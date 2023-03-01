Магнитные бури в марте 2023 — когда ждать самые опасные даты

Чтобы заранее подготовиться к магнитным колебаниям, способным повлиять на самочувствие, рекомендуем ознакомиться с графиком на март

Первый месяц весны практически начнется с сильной солнечной вспышки. Однако специалисты прогнозируют всего два затяжных геошторма.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на март 2023 года. Также мы расскажем, как облегчить их влияние на организм.

Что такое магнитная буря

Практически все слышали такой термин как "магнитные бури" и то, что они способны ухудшать самочувствие и здоровье человека.

Однако что это такое? Магнитные бури — возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.

Большие выбросы массы из Солнца, известные как корональные выбросы массы, могут содержать значительное количество электрически заряженных частиц и электромагнитных излучений. Эти частицы и излучения могут достигать Земли и взаимодействовать с магнитным полем, что приводит к его возмущению и вызывает магнитные бури.

Магнитные бури могут иметь разные последствия для Земли и ее атмосферы. К примеру, может увеличиться количество заряженных частиц в верхней атмосфере, что может привести к увеличению яркости полярных сияний.

Также могут возникнуть помехи в работе спутников и увеличиться риск их повреждения. Кроме того, возможны сбои в работе электрических сетей и других систем работающих на основе электрической энергии.

Эти колебания оказывают негативное влияние на самочувствие человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

Более всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Следовательно, надо подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Расписание магнитных бурь на март 2023

В этот первый месяц весны будет два серьезных затяжных геомагнитных колебаний и одна магнитная буря средней силы.

Первый геошторм ожидается практически в начале месяца — он начнется 5 марта и приобретет свой пик 6 числа. Конец бури следует ожидать 8 марта.

Следующий всплеск солнечной активности следует ожидать 15 марта. Он не будет слишком сильным, однако может быть ощутимым для метеозависимых и людей с хроническими болезнями.

Вторая сильная магнитная буря произойдет почти в середине месяца. 19 января Землю покроет шторм сильной активности, а уже 20 и 21 числа продолжится солнечная буря средней силы. Чувствительным людям следует подготовиться, чтобы уберечь свое здоровье.

К счастью, последние 10 дней марта будут спокойны. Вспышек на Солнце, которые потревожили бы магнитное поле Земли, не ожидается.

В первый месяц весны график магнитных бурь выглядит так:

1 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

2 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

3 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

4 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

5 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 6 марта — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);

— К-индекс 5 (сильная солнечная буря); 7 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 8 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

9 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

10 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

11 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

12 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

13 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

14 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

15 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 16 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

17 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

18 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

19 марта — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);

— К-индекс 5 (сильная солнечная буря); 20 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 21 марта — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 22 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

23 марта — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

24 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

25 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

26 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

27 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

28 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

29 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

30 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

31 марта — К-индекс 2 (низкая солнечная буря).

Магнитные бури в марте — как влияют на здоровье человека

Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1-2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.

Некоторые исследования показали, что магнитные бури могут влиять на некоторые состояния здоровья, такие как головные боли, мигрени, тревожность и депрессия.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Следует отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье человека все еще остается предметом исследований.

Чаще во время геомагнитных колебаний люди могут испытывать следующие неприятные симптомы:

головная боль;

мигрень;

головокружение;

общая слабость;

нарушение концентрации;

раздражительность;

агрессия;

депрессивные настроения;

апатия;

повышение тревожности;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

сонливость;

бессонница;

боль в суставах;

ломота в теле;

обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в марте 2023 — как уберечь здоровье

К магнитным бурям готовиться надо заранее. Медики советуют за 4-5 дней до геошторма снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Здоровая сбалансированная еда и достаточное количество воды в сутки позволят чувствовать себя лучше.

Лучше всего в этот период отказаться от большого потребления содержащих кофеин напитков, исключить из рациона жирную пищу и фастфуд, а также избегать спиртных напитков.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.

Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

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