Когда сажать картошку — благоприятные дни в апреле 2023 года

Хоть картофель и не капризный, однако есть важные нюансы, которые следует учитывать при посадке

Картофель — один из главных овощей, который украинцы обожают и высаживают на огороде ежегодно. Этот корнеплод нередко называют "вторым хлебом". Опытные огородники рассчитывают дату посева, ориентируясь на погоду и фазы Луны.

Когда лучше сажать картофель в апреле и на какие нюансы обязательно следует обратить внимание, разбираемся дальше в материале.

Читайте также:

Когда сажать картофель в 2023 году

Первое, на что обязательно следует обратить внимание — погодные условия, ведь картофель не терпит холода и заморозков. Если посадить слишком рано, корнеплод замерзнет от ночных заморозков и просто не прорастет.

Поэтому сажают эту культуру в период, когда температура почвы не опускается ниже +7 градусов. Это соответствует примерно +12 градусов температуры воздуха днем и не менее +5 градусов ночью. Когда температура воздуха будет стабильной без резких перепадов — можно сажать картошку.

Кстати, проверить, готова ли почва для посадки картофеля можно таким несложным способом:

взять ком земли и бросить;

если рассыпалась на крошки и пошла пыль — нужно сажать картошку как можно скорее;

если комок липкий, прилипший к земле, то влаги еще многовато, надо подождать пока земля просохнет;

если земля распалась на несколько больших частей — это лучшее время сажать картофель.

Когда сажать картофель по лунному календарю на апрель

Нередко садоводы и огородники выбирают дату посева с помощью лунного календаря. Считается, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Особенно неблагоприятное время для любых огородных работ — новолуние. Также не стоит сеять и сажать во время полнолуния.

В то же время корнеплоды следует сажать в землю на убывающую Луну.

Благоприятные числа для высадки картофеля по апрельскому лунному календарю: 2-5, 7-14, 16-18, 24-28, 30 апреля.

Неблагоприятные дни для посадок: 1, 6, 15, 19, 20-23, 29 апреля.

Можно ли сажать картофель на Страстной неделе

16 апреля украинцы будут праздновать важный христианский праздник Пасхи, которому предшествует Страстная неделя. В эти дни не проводятся обряды венчания и крещения — проходят торжественные службы и подготовка к Пасхе.

Поэтому у большинства огородников возникает вопрос, можно ли в это время заниматься огородными работами и сажать картошку?

Конкретных запретов на посадку картофеля до или после Пасхи нет. Главное, на что следует ориентироваться при посадке культуры, так это на температуру и "готовность" земли к посадкам. Если погода теплая, то никакая Страстная неделя не помешает работе на огороде. Однако все работы все же желательно завершить в Страстную пятницу.

Как выбрать картофель для посадки

Есть практика для посадки брать клубни от предыдущего урожая. Однако следует помнить, что сортовые свойства картофеля с каждым новым циклом ухудшаются.

Чтобы получить действительно хороший, вкусный и большой урожай, важно обновлять посадочный материал через несколько лет, покупая качественный сортовой картофель.

Для посадки годятся здоровые клубни среднего размера с чистой и гладкой шкуркой, без гнили и следов поражения вредителями.

Можно высаживать клубни с толстыми, крепкими, короткими побегами. Большие картофелины лучше разрезать ножом на несколько частей, чтобы на каждой было хотя бы два ростка.

Посадка картофеля — как правильно подготовиться

Перед тем как сажать картофель, следует его разложить на мешке или ткани на солнце на несколько дней. Погода обязательно должна быть солнечной.

Также важно подготовить землю: перекопать и разрыхлить почву, прополоть сорняки.

Желательно, чтобы грядки в течение дня находились не в тени, а на хорошо освещенном участке. Борозды лучше располагать по направлению с севера на юг.

Где сажать картофель — условия севооборота

Следует соблюдать севооборот и периодически менять дислокацию картофеля на участке, чтобы обеспечить всем необходимым.

Ее хорошо высаживать после бахчевых, бобовых или листовых овощей, всех видов капусты.

А вот после пасленовых — помидоров, перца или баклажанов — картошку сажать не стоит.

Важные нюансы и уловки при посадке картофеля

При посадке этого корнеплода следует обратить внимание на следующее:

картофель сажают на глубину 8-10 см;

грядки следует располагать с севера на юг, по схеме посадки — 70 см между строчками и 20 см между картофелинами в строке;

участок для посадки выбирать, где картофель будет получать достаточно солнечного света и влаги;

раскапывать грядки на глубину около 15-20 см;

следует использовать качественные удобрения;

После того как картофель прорастет, следует добавить дополнительный слой грунта, чтобы он был хорошо защищен от морозов.

Нужно ли поливать картофель и как это правильно делать

Считается, что картофельные грядки из-за регулярных дождей не требуют полива. Но в засушливые периоды отсутствие воды может сократить урожай, особенно на песчаных и супесчаных почвах.

Поливать картофель нужно хотя бы трижды за сезон:

после появления ростков;

в начале цветения;

после цветения.

На следующий день после полива необходимо разрыхлить верхний слой земли, чтобы уменьшить испарение влаги.

Совет: на каждый куст должно быть не менее трех литров воды.

Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать обильный урожай.

А также рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.

Также предлагаем ознакомиться с лунным посевным календарем на апрель 2023 года, который поможет выбрать лучшие даты для сеяния и выращивания овощей и фруктов.