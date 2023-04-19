Что сажать в мае 2023: полезные советы, чтобы собрать большой урожай

Работы в саду и огороде в мае. Фото: pexels.com

Третий месяц весны очень ответственен для садоводов и огородников. Именно в мае высаживают большинство ягод и овощей, поскольку почва уже достаточно прогрета солнечными лучами.

Рассказываем, что следует посадить именно в мае, чтобы собрать урожай уже летом и осенью.

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Какую зелень сажать в мае

Опытные огородники отмечают, что зелень лучше высаживать, когда почва прогреется до 11-13 градусов (ориентировочно температура воздуха должна держаться 14-15 градусов тепла).

В мае уже можно ожидать стабильно теплую погоду, поэтому можно заняться и высадкой такой зелени как:

петрушка;

укроп;

чабрец;

шалфей;

цикорий.

Следует добавить, что вышеперечисленная зелень не требует особого ухода и хорошо переносит переменчивую погоду. Через одну-две недели после высадки на вашем столе уже появится свежая и ароматная зелень.

Теплолюбивую зелень эстрагон, базилик, орегано, тимьян, розмарин и другие пряные травы можно сеять в конце мая.

Какую зелень сажать в мае. Фото: google.com

Какие овощи следует высаживать в мае

Следует заранее подготовить почву для посадки, разрыхлить землю и внести удобрения. Следует отметить, что современная посадка овощей предполагает внесение удобрений сразу с рассадой или семенами.

В начале мая можно смело высаживать или сеять в почву:

морковь — период посадки среднеспелых сортов — первая половина мая, поздние сорта с конца мая и до 20 июня;

свеклу;

репу;

редис;

капусту — рассаду поздних сортов (независимо от вида) можно начинать со второй недели мая;

картофель;

чеснок;

лук;

кукурузу.

Во второй половине месяца можно посадить:

баклажаны;

помидоры;

огурцы;

перец.

Стоит отметить, что время посадки картофеля зависит прежде всего от его созревания. Период посадки для ранних сортов начинается со второй недели мая, а поздние сорта высаживают к концу четвертой недели.

Какие овощи следует высаживать в мае. Фото: pexels.com

Садовые и огородные работы в мае: когда сажать ягоды

Для ягод следует заранее подготовить почву, делают это в апреле, когда погода еще не стабилизировалась.

Май — идеальное время для высадки:

малины;

клубники;

ежевики;

жимолость.

Чтобы кустики прижились и дали богатый урожай, предлагаем воспользоваться следующими советами:

земля должна быть с нейтральным содержанием кислот;

высаживайте в местах, где нет сквозняков;

обеспечьте хороший доступ к солнечному свету;

нельзя сажать малину после помидоров, картофеля или клубники.

Узнайте подробно, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с малиной, а какие растения наоборот помогут рожать и отпугивают вредителей.

Садовые и огородные работы в мае: когда сажать ягоды. Фото: pexels.com

Когда сажать тыкву

Третий месяц весны лучшее время для высадки:

арбузов;

тыквы;

дыни.

Делать это можно уже в первых числах мая.

Семена арбуза можно сажать, когда воздух прогрелся до 12 градусов. Перед посадкой дыни в грунт лучше накрыть его агроволокном за 2 недели для прогрева земли.

Тыкву можно сажать как в начале месяца, так и после 25 мая. В маленькие лунки высаживаем не больше двух семян, контролируем почву – он должен быть прогретым и сухим. Чтобы получить хороший урожай тыквы, сажайте его после помидоров, картофеля, гороха или фасоли.

Когда сажать тыкву. Фото: google.com

Когда можно сажать плодовые деревья и кустарники в мае

Начинать можно уже в первую неделю мая. Но высаживать рекомендуется только плодовые кустарники с деревьями, которые отличаются открытой корневой системой.

Ямы для посадки следует готовить заранее, после посадки растения обильно поливаем, устанавливаем опоры, мульчируем.

Следует также узнать, чем и когда обработать плодовые деревья весной от болезней и вредителей.

Когда можно сажать плодовые деревья и кустарники в мае. Фото: google.com

Напомним, мы писали, когда нужно сажать чеснок весной и как правильно это делать, чтобы получить хороший урожай.

Также мы рассказывали, когда и как нужно сажать укроп и петрушку в мае, как правильно это делать, чтобы был хороший урожай и какие дни будут благоприятны для высева в открытый грунт.

Раньше мы сообщали, как правильно и как часто поливать огурцы , чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.