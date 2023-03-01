Місячний календар по днях на березень 2023 — коли чекати найнебезпечнішу дату

Одна дата може стати початком великих неприємностей та "чорної смуги"

Як запевняють астрологи, Місяць має великий вплив на життя людини, зокрема на настрій, почуття, емоції та дії. В залежності від його фази можуть бути як вдалі дні, так і небезпечні. Досягти великих висот або уникнути неприємностей можна, якщо користуватися місячним календарем.

Новини.LIVE розповідає, коли настане повня і молодик у лютому 2023 року, а також які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими.

Фази Місяця у березні 2023 року

Перший місяць весни починається зі зростаючого Місяця і ним же завершується. Тому це буде чудовий період для нових починань та проєктів.

Фази Місяця в березні 2023 будуть змінюватися так:

Місяць, що росте — з 1 по 6 березня;

Повня — 7 березня о 14: 43 за київським часом;

Спадний Місяць — з 8 по 20 березня;

Молодик — 21 березня о 19:27 за київським часом;

Місяць, що росте — з 22 по 31 березня;

Місячне затемнення — немає;

Сонячне затемнення — немає.

Повня в знаку Діва — чого очікувати

Повня в березні 2023 року настане 7 березня о 14:43 за київським часом у знаку Діва за західною астрологією.

За словами астрологів, повний Місяць у перший місяць весни приведе до результату, певної кульмінації справи, яким ви приділяли найбільше уваги останнім часом. Ви отримаєте плоди своїх старань.

Оскільки повня 7 березня буде в сузір'ї Діва, вона висвітлить теми здоров'я та повсякденних звичок. Багато хто в найближчі до повного Місяця дні може бути досить прискіпливим, критичним, вибагливим, нетерплячим стосовно інших.

Тому це буде не найкращий час для переговорів. Варто приділити більше уваги своєму фізичному та ментальному здоров'ю, очистити простір навколо себе, викинути зайве сміття. Також добре позбутися кармічних боргів і зайнятися очищенням не лише організму, але також думок і душ.

Новий місяць в знаку Риби — до чого готуватись

Молодик у знаку Риби стане періодом підвищеної сприйнятливості до навколишнього світу. На перший план вийдуть емоції, мрії, жага до романтики. Зросте роль інтуїції. Завдяки потужному енергетичному потоку, що йде від Місяця у знаку Риб, неможливе стає можливим.

З'являються шляхи, які раніше ховалися від нашої свідомості. Достатньо сконцентруватися на цілі, і тоді величезна внутрішня сила дозволить домагатися бажаного, руйнувати будь-які перешкоди. Противагою цій силі стане загострена вразливість, що оголює тонке сприйняття літератури, поезії та музики.

Новий місячний цикл тільки починається, а тому цього дня дуже добре складати різні плани на місяць уперед і мріяти. Постарайтеся не прогаяти цей момент, від нього може залежати успіх всього місячного місяця. Цей день треба присвятити всьому, що підносить дух. Корисно згадати дитинство, обміркувати свій шлях, взяти до рук книги з історії свого народу. Добре прощати образи.

Рекомендується оновлення, очищення думок, оскільки думка у цей день є матеріальною. День творчих задумів, але не початку нових справ. Не слід цього дня розумово перевтомлюватись.

Найнебезпечніша дата березня — коли чекати

Найнебезпечнішою датою у березні буде 23 число. У цю добу можливе загострення конфліктів між близькими людьми.

Існує підвищений ризик надзвичайних подій, ДТП, розлучень, сварок, втрати грошей та інших неприємностей, які можуть стати початком "чорної смуги". Шостому чуттю цього дня краще не довіряти.

В цей період краще відмовитися від:

укладення важливих угод;

підписання будь-яких паперів;

зміни місця роботи;

переїзду;

початку нових відносин.

Езотерики радять, якщо ви правильно використовуєте свою енергію, перестанете концентруватися на негативі, то день пройде спокійно і без потрясінь.

Місячний календар на березень 2023

Місячний календар на перший місяць весни виглядає так:

1 березня — сприятливий день для творчості та любові.

2 березня — позитивний та енергетично потужний день.

3 березня — сприятливий період.

4 березня — несприятливий день.

5 березня — сприятливий день для самоаналізу, творчої енергії та активності.

6 березня — сприятливий період для починань.

7 березня — несприятливий день для спілкування.

8 березня — гармонійний день.

9 березня — сприятливий день для укладання шлюбу.

10 березня — несприятливий місячний день.

11 березня — критичний період.

12 березня — хороший день для саморозвитку.

13 березня — сприятливий день для творчої та фізичної активності.

14 березня — сприятливий день для розбудови планів на майбутнє.

15 березня — несприятливий день для нових починань.

16 березня — нейтральний день.

17 березня — день вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження.

18 березня — день, коли краще уникати активної діяльності.

19 березня — несприятливий день для роботи.

20 березня — сприятливий день для великих покупок та ремонтів.

21 березня — несприятливий день. Можливе погіршення самопочуття та настрою. Важливо намагатися очистити думки від негативу та думати про хороше.

22 березня — гарний період для піклування про фізичне здоров'я.

23 березня — день боротьби, агресивності та натиску. Загострення конфліктів.

24 березня — позитивний період для активних контактів та торгівельних операцій.

25 березня — нейтральний день.

26 березня — сприятливий час, коли посилюється інтуїція.

27 березня — плідна дата для ділової активності.

28 березня — день для подорожей, поїздок та переїзду.

29 березня — день боротьби зі спокусами, обманом та ілюзіями.

30 березня — сприятливий час для творчості, любові та духовних пошуків.

31 березня — позитивний та енергетично потужний день місячного місяця.

Як планувати справи у березні за місячним календарем

Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 березня.

Для весілля та вінчання: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30 і 31 число.

Для зачаття: 1, 2, 5, 7, 13, 15-17, 19, 21, 22, 24, 26-28, 30, 31.

Здійснювати дорогі покупки радимо: 1, 2, 4, 6, 8, 25, 28 та 30.

Для посадки квітів за місячним календарем: 12,14, 23.

Найвдаліші дати для висіван­ня городини: 2, 3, 9−13, 16, 17, 24−26 березня.

Місячний календар краси на березень 2023

Стрижка та фарбування волосся: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31.

Манікюр та педикюр: 3-7, 9, 10, 13-18, 23-25, 27, 30, 31.

Схуднення та ліпосакція: 1-6, 22-31.

Сприятливі дні для завивки волосся: 17, 18, 24, 25 та 27

Епіляція і депіляція: 8, 9, 13-18, 20, 28, 29.

Сприятливі дні для нарощування та фарбування вій та брів: 2, 3, 6, 7, 22-25, 28, 30, 31.

Місячний календар здоров'я на березень 2023

Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 4, 6, 16, 27 та 27.

Масаж та процедури від целюліту: 1, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 28, 29.

Для хірургічних операцій: 1-6, 23-31.

Видалення зуба: 9-20.

Лікування зубів: 1-6, 23-31.

Сприятливі дні березня 2023 — графік

В березні багато хороших та сприятливих днів, а саме: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31.

Несприятливі дні у березні 2023

Наступні дні будуть несприятливими у перший місяць весни: 4, 7, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 29 березня.

Нагадаємо, ми писали детальний календар свят на березень. Дізнайтеся, що будуть святкувати українці у перший місяць весни.

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