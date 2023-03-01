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Магнітні бурі у березні 2023: Землю двічі накриє потужний шторм

1 березня 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у березні 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати
Щоб заздалегідь підготуватися до магнітних коливань, які здатні вплинути на самопочуття, рекомендуємо ознайомитись із графіком на березень
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перший місяць весни практично розпочнеться з сильного сонячного спалаху. Проте спеціалісти прогнозують всього два затяжні геошторми. 

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на березень 2023. Також ми розповімо, як полегшити їхній вплив на організм.

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Що таке магнітна буря

Практично всі чули такий термін як "магнітні бурі" та про те, що вони здатні погіршувати самопочуття та здоров'я людини. 

Проте що це таке? Магнітні бурі — збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці.

Великі викиди маси з Сонця, відомі як корональні викиди маси, можуть містити значну кількість електрично заряджених частинок і електромагнітних випромінювань. Ці частинки та випромінювання можуть досягати Землі та взаємодіяти з магнітним полем, що призводить до збурення його та викликає магнітні бурі.

Магнітні бурі можуть мати різні наслідки для Землі та її атмосфери. Наприклад, може збільшитися кількість заряджених частинок у верхній атмосфері, що може призвести до збільшення яскравості полярних сяйв.

Також можуть виникнути перешкоди в роботі супутників і збільшитися ризик їхнього пошкодження. Крім того, можливі збої в роботі електричних мереж та інших систем, що працюють на основі електричної енергії.

Ці коливання негативно впливають на самопочутті людини й інших живих організмів. Навіть незначне підвищення активності може позначитися на здоров’ї.

Найбільше відчути вплив магнітних бур можуть метеозалежні люди. Тож треба підготуватися до цих явищ заздалегідь, щоб не страждати від поганого самопочуття.

Розклад магнітних бур на березень 2023

Розклад магнітних бур на березень 2023

Цього першого місяця весни буде два серйозних затяжних геомагнітних коливань і одна магнітна буря середньої сили. 

Перший геошторм очікується практично на початку місяця — він почнеться 5 березня й набуде свого піку 6 числа. Кінець бурі слід чекати 8 березня.    

Наступний сплеск сонячної активності слід очікувати 15 березня. Він не буде надто сильним, проте може стати відчутним для метеозалежних та людей з хронічними хворобами. 

Друга сильна магнітна буря відбудеться майже в середині місяця. 19 січня Землю накриє шторм сильної активності, а вже 20 та 21 числа продовжиться сонячна буря середньої сили. Чутливим людям слід підготуватися, щоб вберегти своє здоров'я. 

На щастя, останні 10 днів березня будуть спокійними. Спалахів на Сонці, які б потурбували магнітне поле Землі, не очікується. 

Розклад магнітних бур на березень 2023

В перший місяць весни графік магнітних бур виглядає так:

  • 1 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 2 березня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);
  • 3 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 4 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 5 березня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 6 березня — К-індекс 5 (сильна сонячна буря);
  • 7 березня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 8 березня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);
  • 9 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 10 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 11 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 12 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 13 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 14 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 15 березня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 16 березня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);
  • 17 березня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);
  • 18 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 19 березня — К-індекс 5 (сильна сонячна буря);
  • 20 березня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 21 березня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);
  • 22 березня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);
  • 23 березня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);
  • 24 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 25 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 26 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 27 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 28 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 29 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 30 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);
  • 31 березня — К-індекс 2 (низька сонячна буря).

Магнітні бурі у березні 2023 — як вберегти здоров'я

Магнітні бурі в березні — як впливають на здоров'я людини

Як відзначають експерти, тією чи іншою мірою більшість людей метеозалежні. Але ступінь виразності та характер цієї залежності здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, часом року та схильністю до серцево-судинних захворювань.

Час розвитку реакції також варіює: у когось вона починає розвиватися на 1–2-й день бурі, у когось — у її пік, у деяких через певний час після бурі.

Деякі дослідження показали, що магнітні бурі можуть впливати на деякі стани здоров'я, такі як головні болі, мігрені, тривожність та депресія.

За спостереженнями медиків, у цей період збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на здоров'я людини все ще залишається предметом досліджень.

Найчастіше під час геомагнітних коливань люди можуть відчувати такі неприємні симптоми:

  • головний біль;
  • мігрень;
  • запаморочення;
  • загальна слабкість;
  • порушення концентрації;
  • дратівливість;
  • агресія;
  • депресивні настрої;
  • апатія;
  • підвищення тривожності;
  • стрибки тиску;
  • порушення серцевого ритму;
  • сонливість;
  • безсоння;
  • біль у суглобах;
  • ломота у тілі;
  • загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі в березні — як впливають на людину

Магнітні бурі у березні 2023 — як вберегти здоров'я

До магнітних бур готуватися треба заздалегідь. Медики радять за 4-5 днів до геошторму знизити фізичні та психоемоційні навантаження, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.Здорова збалансована їжа та достатня кількість води на добу також дозволять почуватися краще. 

Найкраще у цей період відмовитися від великого споживання напоїв, що містять кофеїн, виключити з раціону жирну їжу та фастфуд, а також уникати спиртних напоїв. 

Збадьоритися вранці допоможе контрастний душ, прогулянка на свіжому повітрі та зарядка. Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, випити чашечку трав'яного чаю, почитати книгу.

Людям із хронічними захворюваннями варто акуратніше розподіляти своє навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

 

Нагадаємо, ми писали, як позбутися постійного відчуття втоми та сонливості за допомогою трьох простих кроків.

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