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Про ягоди можна забути: що у жодному разі не можна садити поруч з малиною

12 квітня 2023 07:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що не можна садити поруч з малиною, щоб не втратити врожай: корисні поради
Як зібрати гарний урожай малини. Фото: podgardening.co.nz
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Наскільки малина солодка та смачна, настільки ж й примхлива. Вона любить багато світла, простору, вимоглива до ґрунту. Зібрати гарний та багатий урожай можна лише знаючи певні садівницькі хитрощі, зокрема, як правильно обрати "сусідів" для малинових кущів. 

Розповідаємо, що ні в якому разі не можна садити поруч з малиною, а які рослини навпаки допоможуть родити й відлякають шкідників. 

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Що не можна садити поруч з малиною

Є певний перелік рослин, яких малина не любить, причини цієї нелюбові наступні: 

  • обмежують розростання кущів;
  • забирають поживні речовини з ґрунту;
  • негативно впливають на врожайність;
  • приваблюють комах;
  • впливають на смак ягоди. 

Що не можна садити поруч з малиною

Щоб уникнути таких негативних чинників, ніколи не садіть малину поруч з: 

  • щавлем — "відлякує" малинові чагарники й не дає їм розростатися;
  • кукурудзою — стримує активність ягоди, тож біля кукурудзи малина розростатися не буде;
  • стручковою квасолею — речовини, які виділяє квасоля, пригнічують ріст нових пагонів кущів;
  • редисом та петрушкою — обмежують ріст та негативно впливають на смак ягоди;
  • виноградом — забирає з ґрунту всі поживні речовини, залишаючи малину "голодною". Поруч з виноградом малина може загинути; 
  • вишнею — негативно впливає на врожайність малини. Також вишня небезпечна тим, що на її гілках живуть личинки хрущів, які сильно зрадіють малині під деревом;
  • обліпихою та жасмином — сильно пригнічують малину, урожай буде мізерним;
  • полуницею, суницею та лохиною — їхнє коріння знаходяться в землі на тій же глибині, що й у малини, тобто, вони починають боротися один з одним за вологу і мікроелементи. Також ці культури можуть заражати один одного хворобами та шкідниками;
  • картоплею і помідорами — у цих рослин загальні хвороби та шкідники, тож якщо захворіє один, хвороба чи шкідники швидко з'являться в інших. 

Порада: якщо ви хочете зупинити розростання малинових кущів, висаджуйте рослини, які цьому сприяють по периметру грядки. 

Чи можна садити поруч з малиною полуницю

Що можна садити поруч з малиною, щоб отримати гарний врожай 

Якщо вищеперераховані рослини є для малини ворогами й конкурентами, то наступні виконують роль "охоронця", захищаючи кущі від шкідників, хвороб й примножуючи урожай солодких ягід. 

Щоб малина гарно вродила, а ягоди радували своїм смаком, висаджуйте поряд наступні рослини: 

  • кропива — слід саджати в міжряддях, щоб зменшити кількість комах, які можуть напасти на малину;
  • червона бузина — завдяки своєму аромату охороняє від шкідників;
  • календула, майоран, базилік, морква, цибуля, часник і пижмо — приховують аромат малини і відлякують шкідників своїм специфічним запахом;
  • яблуня — захищає чагарник від сірої гнилі (малина у свою чергу захищає яблуню від парші);
  • кріп — слід саджати в міжряддях, щоб привернути увагу комах-запилювачів й збільшити урожай малини. 

Також малина любить, коли поруч ростуть:

  • смородина;
  • ожина;
  • горобина;
  • слива;
  • груша;
  • жимолость;
  • ялівець;
  • троянди;
  • барбарис. 

Ці рослини добре впливають на малину, відлякуючи шкідників, покращуючи смак й примножуючи врожай. 

Що можна садити поруч з малиною

Нагадаємо, ми писали, які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай. Спостереження показали, що є рослини які допомагають один одному розвиватися, є взаємними біостимуляторами, захищаючи одна одну своїм запахом від шкідників.

Також ми розповідали, які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований. 

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