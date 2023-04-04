Коли садити картоплю — сприятливі дні у квітні 2023

Хоч картопля і не примхлива, проте є важливі нюанси, які слід враховувати при посадці

Картопля — один з головних овочів, який українці обожнюють і висаджують на городі щорічно. Цей коренеплід не рідко називають "другим хлібом". Досвідчені городники розраховують дату посіву орієнтуючись на погоду та фази Місяця.

Коли краще садити картоплю у квітні та на які нюанси обов'язково треба звернути увагу, розбираємося далі в матеріалі.

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Коли садити картоплю у 2023 році

Перше, на що обов'язково треба звернути увагу — погодні умови, адже картопля не терпить холоду та заморозків. якщо посадити занадто рано, коренеплід замерзне від нічних заморозків і просто не проросте.

Тому саджають цю культуру у період, коли температура ґрунту не опускається нижче +7 градусів. Це відповідає приблизно + 12 градусів температури повітря вдень і не менше +5 градусів вночі. Коли температура повітря буде стабільною без різких перепадів — можна садити картоплю.

До речі, перевірити, чи готовий ґрунт до посадки картоплі можна таким нескладним способом:

взяти грудку землі та кинути;

якщо розсипалася на крихти та пішов пил — потрібно садити картоплю якомога швидше;

якщо грудка липка, прилипла до землі, то вологи ще забагато, треба почекати поки земля просохне;

якщо земля розпалася на кілька великих частин — це найкращий час садити картоплю.

Коли садити картоплю за місячним календарем на квітень

Не рідко садівники та городники обирають дату посіву за допомогою місячного календаря. Адже вважається, що фази Місяця впливають на ріст та розвиток рослин. Особливо несприятливий час для будь-яких городніх робіт — молодик. Також не варто сіяти та саджати під час повні.

Водночас коренеплоди варто саджати у землю на спадний місяць.

Сприятливі числа для висадки картоплі за квітневим місячним календарем: 2-5, 7-14, 16-18, 24-28, 30 квітня.

Несприятливі дні для посадок: 1, 6, 15, 19, 20-23, 29 квітня.

Чи можна садити картоплю на Страсному тижні

16 квітня українці святкуватимуть важливе християнське свято Великдень, якому передує Страсний тиждень. У ці дні не проводять обряди вінчання та хрещення — відбуваються урочисті служби та підготовка до Великодня.

Тому у більшості городників виникає питання, чи можна у цей час займатися городніми роботами та садити картоплю?

Конкретних заборон на посадку картоплі до або після Великодня немає. Головне, на що варто орієнтуватися при посадці культури, так це на температуру і "готовність" землі до посадок. Якщо погода тепла, то ніякий Страсний тиждень не завадить роботі на городі. Проте всі роботи все ж таки бажано завершити до Страсної П’ятниці.

Як вибрати картоплю для посадки

Існує практика для посадки брати бульби від попереднього врожаю. Проте варто пам'ятати, що сортові властивості картоплі з кожним новим циклом погіршуються.

Щоб отримати дійсно гарний, смачний та великий врожай важливо оновлювати посадковий матеріал через кілька років, купуючи якісну сортову картоплю.

Для посадки годяться здорові бульби середнього розміру з чистою та гладкою шкіркою, без гнилі та слідів ураження шкідниками.

Можна висаджувати бульби з товстими, міцними, короткими паростками. Великі картоплини краще розрізати ножем на кілька частин, щоб на кожній було хоча б два паростки.

Посадка картоплі — як правильно підготуватися

Перед тим як садити картоплю, варто її розкласти на мішку або тканині на сонці на кілька днів. Погода обов'язково має бути сонячна.

Також важливо підготувати землю: перекопати та розпушити ґрунт, прополоти бур'яни.

Бажано, щоб грядки протягом дня знаходилися не у тіні, а на добре освітленій ділянці. Борозни краще розташовувати у напрямку з півночі на південь.

Де садити картоплю — умови сівозміни

Слід дотримуватися сівозміни та періодично міняти дислокацію картоплі на ділянці, щоб забезпечити всім необхідним.

Її добре висаджувати після баштанних, бобових чи листових овочів, усіх видів капусти.

А ось після пасльонових — помідорів, перцю чи баклажанів — картоплю садити не варто.

Важливі нюанси та хитрощі при посадці картоплі

При посадці цього коренеплоду слід звернути увагу на наступне:

картоплю садять на глибину 8-10 см;

грядки слід розташовувати з півночі на південь, за схемою посадки — 70 см між рядками та 20 см між картоплинками в рядку;

ділянку для посадки обирати, де картопля буде отримувати достатньо сонячного світла та вологи;

розкопувати грядки на глибину близько 15-20 см;

варто використовувати якісні добрива;

після того, як картопля проросте, варто додати додатковий шар ґрунту, щоб вона була добре захищена від морозів.

Чи треба поливати картоплю та як це правильно робити

Вважається, що картопляні грядки за регулярних дощів не вимагають поливу. Але в посушливі періоди відсутність води може скоротити врожай, особливо на піщаних та супіщаних ґрунтах.

Поливати картоплю потрібно хоча б тричі за сезон:

після появи паростків;

на початку цвітіння;

після цвітіння.

Наступного дня після поливу необхідно розпушити верхній шар землі, щоб зменшити випаровування вологи.

Порада: на кожен кущ має бути не менше трьох літрів води.

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