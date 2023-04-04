Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Зможуть навіть недосвідчені садоводи: як легко виростити пишні хризантеми з насіння arrow

Зможуть навіть недосвідчені садоводи: як легко виростити пишні хризантеми з насіння

4 квітня 2023 20:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вирощування пишних хризантем з насіння – як правильно це робити
Садоводи розповіли, як правильно виростити хризантеми у горщику.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Експерти розповіли, як правильно вирощувати одні з найпопулярніших квітів. Вони поділилися своїми секретами та розповіли про те, як вирощувати хризантеми з насіння, щоб вони вийшли пишними та радували око кожної господині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "ITV Media Group"

Читайте також:

Варто зазначити, що саме хризантеми є найвитривалішою квіткою, адже її не лякають сильні осінні заморозки. Правильно виростити цю квітку зможе навіть та садівниця, що не дуже розбирається в цьому, тому варто знати, що потрібно робити для вирощування хризантеми.

Ці квіти можна вирощувати за допомогою двох способів:

  • із живців;
  • з насіння.

Спосіб вирощування хризантеми

Як виростити хризантему з насіння

Садівникам варто знати, що сіяти насіння цієї квітки на розсаду потрібно краще у весінній період, адже вона цвіте взимку та восени. Перш за все, треба обрати сорт хризантеми. Її насіння можна придбати майже у кожному магазині, де продаються квіти.

Ґрунт для вирощування хризантеми, який теж можна придбати в квітковому магазині, повинен складатися з 60% торфу та 40% вермикуліту.

Потім потрібно вибрати горщик у формі прямокутника, насипати в нього суміш, розподілити насіння та накрити тонким шаром ґрунту. Після цього треба добре полити, накрити прозорою плівкою, зробити декілька отворів та поставити під сонце, поливаючи кожні 7-10 днів.

Як виростити квітку із живців

Зміцнілі живці хризантеми можна сміливо саджати ранньою осінню. Варто зазначити, що для живців потрібні різні горщики або відкрита ділянка. Щоб вирощувати хризантему у горщиках, потрібна така ж суміш, як і для вирощування з насіння.

Як виростити хризантему

Перш за все, потрібно закріпити живець у ґрунті, потім треба його полити водою та спокійно відстежувати сприйняття рослиною. Поливати треба в залежності від того, як швидко буде виходити вода з ґрунту, але зазвичай, це кожні 10 днів.

Нагадаємо, ми писали, яка квітка є оберігом людини за місяцем її народження.

Раніше ми розповідали, що садоводи розповіли, коли потрібно краще саджати картоплю у квітні 2023 року.

Також ми повідомляли, що експерти пояснили, коли треба сіяти перці на розсаду у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB