Лунный календарь по дням на апрель 2023 — когда ждать самых опасных дат

Несколько дат несут наибольшую опасность во второй месяц весны

В апреле нас ждет одно солнечное затмение, а также начало ретроградного Меркурия, поэтому на нашу жизнь, эмоции, здоровье и самочувствие будет влиять не только фазы Луны.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни могут негативно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными во второй месяц весны 2023 года.

Фазы Луны в апреле 2023 года

Растущая Луна — с 1 по 5 апреля;

Полнолуние — 6 апреля в 06:34 по киевскому времени;

Убывающая Луна — с 7 по 19 апреля;

Новолуние — 20 апреля в 06:12 по киевскому времени;

Растущая Луна — с 21 по 30 апреля;

Солнечное затмение — 20 апреля в 06:17 по киевскому времени;

Лунное затмение — нет.

Как уже неоднократно говорилось, новые дела следует начинать в периоды растущей Луны — тогда они пойдут хорошо. Не следует начинать ничего важного на новолуние и полнолуние, а также в день солнечного затмения.

Какие дни в апреле 2023 года самые удачные

Благоприятные дни: 10, 11, 26, 27 апреля.

Удачные дни для путешествий: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11, 22, 24, 27, 28, 29 апреля.

Для важных дел в бизнесе и работе: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для больших покупок: 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30.

Для похода к стоматологу: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 29, 30 апреля.

Для помолвки, заключения брака, свадьбы: 2, 14, 25, 26, 30 апреля.

Новые дела можно заводить: 3, 4, 25, 26, 27, 30 апреля.

Энергетически сильные дни: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 30 апреля.

Лунный календарь на апрель 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Удачные дни для похода в парикмахерскую: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 апреля.

Календарь стрижки и окрашивания волос: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29.

Маникюр и педикюр: 1-4, 7, 8, 10-14, 19, 21, 26-30.

Похудение: 1-5, 21-30.

Массаж и процедуры от целлюлита: 7, 8, 11, 13, 14, 19, 24.

Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 3, 4, 22, 24, 29.

Эпиляция и депиляция: 10–18, 24–26.

Какие дни в апреле 2023 года будут опасны

Самыми неудачными днями станут: 16, 19, 23 апреля

Также следует быть максимально осторожными в Полнолуние 6 апреля, а еще в день начала движения ретроградного Меркурия 21 апреля.

Не стоит планировать важные дела, меры, изменения в жизни на день солнечного затмения 20 апреля.

Самые сложные и важные дела в апреле следует провести до 21 апреля, поскольку дальше начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая.

Как полная Луна влияет на человека

Полнолуние может негативно влиять на эмоциональное состояние. Нередко в этот период люди становятся раздраженными, могут ощущать гнев, отчаяние, печаль. Поэтому в это время следует контролировать свои эмоции.

В то же время полная Луна придает человеку дополнительную энергию. Следовательно, на полнолуние и несколько последующих дней следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Следует уделить больше внимания своему физическому и ментальному здоровью, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор. Также хорошо избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и душ.

Как новая Луна влияет на человека

Во время новолуния на людей влияет особый энергетический импульс. В этот день очень хорошо составлять разные планы на месяц вперед и мечтать. Надо посвятить всему, что возвышает дух.

Рекомендуется обновление, очищение мнений, поскольку мнение в этот день является материальным. Не следует в этот день умственно переутомляться.

Астрологи советуют в это время направлять свои мысли на новые достижения, программировать себя на позитив. И наоборот: недобрые намерения и помыслы на новолуния могут привести к неприятностям.

Как солнечное затмение влияет на человека

Затемнение убирает или уменьшает солнечную энергию для всей Земли, потому страдают и люди, и животные.

Во время затемнения сознание затемнено, разум плохо ориентируется в событиях.

Врачи знают, что затемнение может отрицательно сказываться на самочувствии даже практически здорового человека. В день природного явления может немного подняться давление, развиться состояние внутреннего душевного диссонанса.

Ученые отмечают, что нанести существенный вред физическому здоровью человека затмение не может. Однако особенно внимательным к своему здоровью следует быть метеозависимым людям, а также страдающим эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В период солнечного затмения повышается склонность человека принимать необдуманные решения и совершать импульсивные поступки. Поэтому нежелательно в это время совершать какие-то важные дела, заключать крупные сделки, покупки, подписывать важные документы.

Не рекомендуется также принимать участие в массовых мероприятиях, поскольку энергия солнца оказывает сильное влияние на коллективный разум, поэтому лучше избегать большого скопления людей.

День солнечного затмения благоприятен для того, чтобы заняться духовными практиками, позволяющими достичь гармонии с собой.