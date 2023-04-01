Як поливати кабачки правильно — секрети досвідчених городників

Кабачки в жодному разі не можна поливати зі шланга

Один з найулюбленіших овочів усіх городників — кабачки, адже вони непримхливі та часто дають хороший урожай. Однак є певні правила поливу та хитрощі, завдяки яким кабачок росте пружним та солодким.

Як правильно поливати городину та що в жодному разі робити не можна, розбираємося далі в матеріалі.

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Полив кабачків — що категорично не можна робити та основні помилки

Кабачки — це той унікальний овоч, який при правильному догляді дасть приголомшливий урожай, навіть якщо ви вперше в житті вирішили щось посадити.

Основна помилка при полові — холодна вода. Кабачки дуже люблять тепло, а холодною водою ви ризикуєте загубити городину. Різка різниця в температурі води та ґрунту спровокує уповільнення росту або ж рослина перестане плодити.

А якщо ви виллєте крижану воду під час формування зав'язі, врожаю може не бути й зовсім.

Кабачки не можна поливати зі шланга. По-перше, качаючи воду з колодязя або колонки ви не дасте їй час нагрітися, відповідно ви будете поливати рослину крижаною водою. Крім того, вода зі шланга йде під сильним напором, відповідно коріння буде підмиватися.

Якщо ви зробите цю процедуру під час спеки, на листках з'являться великі плями, які свідчитимуть про те, що мокрі листові пластини отримали серйозний опік.

Кабачки категорично не люблять верхній полив. Листова пластина має залишатися сухою, щоб не було опіків.

Також рослину в жодному разі не можна залишати в сухому потрісканому ґрунті.

Але й не можна поливати кабачки щодня. При щоденному поливі ви перенаситите рослину вологою і кабачки будуть гнити прямо на грядці, так і не встигнувши до кінця сформуватися.

В жодному разі не поливайте плодоносні кабачки в обід, коли сонце високо.

Досвідчені садівники не рекомендують використовувати гербіциди під час формування плодів. Все, що потрібно — це стежити за тим, щоб рослина отримувала свою воду в правильному обсязі та у потрібний час.

Як правильно поливати кабачки

Для гарного врожаю і якісного здорового овочу досвідчені городники користуються таким способом:

відро з водою необхідно нагріти на сонці;

за допомогою літрової банки необхідно зачерпувати теплу воду та виливати на кореневу систему.

Використовуючи банку ви зможете рівномірно розподілити кількість води, призначеної для кожного куща. Крім того, ви не підмиєте ґрунт і не вимиєте коріння, як це може статися при верхньому поливі з лійки або відра.

Лайфхак: на городі можна поставити велику бочку, в якій під відкритим сонцем вода буде досить швидко нагріватися. Плюс такого методу ще й в тому, що вода зможе відстоюватися.

Як розрахувати правильну кількість води для поливу кабачків

Поки рослина маленька, її поливають один раз на 3-4 дні при сухій погоді.

У момент рясного цвітіння здійснюють рясний полив раз на 5-7 діб. Кількість води має бути такою, щоб зволожити ґрунт на глибину орного шару (близько 40-50 см). На кожен квадратний метр посадок виливають близько півтора відра води кімнатної температури, або розраховують по три літри під кожен кущ.

Як тільки кущ почне формувати плоди, то поливати його потрібно приблизно один раз на 5-7 днів.

Якщо температура на сонці тримається понад 35 градусів, то полив здійснюють кожні 3 дні. Під час сильної спеки під кожен великий кущ може знадобитися від 5 до 8 літрів теплої води на один полив.

Лайфхак: врятувати овоч, який почав загнивати, ще можливо — для цього зрізують підгниваючу частину до здорових клітин і обпалюють вогнем місце зрізу. Місце зрізу покриється кіркою, і плід буде рости далі.

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