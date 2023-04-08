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Які квіти садити у квітні: прості рекомендації допоможуть виростити пишні рослини

8 квітня 2023 09:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які квіти садити у квітні – що можна вже вирощувати
Садоводи розповіли, які квіти краще садити у квітні.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Садоводи розповіли, які квіти варто садити у квітні 2023 року, щоб вони виросли гарними. Вони кажуть, що цибулини літнього цвітіння дуже сильно впливають на сад та суттєво відрізняються від цибулин весняного цвітіння, що їм передують.

Про це повідомляє портал "Horticulture"

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Лілії

Це одні з найкращих цибулин, які використовують для надання приємного аромату. Як стверджує експерт із садівництва JParkers Шеннен Годвін, ці цибулини виробляють величезні та ефектні цвітіння влітку. За її словами, ці квіти дуже полюбляють бджоли.

Як правильно вирощувати лілії

Лілії можна садити до травня, а також зрізати та ставити у вазах, а це, в свою чергу, економічний спосіб мати самостійно вирощені букети.

Бегонії

Фахівці кажуть, що вирощувати ці квіти слід у кошиках, що підвішуються, та горщиках. Вони мають велику популярність серед літніх квітів у садах України. За словами Шеннен Годвін, бегонії дуже легко садити та вирощувати як у кошиках, так і на клумбі.

Коли садити бегонії

Поливати ці квіти потрібно регулярно протягом всього літного періоду, а коли вони вже своє проживуть, слід викопати бульби та зберігати взимку в сухому місці, щоб навесні їх знову посадити.

Гладіолуси

Вони мають високі стебла та яскраві гофровані квіти. Завдяки виготовленню класичних літніх квітів, фахівець стверджує, що їх обов’язково потрібно мати у саду чи просто на літній виставці. Шеннен Годвін також каже, що їх можна зрізати та тримати в улюбленій вазі.

Як правильно садити гладіолуси

У число найкращих видів цієї рослини входять карликові гладіолуси та крупноквітучі гладіолуси, які вирощуються у садах.

Троянди

Ці квіти мають величезну популярність, більш того, вони постійно отримують статус улюбленої української квітки. Як каже експерт, троянди, які мають оголене коріння, можна садити вже сьогодні та до травня. Справа в тому, що їх краще вирощувати, поки вони спокійно проживають зиму.

Що треба знати при вирощуванні троянд

За словами експерта, ці квіти ідеально підходять для невеликих садів або літніх виставок.

Нагадаємо, ми писали, чим варто удобрювати абрикос навесні.

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