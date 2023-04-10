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Буде великою та солодкою: що повинна "їсти" полуниця навесні

10 квітня 2023 15:29
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чим годувати полуницю – важливі поради від садівників
Фахівці розповіли, чим варто підживлювати полуницю.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Фахівці із садівництва розповіли про те, чим варто підживлювати популярну ягоду, щоб вона принесла щедрий врожай. За словами експертів, щоб виростити полуницю великою та зробити її солодкою, варто пам’ятати, чим слід її підживлювати.

Про це повідомляє сайт "GardenersWorld.com"

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Щоб полуниця вийшла великою та приносила справжнє задоволення своїм солодким смаком, потрібно завжди пам’ятати про добрива. Фахівці стверджують, що правильно підібрані добрива зроблять врожай полуниці щедрим.

Чим підживлювати полуницю

Чим варто підживлювати полуницю

Додавання азоту

Експерти із садівництва кажуть, що азот відіграє велику роль для полуниці на початку сезону. Щоб приготувати цей засіб власноруч, потрібно взяти один літр пташиного посліду та залити його десятьма літрами води. Це підживлення повинно залишитися на один тиждень у теплому місці.

Як правильно доглядати за полуницею

Після того, як підживлення простояло, до нього потрібно додати ще два відра води та полити полуницю. Варто зазначити, що один кущ повинно підживлювати одним літром добрива.

У випадку, якщо немає пташиного посліду, можна взяти промислові добрива, наприклад, карбамід. За словами фахівців, на десять літрів води потрібно взяти лише одну ложку карбаміду.

Підживлення кропивою з попелом

Експерти стверджують, що цей засіб є досить ефективним, адже так можна отримати багатий врожай полуниці. Щоб його приготувати, потрібно взяти звичайне відро та на 1/6 заповнити подрібненою кропивою. Туди треба влити води та залишити на один тиждень.

Як годувати полуницю

Через п’ять днів потрібно заповнити третину відра попелом, після чого додати гарячої води. Потім потрібно взяти по 0,5 літрів кожного концентрату, змішуючи його в одне ціле, та залити чистою водою.

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