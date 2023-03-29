Когда и как сеять семена перца — благоприятные даты в апреле 2023 года

Чтобы получить хороший урожай перца, нужно знать особенности этой культуры

Перцы — популярная и довольно капризная культура, которая требует от огородника определенных знаний и навыков, чтобы дать действительно хороший и большой урожай. Перед посадкой в почву перец необходимо засеять на рассаду.

Рассказываем когда и как это сделать в апреле, чтобы наслаждаться сочными плодами летом.

Когда сеять семена перца на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Нередко дачники и огородники для этого используют лунный календарь. Считается, что фазы Луны по-разному влияют на растения.

Так во время растущей Луны активизируются процессы роста. Также наибольшее количество влаги задерживается вверху корневой системы. Поэтому молодые растения, нуждающиеся в обильном поливе, следует сажать на днях.

А в фазе убывающей Луны происходит наращивание корневой системы и утолщение стеблей. Влага не задерживается на поверхности, а быстро опускается в нижнюю корневую часть. Поэтому такой период подходит для корнеплодов.

Новолуние неблагоприятно для огородных работ, даже для поливки растений. А полнолуние является самым удачным временем для посадки перца и других культур.

В целом по лунному календарю благоприятные дни в апреле для посева или высадки перца следующие: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.

Как правильно сеять рассаду перца

Возьмите для посева просторный сосуд глубиной не менее 5-6 см, а уровень грунта не должен доходить до края сосуда на 2 см.

Необходимо разложить семена перца пинцетом на поверхности почвы на расстоянии 1,5-2 см. Затем прижать и увлажнить через сито или методом нижнего полива и присыпать грунтом. Накройте посев полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Первые побеги рассады следует поливать раз в 6-7 дней хорошо отстоянной водой, температура которой должна быть не ниже +20 градусов. Нельзя допускать застоя воды — это чревато загниванием и гибелью рассады перца.

Для посева рассады перца можно использовать торфяные таблетки или кассеты.

Почва для рассады перца

Как пишет "Флорист-Х", почва для перца должна быть рыхлой, питательной, нейтральной или слабокислой (pH 6-6,5) и стерильным. Можно приобрести готовый субстрат в садовых магазинах или приготовить нужную почвосмесь самостоятельно. Любую почвосмесь нужно обеззаразить до внесения в нее удобрений.

Агрономические сроки высадки рассады перца

Рассаду обычно высаживают:

в открытый грунт перец высаживают с середины мая до начала июня.

в теплицу — в середине или конце апреля.

Важно: для пересадки рассады подходят развитые кустики в стадии активной вегетации, а таковыми они становятся после 60-70 дней.

Почему не всходят семена перца — главные ошибки

Первые побеги перца, после посева на рассаду, должны появиться через 3-4 недели.

Причины, почему не всходят семена перца, могут быть следующие:

1. Неправильная подготовка семян

При обработке семян в растворе из марганца будьте осторожны, раствор должен быть слегка розовым, иначе семена погибнут. После обработки любым раствором семян нужно вымыть под проточной водой.

Семена нужно держать между влажными кусочками ткани, а не заливать водой (избыток влаги мешает поступлению кислорода в семена).

Также после замачивания семена нужно слегка подсушивать, если переборщить, то росток погибнет и больше не проклянется.

2. Несоблюдение технологии посадки

Семена перца лучше сажать на глубину не более 1-1.5 см. Если вы посадите его глубже, еще и сверху щедро присыплете землей, то хрупкие побеги не смогут пробиться сквозь толстый слой почвы.

3. Нарушение температурного режима

Идеальная температура для рассады перцев +25-28 градусов. Если она будет ниже, то побеги появятся слишком поздно или не появятся вообще.

4. Недостаточный полив

Почву с рассадой нужно увлажнять каждый день. Как только верхний слой станет сухим — достаточно просто попшикать его из пульверизатора отстоявшейся водой комнатной температуры.

О каких особенностях выращивания перца нужно знать

При выращивании рассады нужно ориентироваться на продолжительность светового дня. Он должен быть не менее 12 часов. Если он будет короче, это отразится на развитии рассады.

Перец — теплолюбивое растение, рассаду перцев пересаживают в открытый грунт, когда он прогреется до +16…+17 °C. Но если температура опускается до +14°C, растения сразу прекращают рост.

Перец любит влагу, требует полива, но и переувлажнения не любит.

Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать богатый урожай.