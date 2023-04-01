Как поливать кабачки правильно — секреты опытных огородников

Кабачки ни в коем случае нельзя поливать из шланга

Один из самых любимых овощей всех огородников — кабачки, ведь они некапризны и часто дают хороший урожай. Однако есть определенные правила полива и хитрости, благодаря которым кабачок растет упругим и сладким.

Как правильно поливать овощи и что ни в коем случае делать нельзя, разбираемся дальше в материале.

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Полив кабачков — категорически нельзя делать и основные ошибки

Кабачки — это тот уникальный овощ, который при правильном уходе даст потрясающий урожай, даже если вы впервые в жизни решили что-нибудь посадить.

Основная ошибка при полове — холодная вода. Кабачки очень любят тепло, а холодной водой вы рискуете потерять овощи. Резкая разница в температуре воды и почвы спровоцирует замедление роста или растение перестанет плодить.

А если вы выльете ледяную воду при формировании завязи, урожая может не быть и вовсе.

Кабачки нельзя поливать из шланга. Во-первых, качая воду из колодца или колонки вы не дадите ей время нагреться, соответственно вы будете поливать растение ледяной водой. Кроме того, вода из шланга уходит под сильным напором, соответственно корни будут подмываться.

Если вы проведете эту процедуру во время жары, на листьях появятся большие пятна, которые будут свидетельствовать, что мокрые листовые пластины получили серьезный ожог.

Кабачки категорично не любят верхний полив. Листовая пластина должна оставаться сухой, чтобы не было ожогов.

Также растение ни в коем случае нельзя оставлять в сухой потрескавшейся почве.

Но и нельзя поливать кабачки каждый день. При ежедневном поливе вы перенасытите растение влагой и кабачки будут гнить прямо на грядке, так и не успев до конца сформироваться.

В любом случае не поливайте плодоносящие кабачки в обед, когда солнце высоко.

Опытные садоводы не рекомендуют использовать гербициды при формировании плодов. Все, что нужно – это следить за тем, чтобы растение получало свою воду в правильном объеме и в нужное время.

Как правильно поливать кабачки

Для хорошего урожая и качественного здорового овоща опытные огородники пользуются таким способом:

ведро с водой необходимо нагреть на солнце;

с помощью литровой банки нужно зачерпывать теплую воду и выливать на корневую систему.

Используя банку вы можете равномерно распределить количество воды, предназначенной для каждого куста. Кроме того, вы не подмоете почву и не вымоете корни, как это может произойти при верхнем поливе из лейки или ведра.

Лайфхак: в огороде можно поставить большую бочку, в которой под открытым солнцем вода будет достаточно быстро нагреваться. Плюс такого способа к тому же в том, что вода сумеет отстаиваться.

Как рассчитать правильное количество воды для полива кабачков

Пока растение маленькое, его поливают один раз в 3-4 дня при сухой погоде.

В момент обильного цветения совершают обильный полив раз в 5-7 суток. Количество воды должно быть таким, чтобы увлажнить почву на глубину пахотного слоя (около 40-50 см). На каждый квадратный метр посадок выливают около полутора ведер воды комнатной температуры, либо рассчитывают по три литра под каждый куст.

Как только куст станет формировать плоды, то поливать его нужно примерно один раз в 5-7 дней.

Если температура на солнце держится более 35 градусов, то полив производят каждые 3 дня. Во время сильной жары каждый большой куст может потребовать от 5 до 8 литров теплой воды на один полив.

Лайфхак: спасти нагнетаемый овощ еще возможно — для этого срезают подгнивающую часть до здоровых клеток и обжигают огнем место среза. Место среза покроется коркой, и плод будет расти дальше.

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