Що не можна садити поруч з малиною, щоб не втратити врожай: корисні поради

Як зібрати гарний урожай малини. Фото: podgardening.co.nz

Наскільки малина солодка та смачна, настільки ж й примхлива. Вона любить багато світла, простору, вимоглива до ґрунту. Зібрати гарний та багатий урожай можна лише знаючи певні садівницькі хитрощі, зокрема, як правильно обрати "сусідів" для малинових кущів.

Розповідаємо, що ні в якому разі не можна садити поруч з малиною, а які рослини навпаки допоможуть родити й відлякають шкідників.

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Є певний перелік рослин, яких малина не любить, причини цієї нелюбові наступні:

обмежують розростання кущів;

забирають поживні речовини з ґрунту;

негативно впливають на врожайність;

приваблюють комах;

впливають на смак ягоди.

Щоб уникнути таких негативних чинників, ніколи не садіть малину поруч з:

щавлем — "відлякує" малинові чагарники й не дає їм розростатися;

— "відлякує" малинові чагарники й не дає їм розростатися; кукурудзою — стримує активність ягоди, тож біля кукурудзи малина розростатися не буде;

— стримує активність ягоди, тож біля кукурудзи малина розростатися не буде; стручковою квасолею — речовини, які виділяє квасоля, пригнічують ріст нових пагонів кущів;

— речовини, які виділяє квасоля, пригнічують ріст нових пагонів кущів; редисом та петрушкою — обмежують ріст та негативно впливають на смак ягоди;

— обмежують ріст та негативно впливають на смак ягоди; виноградом — забирає з ґрунту всі поживні речовини, залишаючи малину "голодною". Поруч з виноградом малина може загинути;

— забирає з ґрунту всі поживні речовини, залишаючи малину "голодною". Поруч з виноградом малина може загинути; вишнею — негативно впливає на врожайність малини. Також вишня небезпечна тим, що на її гілках живуть личинки хрущів, які сильно зрадіють малині під деревом;

— негативно впливає на врожайність малини. Також вишня небезпечна тим, що на її гілках живуть личинки хрущів, які сильно зрадіють малині під деревом; обліпихою та жасмином — сильно пригнічують малину, урожай буде мізерним;

— сильно пригнічують малину, урожай буде мізерним; полуницею, суницею та лохиною — їхнє коріння знаходяться в землі на тій же глибині, що й у малини, тобто, вони починають боротися один з одним за вологу і мікроелементи. Також ці культури можуть заражати один одного хворобами та шкідниками;

— їхнє коріння знаходяться в землі на тій же глибині, що й у малини, тобто, вони починають боротися один з одним за вологу і мікроелементи. Також ці культури можуть заражати один одного хворобами та шкідниками; картоплею і помідорами — у цих рослин загальні хвороби та шкідники, тож якщо захворіє один, хвороба чи шкідники швидко з'являться в інших.

Порада: якщо ви хочете зупинити розростання малинових кущів, висаджуйте рослини, які цьому сприяють по периметру грядки.

Що можна садити поруч з малиною, щоб отримати гарний врожай

Якщо вищеперераховані рослини є для малини ворогами й конкурентами, то наступні виконують роль "охоронця", захищаючи кущі від шкідників, хвороб й примножуючи урожай солодких ягід.

Щоб малина гарно вродила, а ягоди радували своїм смаком, висаджуйте поряд наступні рослини:

кропива — слід саджати в міжряддях, щоб зменшити кількість комах, які можуть напасти на малину;

— слід саджати в міжряддях, щоб зменшити кількість комах, які можуть напасти на малину; червона бузина — завдяки своєму аромату охороняє від шкідників;

— завдяки своєму аромату охороняє від шкідників; календула, майоран, базилік, морква, цибуля, часник і пижмо — приховують аромат малини і відлякують шкідників своїм специфічним запахом;

— приховують аромат малини і відлякують шкідників своїм специфічним запахом; яблуня — захищає чагарник від сірої гнилі (малина у свою чергу захищає яблуню від парші);

— захищає чагарник від сірої гнилі (малина у свою чергу захищає яблуню від парші); кріп — слід саджати в міжряддях, щоб привернути увагу комах-запилювачів й збільшити урожай малини.

Також малина любить, коли поруч ростуть:

смородина;

ожина;

горобина;

слива;

груша;

жимолость;

ялівець;

троянди;

барбарис.

Ці рослини добре впливають на малину, відлякуючи шкідників, покращуючи смак й примножуючи врожай.

Нагадаємо, ми писали, які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай. Спостереження показали, що є рослини які допомагають один одному розвиватися, є взаємними біостимуляторами, захищаючи одна одну своїм запахом від шкідників.

Також ми розповідали, які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований.