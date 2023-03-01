Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow Магнитные бури в марте 2023 года: Землю дважды накроет мощный шторм arrow

Магнитные бури в марте 2023 года: Землю дважды накроет мощный шторм

1 марта 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в марте 2023 — когда ждать самые опасные даты
Чтобы заранее подготовиться к магнитным колебаниям, способным повлиять на самочувствие, рекомендуем ознакомиться с графиком на март
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Первый месяц весны практически начнется с сильной солнечной вспышки. Однако специалисты прогнозируют всего два затяжных геошторма.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на март 2023 года. Также мы расскажем, как облегчить их влияние на организм.

Читайте также:

Что такое магнитная буря

Практически все слышали такой термин как "магнитные бури" и то, что они способны ухудшать самочувствие и здоровье человека.

Однако что это такое? Магнитные бури — возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.

Большие выбросы массы из Солнца, известные как корональные выбросы массы, могут содержать значительное количество электрически заряженных частиц и электромагнитных излучений. Эти частицы и излучения могут достигать Земли и взаимодействовать с магнитным полем, что приводит к его возмущению и вызывает магнитные бури.

Магнитные бури могут иметь разные последствия для Земли и ее атмосферы. К примеру, может увеличиться количество заряженных частиц в верхней атмосфере, что может привести к увеличению яркости полярных сияний.

Также могут возникнуть помехи в работе спутников и увеличиться риск их повреждения. Кроме того, возможны сбои в работе электрических сетей и других систем работающих на основе электрической энергии.

Эти колебания оказывают негативное влияние на самочувствие человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

Более всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Следовательно, надо подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Расписание магнитных бурь на март 2023

Расписание магнитных бурь на март 2023

В этот первый месяц весны будет два серьезных затяжных геомагнитных колебаний и одна магнитная буря средней силы.

Первый геошторм ожидается практически в начале месяца — он начнется 5 марта и приобретет свой пик 6 числа. Конец бури следует ожидать 8 марта.

Следующий всплеск солнечной активности следует ожидать 15 марта. Он не будет слишком сильным, однако может быть ощутимым для метеозависимых и людей с хроническими болезнями.

Вторая сильная магнитная буря произойдет почти в середине месяца. 19 января Землю покроет шторм сильной активности, а уже 20 и 21 числа продолжится солнечная буря средней силы. Чувствительным людям следует подготовиться, чтобы уберечь свое здоровье.

К счастью, последние 10 дней марта будут спокойны. Вспышек на Солнце, которые потревожили бы магнитное поле Земли, не ожидается.

Расписание магнитных бурь на март 2023

В первый месяц весны график магнитных бурь выглядит так:

  • 1 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 2 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);
  • 3 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 4 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 5 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 6 марта — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);
  • 7 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 8 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);
  • 9 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 10 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 11 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 12 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 13 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 14 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 15 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 16 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);
  • 17 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);
  • 18 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 19 марта — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);
  • 20 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 21 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);
  • 22 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);
  • 23 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);
  • 24 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 25 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 26 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 27 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 28 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 29 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 30 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);
  • 31 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря).

Магнитные бури в марте 2023 - как уберечь здоровье

Магнитные бури в марте — как влияют на здоровье человека

Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1-2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.

Некоторые исследования показали, что магнитные бури могут влиять на некоторые состояния здоровья, такие как головные боли, мигрени, тревожность и депрессия.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Следует отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье человека все еще остается предметом исследований.

Чаще во время геомагнитных колебаний люди могут испытывать следующие неприятные симптомы:

  • головная боль;
  • мигрень;
  • головокружение;
  • общая слабость;
  • нарушение концентрации;
  • раздражительность;
  • агрессия;
  • депрессивные настроения;
  • апатия;
  • повышение тревожности;
  • скачки давления;
  • нарушение сердечного ритма;
  • сонливость;
  • бессонница;
  • боль в суставах;
  • ломота в теле;
  • обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в марте - как влияют на человека

Магнитные бури в марте 2023 — как уберечь здоровье

К магнитным бурям готовиться надо заранее. Медики советуют за 4-5 дней до геошторма снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Здоровая сбалансированная еда и достаточное количество воды в сутки позволят чувствовать себя лучше.

Лучше всего в этот период отказаться от большого потребления содержащих кофеин напитков, исключить из рациона жирную пищу и фастфуд, а также избегать спиртных напитков.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.

Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

 

Напомним, мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

06:25 Православный календарь на март 2023: когда и какие церковные праздники будем отмечать

06:23 Очень мощные новости по курсу доллара ожидают банки: прогноз на март

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

06:15 Военное дело для всех: как бесплатно получить базовые знания и навыки

Новина з фото

23:55 Космические щупальца: телескоп Hubble показал, как выглядит медузообразная галактика в созвездии Китая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:48 "Шахеды" атакуют Украину: первые взрывы прогремели на Полтавщине

Новина з фото

23:44 Часы в подарок от путина, старинные иконы и не только: следователи показали, что нашли у "Двадцатовских"

23:35 Эксперты сравнили скорость работы Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max: кто победил

23:35 В Перу задержали мужчину, который носил с собой в сумке-холодильнике мумию: он называл ее Хуанитой

Новина з фото

23:18 Не позавидуешь этим крохам: ТОП-5 животных, у которых очень тяжелая жизнь

Новина з відео

22:53 "Россия отправляет своих бойцов на убой": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Новина з відео

22:07 Киберполиция задержала администратора канала в Telegram о ПВК "Редан", ему 16 лет

Новина з відео

21:45 На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

Новина з відео

21:27 Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

Новина з відео

20:05 "Добровольная" мобилизация: в Закарпатской области военные силой тащили мужчину по асфальту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:33 На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

Новина з відео

19:06 Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"

Новина з відео

18:50 В Киевской области взрывотехники уничтожили обломки российского "шахеда": видео

Новина з відео

18:47 "Профессионализм россиян" в пользу ВСУ: оккупант жалуется, что его собратья сбивают свои же БпЛА

Новина з відео

18:30 Одесские медики будут помогать на деоккупированных территориях Николаевщины

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Актуальное по теме

None 1 Март 00:52

Православный календарь на март 2023: когда и какие церковные праздники будем отмечать

None 28 Февраль 19:10

Очень мощные новости по курсу доллара ожидают банки: прогноз на март

None 1 Март 02:25

Военное дело для всех: как бесплатно получить базовые знания и навыки

None 28 Февраль 23:59

Космические щупальца: телескоп Hubble показал, как выглядит медузообразная галактика в созвездии Китая

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB