколько последующих дней следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Следует уделить больше внимания своему физическому и ментальному здоровью, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор. Также хорошо избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и душ.

Как полная Луна влияет на человека

Как новая Луна влияет на человека

Во время новолуния на людей влияет особый энергетический импульс. В этот день очень хорошо составлять разные планы на месяц вперед и мечтать. Надо посвятить всему, что возвышает дух.

Рекомендуется обновление, очищение мнений, поскольку мнение в этот день является материальным. Не следует в этот день умственно переутомляться.

Астрологи советуют в это время направлять свои мысли на новые достижения, программировать себя на позитив. И наоборот: недобрые намерения и помыслы на новолуния могут привести к неприятностям.

Как новая Луна влияет на человека

Как солнечное затмение влияет на человека

Затемнение убирает или уменьшает солнечную энергию для всей Земли, потому страдают и люди, и животные.

Во время затемнения сознание затемнено, разум плохо ориентируется в событиях.

Врачи знают, что затемнение может отрицательно сказываться на самочувствии даже практически здорового человека. В день природного явления может немного подняться давление, развиться состояние внутреннего душевного диссонанса.

Ученые отмечают, что нанести существенный вред физическому здоровью человека затмение не может. Однако особенно внимательным к своему здоровью следует быть метеозависимым людям, а также страдающим эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В период солнечного затмения повышается склонность человека принимать необдуманные решения и совершать импульсивные поступки. Поэтому нежелательно в это время совершать какие-то важные дела, заключать крупные сделки, покупки, подписывать важные документы.

Не рекомендуется также принимать участие в массовых мероприятиях, поскольку энергия солнца оказывает сильное влияние на коллективный разум, поэтому лучше избегать большого скопления людей.

День солнечного затмения благоприятен для того, чтобы заняться духовными практиками, позволяющими достичь гармонии с собой.

Как солнечное затмение влияет на человека

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