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Місячний посівний календар на березень 2023: що і коли садити для гарного врожаю

3 березня 2023 06:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що можна сіяти та саджати у березні — місячний посівний календар
В перший місяць весни на садівників та городників чекає чимало роботи
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перший місяць весни — період активної підготовки до нового садово-городнього сезону, зокрема, коли господарі висаджують розсаду в теплицях та на підвіконнях. Щоб підібрати сприятливі та несприятливі дні для сіяння, пікірування, пересаджування, удобрювання та інших робіт, рекомендовано орієнтуватися на фази Місяця.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на березень. 

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Фази Місяця у березні 2023 року

Фази Місяця в березні 2023 будуть змінюватися так:

  • Місяць, що росте — з 1 по 6 березня;
  • Повня — 7 березня о 14: 43 за київським часом;
  • Спадний Місяць — з 8 по 20 березня;
  • Молодик — 21 березня о 19:27 за київським часом;
  • Місяць, що росте — з 22 по 31 березня;
  • Місячне затемнення — немає;
  • Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця у березні 2023 року

Як Місяць впливає на рослини та які фази небезпечні

Найкращий час для будь-яких робіт з садом та городом — фаза Місяця, що зростає.

Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. 

При спадаючому Місяці можна використовувати органічні підживки.

З рослинами не можна працювати в повний місяць і молодик — в ці дні вони дуже вразливі. 

Період Молодика триває 3 дні — день до молодика, в сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Як Місяць впливає на рослини та які фази небезпечні

Що робити садівнику та городнику в березні 2023

У березні можна:

  • висівати на розсаду помідори, кабачки, баклажани, гарбуз, перець;
  • сіяти на розсаду насіння цвітної та ранньої капусти, цибулі-порею;
  • бульби ранньої картоплі закладають на пророщування;
  • під плівку висівають насіння айстр та інших квітів із тривалим періодом вегетації;
  • з ранніх цибулинних квітів знімають укриття та стежать, щоб тала вода не заливала тюльпани;
  • вдалий час для пересадки кімнатних рослин;
  • підрізають усі однорічні пагони біля чорної смородини, залишаючи лише чверть чи третину їхньої довжини;
  • кущі малини, пригнуті на зиму, розв'язують;
  • підрізають гілки та формують крони плодових дерев.

Що робити садівнику та городнику в березні 2023

Місячний посівний календар на березень — коли сприятливі та несприятливі дні 

Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 7, 14, 15, 18-21.

Місячний посівний календар: що та коли садити у березні 

Найкращі дні для посіву різних культур в березні:

  • Томати: 2, 4, 6, 16, 22-23, 25, 27, 31 березня.
  • Фізаліс: 2, 3, 24-26, 29-31 березня.
  • Огірки: 2, 4, 6, 16, 22-23, 25, 27, 31 березня.
  • Перець: 2, 4, 16, 22-23, 27, 31 березня.
  • Цибуля, часник: 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 березня.
  • Цибуля порей, рокамболь, декоративні луки: 9-13, 16, 17, 22-26 березня.
  • Капуста: 1-3, 6, 11, 12, 15-17, 20, 24, 25, 29, 30 березня.
  • Броколі, цвітна капуста: 9-11, 16, 17, 24-26 березня.
  • Баклажани: 1-3, 6, 7, 11, 12, 15-17, 20, 24, 25, 29, 30 березня.
  • Кабачки, патисони, гарбуз: 3, 12, 13, 15, 16, 23, 30 березня.
  • Картопля: 1-3, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 30 березня.
  • Суниця, полуниця: 2, 4, 6-7, 16-17, 22-23, 25, 27, 31 березня.
  • Бобові: 8, 10, 11, 25, 26 березня.
  • Редиска, редька: 3, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 30 березня.
  • Морква, буряк: 2, 4, 6, 16-17, 22-23, 25, 27 березня.
  • Зелень:  3, 12, 13, 30 березня.
  • Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 2, 3, 24-26, 29-31 березня.
  • Міцелій: 1-6, 22-31 березня.
  • Однорічні квіти: 2, 3, 8-11, 24-26, 29-31 березня.
  • Дворічні та багаторічні квіти: 2, 3, 8-11, 27, 31 березня.

Посівний календар: що та коли садити у березні

Місячний посівний календар на березень 2023 по днях — що робити на ділянці

Місячний посівний календар на березень по днях виглядає наступним чином:

  • 1-3 березня — рекомендується висаджувати на розсаду всі види капусти, солодкий і гострий перець, огірки, баклажани. У південних областях можна висаджувати картоплю. 2-3 березня дуже вдалі дні для посіву однорічних квітів.
  • 4-5 березня — можна розпушувати землю, удобрювати ґрунт для майбутніх посівів, обприскувати сад від шкідників, обрізати дерева. 
  • 6-8 березня — дні повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться.
  • 8-17 березня — врожайні дні. Всі посаджені рослини добре приживуться і дадуть відмінний урожай. Можна висаджувати будь-які овочі на розсаду, а на клумбі садити багаторічні та однорічні квіти. В саду можна прищеплювати та обрізати дерева, підгодовувати й білити їх. На городі можна рихлити та удобрювати ґрунт під майбутній урожай, а також висівати перші рослини. 
  • 18-19 березня — не дуже врожайні дні. Посівами, посадками та пересадками краще не займатися.
  • 20-23 березня — період молодого Місяця. Рослини краще взагалі не чіпати - вони будуть дуже ослаблені. Можна займатися помірними поливами.
  • 24-30 березня — можна садити на розсаду овочі. На городі можна посіяти у відкритий ґрунт квасолю, горох, цибулю, часник, щавель. Дуже хороші дні для посадки будь-яких дерев. В саду можна проводити обприскування і санітарну обрізку. Не рекомендується обробляти рослини отрутохімікатами.
  • 31 березня — невдалий день для посівів. Можна рихлити та полоти грядки, удобрювати ґрунт, обрізати та білити дерева.

Місячний посівний календар на березень 2023 по днях

Нагадаємо, ми підготували детальний розклад магнітних бур на березень 2023. 

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