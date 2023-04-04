Вирощування пишних хризантем з насіння – як правильно це робити

Садоводи розповіли, як правильно виростити хризантеми у горщику.

Експерти розповіли, як правильно вирощувати одні з найпопулярніших квітів. Вони поділилися своїми секретами та розповіли про те, як вирощувати хризантеми з насіння, щоб вони вийшли пишними та радували око кожної господині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "ITV Media Group"

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Варто зазначити, що саме хризантеми є найвитривалішою квіткою, адже її не лякають сильні осінні заморозки. Правильно виростити цю квітку зможе навіть та садівниця, що не дуже розбирається в цьому, тому варто знати, що потрібно робити для вирощування хризантеми.

Ці квіти можна вирощувати за допомогою двох способів:

із живців;

з насіння.

Як виростити хризантему з насіння

Садівникам варто знати, що сіяти насіння цієї квітки на розсаду потрібно краще у весінній період, адже вона цвіте взимку та восени. Перш за все, треба обрати сорт хризантеми. Її насіння можна придбати майже у кожному магазині, де продаються квіти.

Ґрунт для вирощування хризантеми, який теж можна придбати в квітковому магазині, повинен складатися з 60% торфу та 40% вермикуліту.

Потім потрібно вибрати горщик у формі прямокутника, насипати в нього суміш, розподілити насіння та накрити тонким шаром ґрунту. Після цього треба добре полити, накрити прозорою плівкою, зробити декілька отворів та поставити під сонце, поливаючи кожні 7-10 днів.

Як виростити квітку із живців

Зміцнілі живці хризантеми можна сміливо саджати ранньою осінню. Варто зазначити, що для живців потрібні різні горщики або відкрита ділянка. Щоб вирощувати хризантему у горщиках, потрібна така ж суміш, як і для вирощування з насіння.

Перш за все, потрібно закріпити живець у ґрунті, потім треба його полити водою та спокійно відстежувати сприйняття рослиною. Поливати треба в залежності від того, як швидко буде виходити вода з ґрунту, але зазвичай, це кожні 10 днів.

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