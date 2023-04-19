Что сажать в мае 2023: полезные советы, чтобы собрать большой урожай

Чтобы успеть собрать урожай: какие овощи и зелень следует обязательно высадить в мае
Третий месяц весны очень ответственен для садоводов и огородников. Именно в мае высаживают большинство ягод и овощей, поскольку почва уже достаточно прогрета солнечными лучами.
Рассказываем, что следует посадить именно в мае, чтобы собрать урожай уже летом и осенью.
Какую зелень сажать в мае
Опытные огородники отмечают, что зелень лучше высаживать, когда почва прогреется до 11-13 градусов (ориентировочно температура воздуха должна держаться 14-15 градусов тепла).
В мае уже можно ожидать стабильно теплую погоду, поэтому можно заняться и высадкой такой зелени как:
- петрушка;
- укроп;
- чабрец;
- шалфей;
- цикорий.
Следует добавить, что вышеперечисленная зелень не требует особого ухода и хорошо переносит переменчивую погоду. Через одну-две недели после высадки на вашем столе уже появится свежая и ароматная зелень.
Теплолюбивую зелень эстрагон, базилик, орегано, тимьян, розмарин и другие пряные травы можно сеять в конце мая.
Какие овощи следует высаживать в мае
Следует заранее подготовить почву для посадки, разрыхлить землю и внести удобрения. Следует отметить, что современная посадка овощей предполагает внесение удобрений сразу с рассадой или семенами.
В начале мая можно смело высаживать или сеять в почву:
- морковь — период посадки среднеспелых сортов — первая половина мая, поздние сорта с конца мая и до 20 июня;
- свеклу;
- репу;
- редис;
- капусту — рассаду поздних сортов (независимо от вида) можно начинать со второй недели мая;
- картофель;
- чеснок;
- лук;
- кукурузу.
Во второй половине месяца можно посадить:
- баклажаны;
- помидоры;
- огурцы;
- перец.
Стоит отметить, что время посадки картофеля зависит прежде всего от его созревания. Период посадки для ранних сортов начинается со второй недели мая, а поздние сорта высаживают к концу четвертой недели.
Садовые и огородные работы в мае: когда сажать ягоды
Для ягод следует заранее подготовить почву, делают это в апреле, когда погода еще не стабилизировалась.
Май — идеальное время для высадки:
- малины;
- клубники;
- ежевики;
- жимолость.
Чтобы кустики прижились и дали богатый урожай, предлагаем воспользоваться следующими советами:
- земля должна быть с нейтральным содержанием кислот;
- высаживайте в местах, где нет сквозняков;
- обеспечьте хороший доступ к солнечному свету;
- нельзя сажать малину после помидоров, картофеля или клубники.
Узнайте подробно, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с малиной, а какие растения наоборот помогут рожать и отпугивают вредителей.
Когда сажать тыкву
Третий месяц весны лучшее время для высадки:
- арбузов;
- тыквы;
- дыни.
Делать это можно уже в первых числах мая.
Семена арбуза можно сажать, когда воздух прогрелся до 12 градусов. Перед посадкой дыни в грунт лучше накрыть его агроволокном за 2 недели для прогрева земли.
Тыкву можно сажать как в начале месяца, так и после 25 мая. В маленькие лунки высаживаем не больше двух семян, контролируем почву – он должен быть прогретым и сухим. Чтобы получить хороший урожай тыквы, сажайте его после помидоров, картофеля, гороха или фасоли.
Когда можно сажать плодовые деревья и кустарники в мае
Начинать можно уже в первую неделю мая. Но высаживать рекомендуется только плодовые кустарники с деревьями, которые отличаются открытой корневой системой.
Ямы для посадки следует готовить заранее, после посадки растения обильно поливаем, устанавливаем опоры, мульчируем.
Следует также узнать, чем и когда обработать плодовые деревья весной от болезней и вредителей.
Напомним, мы писали, когда нужно сажать чеснок весной и как правильно это делать, чтобы получить хороший урожай.
Также мы рассказывали, когда и как нужно сажать укроп и петрушку в мае, как правильно это делать, чтобы был хороший урожай и какие дни будут благоприятны для высева в открытый грунт.
Раньше мы сообщали, как правильно и как часто поливать огурцы , чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.