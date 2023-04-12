Що не можна садити поруч з малиною, щоб не втратити врожай: корисні поради

Про ягоди можна забути: що у жодному разі не можна садити поруч з малиною
Наскільки малина солодка та смачна, настільки ж й примхлива. Вона любить багато світла, простору, вимоглива до ґрунту. Зібрати гарний та багатий урожай можна лише знаючи певні садівницькі хитрощі, зокрема, як правильно обрати "сусідів" для малинових кущів.
Розповідаємо, що ні в якому разі не можна садити поруч з малиною, а які рослини навпаки допоможуть родити й відлякають шкідників.
Що не можна садити поруч з малиною
Є певний перелік рослин, яких малина не любить, причини цієї нелюбові наступні:
- обмежують розростання кущів;
- забирають поживні речовини з ґрунту;
- негативно впливають на врожайність;
- приваблюють комах;
- впливають на смак ягоди.
Щоб уникнути таких негативних чинників, ніколи не садіть малину поруч з:
- щавлем — "відлякує" малинові чагарники й не дає їм розростатися;
- кукурудзою — стримує активність ягоди, тож біля кукурудзи малина розростатися не буде;
- стручковою квасолею — речовини, які виділяє квасоля, пригнічують ріст нових пагонів кущів;
- редисом та петрушкою — обмежують ріст та негативно впливають на смак ягоди;
- виноградом — забирає з ґрунту всі поживні речовини, залишаючи малину "голодною". Поруч з виноградом малина може загинути;
- вишнею — негативно впливає на врожайність малини. Також вишня небезпечна тим, що на її гілках живуть личинки хрущів, які сильно зрадіють малині під деревом;
- обліпихою та жасмином — сильно пригнічують малину, урожай буде мізерним;
- полуницею, суницею та лохиною — їхнє коріння знаходяться в землі на тій же глибині, що й у малини, тобто, вони починають боротися один з одним за вологу і мікроелементи. Також ці культури можуть заражати один одного хворобами та шкідниками;
- картоплею і помідорами — у цих рослин загальні хвороби та шкідники, тож якщо захворіє один, хвороба чи шкідники швидко з'являться в інших.
Порада: якщо ви хочете зупинити розростання малинових кущів, висаджуйте рослини, які цьому сприяють по периметру грядки.
Що можна садити поруч з малиною, щоб отримати гарний врожай
Якщо вищеперераховані рослини є для малини ворогами й конкурентами, то наступні виконують роль "охоронця", захищаючи кущі від шкідників, хвороб й примножуючи урожай солодких ягід.
Щоб малина гарно вродила, а ягоди радували своїм смаком, висаджуйте поряд наступні рослини:
- кропива — слід саджати в міжряддях, щоб зменшити кількість комах, які можуть напасти на малину;
- червона бузина — завдяки своєму аромату охороняє від шкідників;
- календула, майоран, базилік, морква, цибуля, часник і пижмо — приховують аромат малини і відлякують шкідників своїм специфічним запахом;
- яблуня — захищає чагарник від сірої гнилі (малина у свою чергу захищає яблуню від парші);
- кріп — слід саджати в міжряддях, щоб привернути увагу комах-запилювачів й збільшити урожай малини.
Також малина любить, коли поруч ростуть:
- смородина;
- ожина;
- горобина;
- слива;
- груша;
- жимолость;
- ялівець;
- троянди;
- барбарис.
Ці рослини добре впливають на малину, відлякуючи шкідників, покращуючи смак й примножуючи врожай.
Нагадаємо, ми писали, які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай. Спостереження показали, що є рослини які допомагають один одному розвиватися, є взаємними біостимуляторами, захищаючи одна одну своїм запахом від шкідників.
Також ми розповідали, які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований.