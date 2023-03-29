Коли та як сіяти насіння перцю — сприятливі дати у квітні 2023 року

Щоб отримати хороший врожай перцю, потрібно знати особливості цієї культури

Перці — популярна та доволі примхлива культура, яка потребує від городника певних знань та навичок, щоб дати дійсно гарний та великий урожай. Перед тим як посадити у ґрунт, перець необхідно засіяти на розсаду.

Розповідаємо, коли та як це зробити у квітні, щоб насолоджуватися соковитими плодами влітку.

Коли сіяти насіння перцю на розсаду у 2023 році за місячним календарем

Не рідко дачники та городники для цього використовують місячний календар. Вважається, що фази Місяця по різному впливають на рослини.

Так під час Місяця, що росте, активізуються процеси зростання. Також найбільша кількість вологи затримується вгорі кореневої системи. Тому молоді рослини, які потребують рясного поливу, слід садити цими днями.

А у фазі спадного Місяця відбувається нарощування кореневої системи та потовщення стебел. Волога не затримується на поверхні, а швидко опускається до нижньої кореневої частини. Тому такий період підходить для коренеплодів.

Молодик є несприятливим для городніх робіт, навіть для поливання рослин. А повня є найвдалішим часом для посадки перцю та інших культур.

Загалом за місячним календарем сприятливі дні у квітні для посіву або висадки перцю такі: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.

Як правильно сіяти розсаду перцю

Візьміть для посіву простору посудину глибиною не менше 5-6 см, а рівень ґрунту не повинен доходити до краю посудини на 2 см.

Необхідно розкласти насіння перцю пінцетом на поверхні ґрунту на відстані 1,5-2 см. Після цього притиснути та зволожити через сито чи методом нижнього поливу й присипати ґрунтом. Накрийте посів поліетиленовою плівкою чи склом.

Перші паростки розсади слід поливати раз на 6-7 днів добре відстояною водою, температура якої має бути не нижче від +20 градусів. Не можна допускати застою води — це загрожує загниванням і загибеллю розсади перцю.

Для посіву розсади перцю можна також використовувати торф’яні таблетки чи касети.

Ґрунт для розсади перцю

Як пише "Флорист-Х", ґрунт для перцю має бути пухким, живильним, нейтральним або слабкокислим (pH 6-6,5) і стерильним. Можна придбати готовий субстрат у садових крамницях або приготувати потрібну ґрунтосуміш самостійно. Будь-яку ґрунтосуміш потрібно знезаразити до внесення в неї добрив.

Агрономічні терміни висадки розсади перцю

Розсаду зазвичай висаджують:

у відкритий ґрунт перець висаджують з середині травня та до початку червня.

у теплицю — в середині або кінці квітня.

Важливо: для пересаджування розсади підходять розвинені кущики у стадії активної вегетації, а такими вони стають після 60-70 днів.

Чому не сходить насіння перцю — головні помилки

Перші паростки перцю, після посіву на розсаду, мають з'явитися через 3-4 тижні.

Причини, чому не сходить насіння перцю, можуть бути наступні:

1. Неправильна підготовка насіння

При обробці насіння в розчині з марганцю будьте обережні, розчин повинен бути злегка рожевим, інакше насіння загине. А після обробки будь-яким розчином насіння потрібно вимити під проточною водою.

Насіння потрібно тримати між вологими шматочками тканини, а не заливати водою (надлишок вологи заважає надходженню кисню до насіння).

Також після замочування насіння потрібно злегка підсушувати, якщо переборщити, то паросток загине і більше не проклюнеться.

2. Недотримання технології посадки

Насіння перцю найкраще садити на глибину не більше 1-1.5 см. Якщо ви посадите його глибше, ще й зверху щедро присиплете землею, то тендітні паростки не зможуть пробитися крізь товстий шар ґрунту.

3. Порушення температурного режиму

Ідеальна температура для розсади перців + 25-28 градусів. Якщо вона буде нижче, то паростки з'являться занадто пізно або не з'являться взагалі.

4. Недостатній полив

Ґрунт з розсадою потрібно зволожувати кожен день. Як тільки верхній шар стане сухим - досить просто попшикати його з пульверизатора відстояною водою кімнатної температури.

Про які особливості вирощування перцю потрібно знати

Під час вирощування розсади потрібно орієнтуватись на тривалість світлового дня. Він має бути не меншим за 12 годин. Якщо він буде коротшим, це позначиться на розвитку розсади.

Перець — теплолюбна рослина, розсаду перців пересаджують у відкритий ґрунт, коли він прогріється до +16…+17 °C. Але якщо температура опускається до +14 ° C, рослини одразу припиняють ріст.

Перець любить вологу, вимагає поливу, але й перезволоження не любить.

Нагадаємо, ми писали, коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай.