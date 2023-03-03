Що можна сіяти та саджати у березні — місячний посівний календар

В перший місяць весни на садівників та городників чекає чимало роботи

Перший місяць весни — період активної підготовки до нового садово-городнього сезону, зокрема, коли господарі висаджують розсаду в теплицях та на підвіконнях. Щоб підібрати сприятливі та несприятливі дні для сіяння, пікірування, пересаджування, удобрювання та інших робіт, рекомендовано орієнтуватися на фази Місяця.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на березень.

Фази Місяця у березні 2023 року

Фази Місяця в березні 2023 будуть змінюватися так:

Місяць, що росте — з 1 по 6 березня;

Повня — 7 березня о 14: 43 за київським часом;

Спадний Місяць — з 8 по 20 березня;

Молодик — 21 березня о 19:27 за київським часом;

Місяць, що росте — з 22 по 31 березня;

Місячне затемнення — немає;

Сонячне затемнення — немає.

Як Місяць впливає на рослини та які фази небезпечні

Найкращий час для будь-яких робіт з садом та городом — фаза Місяця, що зростає.

Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом.

При спадаючому Місяці можна використовувати органічні підживки.

З рослинами не можна працювати в повний місяць і молодик — в ці дні вони дуже вразливі.

Період Молодика триває 3 дні — день до молодика, в сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Що робити садівнику та городнику в березні 2023

У березні можна:

висівати на розсаду помідори, кабачки, баклажани, гарбуз, перець;

сіяти на розсаду насіння цвітної та ранньої капусти, цибулі-порею;

бульби ранньої картоплі закладають на пророщування;

під плівку висівають насіння айстр та інших квітів із тривалим періодом вегетації;

з ранніх цибулинних квітів знімають укриття та стежать, щоб тала вода не заливала тюльпани;

вдалий час для пересадки кімнатних рослин;

підрізають усі однорічні пагони біля чорної смородини, залишаючи лише чверть чи третину їхньої довжини;

кущі малини, пригнуті на зиму, розв'язують;

підрізають гілки та формують крони плодових дерев.

Місячний посівний календар на березень — коли сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 7, 14, 15, 18-21.

Місячний посівний календар: що та коли садити у березні

Найкращі дні для посіву різних культур в березні:

Томати: 2, 4, 6, 16, 22-23, 25, 27, 31 березня.

2, 4, 6, 16, 22-23, 25, 27, 31 березня. Фізаліс: 2, 3, 24-26, 29-31 березня.

2, 3, 24-26, 29-31 березня. Огірки: 2, 4, 6, 16, 22-23, 25, 27, 31 березня.

2, 4, 6, 16, 22-23, 25, 27, 31 березня. Перець: 2, 4, 16, 22-23, 27, 31 березня.

2, 4, 16, 22-23, 27, 31 березня. Цибуля, часник: 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 березня.

1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 березня. Цибуля порей, рокамболь, декоративні луки: 9-13, 16, 17, 22-26 березня.

9-13, 16, 17, 22-26 березня. Капуста: 1-3, 6, 11, 12, 15-17, 20, 24, 25, 29, 30 березня.

1-3, 6, 11, 12, 15-17, 20, 24, 25, 29, 30 березня. Броколі, цвітна капуста: 9-11, 16, 17, 24-26 березня.

9-11, 16, 17, 24-26 березня. Баклажани: 1-3, 6, 7, 11, 12, 15-17, 20, 24, 25, 29, 30 березня.

1-3, 6, 7, 11, 12, 15-17, 20, 24, 25, 29, 30 березня. Кабачки, патисони, гарбуз: 3, 12, 13, 15, 16, 23, 30 березня.

3, 12, 13, 15, 16, 23, 30 березня. Картопля: 1-3, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 30 березня.

1-3, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 30 березня. Суниця, полуниця: 2, 4, 6-7, 16-17, 22-23, 25, 27, 31 березня.

2, 4, 6-7, 16-17, 22-23, 25, 27, 31 березня. Бобові: 8, 10, 11, 25, 26 березня.

8, 10, 11, 25, 26 березня. Редиска, редька: 3, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 30 березня.

3, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 30 березня. Морква, буряк: 2, 4, 6, 16-17, 22-23, 25, 27 березня.

2, 4, 6, 16-17, 22-23, 25, 27 березня. Зелень: 3, 12, 13, 30 березня.

3, 12, 13, 30 березня. Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 2, 3, 24-26, 29-31 березня.

2, 3, 24-26, 29-31 березня. Міцелій: 1-6, 22-31 березня.

1-6, 22-31 березня. Однорічні квіти: 2, 3, 8-11, 24-26, 29-31 березня.

2, 3, 8-11, 24-26, 29-31 березня. Дворічні та багаторічні квіти: 2, 3, 8-11, 27, 31 березня.

Місячний посівний календар на березень 2023 по днях — що робити на ділянці

Місячний посівний календар на березень по днях виглядає наступним чином:

1-3 березня — рекомендується висаджувати на розсаду всі види капусти, солодкий і гострий перець, огірки, баклажани. У південних областях можна висаджувати картоплю. 2-3 березня дуже вдалі дні для посіву однорічних квітів.

4-5 березня — можна розпушувати землю, удобрювати ґрунт для майбутніх посівів, обприскувати сад від шкідників, обрізати дерева.

6-8 березня — дні повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться.

8-17 березня — врожайні дні. Всі посаджені рослини добре приживуться і дадуть відмінний урожай. Можна висаджувати будь-які овочі на розсаду, а на клумбі садити багаторічні та однорічні квіти. В саду можна прищеплювати та обрізати дерева, підгодовувати й білити їх. На городі можна рихлити та удобрювати ґрунт під майбутній урожай, а також висівати перші рослини.

18-19 березня — не дуже врожайні дні. Посівами, посадками та пересадками краще не займатися.

20-23 березня — період молодого Місяця. Рослини краще взагалі не чіпати - вони будуть дуже ослаблені. Можна займатися помірними поливами.

24-30 березня — можна садити на розсаду овочі. На городі можна посіяти у відкритий ґрунт квасолю, горох, цибулю, часник, щавель. Дуже хороші дні для посадки будь-яких дерев. В саду можна проводити обприскування і санітарну обрізку. Не рекомендується обробляти рослини отрутохімікатами.

31 березня — невдалий день для посівів. Можна рихлити та полоти грядки, удобрювати ґрунт, обрізати та білити дерева.

Нагадаємо, ми підготували детальний розклад магнітних бур на березень 2023.