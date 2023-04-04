Как поливать огурцы, чтобы собрать большой и сладкий урожай — советы огородников

Огурцы наиболее влаголюбивые растения на огороде

Собрать большой урожай сладких и хрустящих огурцов — это задача со звездочкой. Однако более половины успеха зависит от правильного и регулярного полива овоща. Попытайтесь обеспечить растениям необходимый уход и вы удивитесь, как они впоследствии вам отблагодарят.

Как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение, разбираемся в статье.

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Чем и как поливать огурцы

Методом проб и проверок большинство садоводов сошлось во мнении, что поливать огурцы необходимо отстоянной водой. При этом ее температура должна быть не ниже 15 градусов — в таком случае растения получат только необходимый объем воды, а ее излишки будут испаряться.

Если для поливки используется холодная вода, растение заболеет и сбросит все завязки.

Чтобы не нанести вред растениям, полив следует производить воронкой через распылитель. Это поможет предотвратить обнажение корней и уплотнение верхнего слоя грунта. Поливать растение рекомендуют не сверху, над листьями, а под корень.

Если все-таки это произошло, то необходимо сразу же окучить куст, засыпая его основание к семядольным листьям.

Если у вас нет распылителя, то при поливе нужно следить, чтобы вода не изливалась сильным напором и струя не попадала под корень.

Как часто необходимо поливать огурцы

До начала цветения огурцы обычно поливают дважды в неделю. Должно быть около 4-5 л на 1 кв. м.

В период роста огурцы поливают раз в пять дней таким же количеством воды.

После появления завязок и до окончания активной уборки плодов поливать огурцы нужно трижды в неделю, а расход воды за одну поливку увеличить до 8-12 л на 1 кв. м.

С середины августа и до конца сезона огурцы поливают не чаще одного раза в 10 дней из расчета 3-4 л на 1 кв. м.

В холодную или пасмурную погоду полив огурцов лучше ограничить, потому что их корни плохо впитывают влагу, а при ее избытке — загнивают. Это связано с тем, что огурец тропическое растение с корнями, расположенными близко к поверхности почвы, поэтому плохо переносит его переувлажнение.

Важно: дождь также считается поливом, если, конечно, он не является кратковременным.

Полив огурцов — в какое время суток это следует делать

Обычно огурцы поливают утром до восхода солнца или вечером, когда небесное светило садится.

Если вы поливаете с утра, то очень важно, чтобы вода на листьях успела высохнуть до того, как солнце начнет припекать. В противном случае растение получит ожоги.

Время вечернего полива рассчитывается так, чтобы влага успела впитаться до того, как на улице станет холодно, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

В жаркую погоду можно поливать по принципу дождя и утром, и вечером.

Как поливать огурцы в открытом грунте

При переувлажнении, например, после длительных дождей, есть опасность заражения спорами грибков, которые развиваются во влажных условиях или может появиться корневая гниль.

Поливать следует под корень в 10–20 см от стебля. Огородники также советуют на второй день после полива слегка взрыхлить землю. Чтобы не порвать нежные корневые волоски, просапывать следует не слишком глубоко.

Лучше всего поливать вечером нагретой за день водой. Вы можете набирать воду в бочки, лоханки, бутыли, ведра и ставить ее отстаиваться.

Если жара безумная, обычно бывает в августе, наливайте воду в междурядья утром, до 8–9 часов. Так влага будет дымиться и уменьшать температуру на участке. Это нужно для опыления и завязывания огурчиков, так как при температуре выше 32 градуса пыльца становится стерильным и опыление не происходит. После дождей полив можно прекратить, однако все равно время от времени важно немного рыхлить грядки.

Сколько раз поливать огурцы в парнике

В условиях теплицы очень важно не переусердствовать с поливом, так как это может отрицательно сказаться на будущем урожае. Лучше всего для полива в парниках использовать системы капельного орошения.

Также как и на грядке, молодым огурцам требуется умеренный полив из расчета 4-5 л на 1 кв. м грядки по мере высыхания грунта. В течение всего периода цветения увлажнять почву следует через каждые 2-3 дня. Затем полив рекомендуется производить через день, выливая по 9-12 л на 1 кв. м.

Если на улице стоит сильная жара, то огурцам нужна дополнительная влага, поэтому можно проводить вечернее дождевание.

Почему огурцы горькие и как это исправить с помощью полива

Мало кто знает, но горькими огурцами делает вещество кукурбитацин, а точнее высокая его концентрация.

Причины повышения концентрации кукурбитацина в огурцах могут быть следующими:

недостаток влаги;

жара;

резкие перепады температуры на улице;

глинистый или песчаный грунт;

вредители;

неправильно подобранные удобрения.

Бороться с горечью огурцов, пока они растут на грядке, можно для этого поливайте урожай теплой водой. Также необходимо регулярно возделывать растения, защищая их от вредителей, и вносить нужные удобрения.

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