Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Коли сіяти перці на розсаду у 2023 році: сприятливі дати у квітні arrow

Коли сіяти перці на розсаду у 2023 році: сприятливі дати у квітні

29 березня 2023 18:17
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Коли та як сіяти насіння перцю — сприятливі дати у квітні 2023 року
Щоб отримати хороший врожай перцю, потрібно знати особливості цієї культури
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Перці — популярна та доволі примхлива культура, яка потребує від городника певних знань та навичок, щоб дати дійсно гарний та великий урожай. Перед тим як посадити у ґрунт, перець необхідно засіяти на розсаду.

Розповідаємо, коли та як це зробити у квітні, щоб насолоджуватися соковитими плодами влітку. 

Читайте також:

Коли сіяти насіння перцю на розсаду у 2023 році за місячним календарем

Не рідко дачники та городники для цього використовують місячний календар. Вважається, що фази Місяця по різному впливають на рослини. 

Так під час Місяця, що росте, активізуються процеси зростання. Також найбільша кількість вологи затримується вгорі кореневої системи. Тому молоді рослини, які потребують рясного поливу, слід садити цими днями.

А у фазі спадного Місяця відбувається нарощування кореневої системи та потовщення стебел. Волога не затримується на поверхні, а швидко опускається до нижньої кореневої частини. Тому такий період підходить для коренеплодів. 

Молодик є несприятливим для городніх робіт, навіть для поливання рослин. А повня є найвдалішим часом для посадки перцю та інших культур.

Загалом за місячним календарем сприятливі дні у квітні для посіву або висадки перцю такі: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.

Коли сіяти насіння перцю на розсаду у 2023 році за місячним календарем

Як правильно сіяти розсаду перцю 

Візьміть для посіву простору посудину глибиною не менше 5-6 см, а рівень ґрунту не повинен доходити до краю посудини на 2 см.

Необхідно розкласти насіння перцю пінцетом на поверхні ґрунту на відстані 1,5-2 см. Після цього притиснути та зволожити через сито чи методом нижнього поливу й присипати ґрунтом. Накрийте посів поліетиленовою плівкою чи склом. 

Перші паростки розсади слід поливати раз на 6-7 днів добре відстояною водою, температура якої має бути не нижче від +20 градусів. Не можна допускати застою води — це загрожує загниванням і загибеллю розсади перцю.

Для посіву розсади перцю можна також використовувати торф’яні таблетки чи касети.

Як правильно сіяти розсаду перцю

Ґрунт для розсади перцю

Як пише "Флорист-Х", ґрунт для перцю має бути пухким, живильним, нейтральним або слабкокислим (pH 6-6,5) і стерильним. Можна придбати готовий субстрат у садових крамницях або приготувати потрібну ґрунтосуміш самостійно. Будь-яку ґрунтосуміш потрібно знезаразити до внесення в неї добрив.

Агрономічні терміни висадки розсади перцю

Розсаду зазвичай висаджують:

  • у відкритий ґрунт перець висаджують з середині травня та до початку червня.
  • у теплицю — в середині або кінці квітня.

Важливо: для пересаджування розсади підходять розвинені кущики у стадії активної вегетації, а такими вони стають  після 60-70 днів.

Агрономічні терміни висадки розсади перцю

Чому не сходить насіння перцю — головні помилки

Перші паростки перцю, після посіву на розсаду, мають з'явитися через 3-4 тижні. 

Причини, чому не сходить насіння перцю, можуть бути наступні:

1. Неправильна підготовка насіння

При обробці насіння в розчині з марганцю будьте обережні, розчин повинен бути злегка рожевим, інакше насіння загине. А після обробки будь-яким розчином насіння потрібно вимити під проточною водою.

Насіння потрібно тримати між вологими шматочками тканини, а не заливати водою (надлишок вологи заважає надходженню кисню до насіння).

Також після замочування насіння потрібно злегка підсушувати, якщо переборщити, то паросток загине і більше не проклюнеться.

2. Недотримання технології посадки 

Насіння перцю найкраще садити на глибину не більше 1-1.5 см. Якщо ви посадите його глибше, ще й зверху щедро присиплете землею, то тендітні паростки не зможуть пробитися крізь товстий шар ґрунту.

3. Порушення температурного режиму

Ідеальна температура для розсади перців + 25-28 градусів. Якщо вона буде нижче, то паростки з'являться занадто пізно або не з'являться взагалі. 

4. Недостатній полив

Ґрунт з розсадою потрібно зволожувати кожен день. Як тільки верхній шар стане сухим - досить просто попшикати його з пульверизатора відстояною водою кімнатної температури. 

Чому не сходить насіння перцю — головні помилки

Про які особливості вирощування перцю потрібно знати

  • Під час вирощування розсади потрібно орієнтуватись на тривалість світлового дня. Він має бути не меншим за 12 годин. Якщо він буде коротшим, це позначиться на розвитку розсади.
  • Перець — теплолюбна рослина, розсаду перців пересаджують у відкритий ґрунт, коли він прогріється до +16…+17 °C. Але якщо температура опускається до +14 ° C, рослини одразу припиняють ріст. 
  • Перець любить вологу, вимагає поливу, але й перезволоження не любить. 

 

Нагадаємо, ми писали, коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:34 "Щоб ваші військові в гробу перевернулись": на Вінниччині школярка втрапила у скандал

18:32У Харківській області на міні підірвався автомобіль: є поранені і загиблі

18:28 ЗСУ навчилися протидіяти "шахедам", — Ігнат

Новина з фото

18:25 Французький дім моди Balenciaga представив балетки для чоловіків: відгуки критиків

Ексклюзив

18:20Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йде мова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Ексклюзив

18:07"Мотор" у Європейській Лізі: від "провалу" на старті до "драми" в плей-оф

18:04 Весняний контрнаступ ЗСУ: експерти розповіли про можливі сценарії боїв

18:04 У США заявили, що викрили російського шпигуна: що відомо про бразильського студента Феррейра

17:58 Польща хоче наростити виробництво зброї для України перед контрнаступом, — Моравецький

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Актуальне по темі

None 29 Березень 18:35

"Щоб ваші військові в гробу перевернулись": на Вінниччині школярка втрапила у скандал

None 29 Березень 18:32

У Харківській області на міні підірвався автомобіль: є поранені і загиблі

None 29 Березень 18:28

ЗСУ навчилися протидіяти "шахедам", — Ігнат

None 29 Березень 18:24

Французький дім моди Balenciaga представив балетки для чоловіків: відгуки критиків

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB