Когда и как сеять семена перца — благоприятные даты в апреле 2023 года

Когда сеять перцы на рассаду в 2023 году: благоприятные даты в апреле
Перцы — популярная и довольно капризная культура, которая требует от огородника определенных знаний и навыков, чтобы дать действительно хороший и большой урожай. Перед посадкой в почву перец необходимо засеять на рассаду.
Рассказываем когда и как это сделать в апреле, чтобы наслаждаться сочными плодами летом.
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Когда сеять семена перца на рассаду в 2023 году по лунному календарю
Нередко дачники и огородники для этого используют лунный календарь. Считается, что фазы Луны по-разному влияют на растения.
Так во время растущей Луны активизируются процессы роста. Также наибольшее количество влаги задерживается вверху корневой системы. Поэтому молодые растения, нуждающиеся в обильном поливе, следует сажать на днях.
А в фазе убывающей Луны происходит наращивание корневой системы и утолщение стеблей. Влага не задерживается на поверхности, а быстро опускается в нижнюю корневую часть. Поэтому такой период подходит для корнеплодов.
Новолуние неблагоприятно для огородных работ, даже для поливки растений. А полнолуние является самым удачным временем для посадки перца и других культур.
В целом по лунному календарю благоприятные дни в апреле для посева или высадки перца следующие: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.
Как правильно сеять рассаду перца
Возьмите для посева просторный сосуд глубиной не менее 5-6 см, а уровень грунта не должен доходить до края сосуда на 2 см.
Необходимо разложить семена перца пинцетом на поверхности почвы на расстоянии 1,5-2 см. Затем прижать и увлажнить через сито или методом нижнего полива и присыпать грунтом. Накройте посев полиэтиленовой пленкой или стеклом.
Первые побеги рассады следует поливать раз в 6-7 дней хорошо отстоянной водой, температура которой должна быть не ниже +20 градусов. Нельзя допускать застоя воды — это чревато загниванием и гибелью рассады перца.
Для посева рассады перца можно использовать торфяные таблетки или кассеты.
Почва для рассады перца
Как пишет "Флорист-Х", почва для перца должна быть рыхлой, питательной, нейтральной или слабокислой (pH 6-6,5) и стерильным. Можно приобрести готовый субстрат в садовых магазинах или приготовить нужную почвосмесь самостоятельно. Любую почвосмесь нужно обеззаразить до внесения в нее удобрений.
Агрономические сроки высадки рассады перца
Рассаду обычно высаживают:
- в открытый грунт перец высаживают с середины мая до начала июня.
- в теплицу — в середине или конце апреля.
Важно: для пересадки рассады подходят развитые кустики в стадии активной вегетации, а таковыми они становятся после 60-70 дней.
Почему не всходят семена перца — главные ошибки
Первые побеги перца, после посева на рассаду, должны появиться через 3-4 недели.
Причины, почему не всходят семена перца, могут быть следующие:
1. Неправильная подготовка семян
При обработке семян в растворе из марганца будьте осторожны, раствор должен быть слегка розовым, иначе семена погибнут. После обработки любым раствором семян нужно вымыть под проточной водой.
Семена нужно держать между влажными кусочками ткани, а не заливать водой (избыток влаги мешает поступлению кислорода в семена).
Также после замачивания семена нужно слегка подсушивать, если переборщить, то росток погибнет и больше не проклянется.
2. Несоблюдение технологии посадки
Семена перца лучше сажать на глубину не более 1-1.5 см. Если вы посадите его глубже, еще и сверху щедро присыплете землей, то хрупкие побеги не смогут пробиться сквозь толстый слой почвы.
3. Нарушение температурного режима
Идеальная температура для рассады перцев +25-28 градусов. Если она будет ниже, то побеги появятся слишком поздно или не появятся вообще.
4. Недостаточный полив
Почву с рассадой нужно увлажнять каждый день. Как только верхний слой станет сухим — достаточно просто попшикать его из пульверизатора отстоявшейся водой комнатной температуры.
О каких особенностях выращивания перца нужно знать
- При выращивании рассады нужно ориентироваться на продолжительность светового дня. Он должен быть не менее 12 часов. Если он будет короче, это отразится на развитии рассады.
- Перец — теплолюбивое растение, рассаду перцев пересаживают в открытый грунт, когда он прогреется до +16…+17 °C. Но если температура опускается до +14°C, растения сразу прекращают рост.
- Перец любит влагу, требует полива, но и переувлажнения не любит.
Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать богатый урожай.