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Лунный календарь на март 2023: назван самый черный день месяца

1 марта 2023 13:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на март 2023 — когда ждать самую опасную дату
Одна дата может стать началом больших неприятностей и черной полосы
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Как уверяют астрологи, Луна оказывает большое влияние на жизнь человека, в частности на настроение, чувства, эмоции и действия. В зависимости от ее фазы могут быть как удачные дни, так и небезопасные. Достичь больших высот или избежать неприятностей можно, если пользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE рассказывает, когда наступит полнолуние и новолуние в феврале 2023 года, а также какие дни могут негативно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными.

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Фазы Луны в марте 2023 года

Первый месяц весны начинается с растущей Луны и им же завершается. Поэтому это будет отличный период для новых начинаний и проектов.

Фазы Луны в марте 2023 года будут меняться так:

  • Растущая Луна — с 1 по 6 марта;
  • Полнолуние — 7 марта в 14:43 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 8 по 20 марта;
  • Новолуние — 21 марта в 19:27 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 22 по 31 марта;
  • Лунное затмение – нет;
  • Солнечное затмение – нет.

Фазы Луны в марте 2023 года

Полнолуние в знаке Дева — чего ожидать

Полнолуние в марте 2023 года наступит 7 марта в 14:43 по киевскому времени в знаке Дева по западной астрологии.

По словам астрологов, полная Луна в первый месяц весны приведет к результату, определенной кульминации дела, которым вы уделяли больше внимания в последнее время. Вы получите плоды своих стараний.

Поскольку полнолуние 7 марта будет в созвездии Дева, она осветит темы здоровья и повседневных привычек. Многие в ближайшие к полной Луне дни могут быть достаточно придирчивыми, критическими, привередливыми, нетерпеливым по отношению к другим.

Поэтому это будет не лучшее время для переговоров. Следует уделить больше внимания своему физическому и ментальному здоровью, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор. Также хорошо избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и душ.

Полнолуние в знаке Дева — чего ожидать

Новолуние в знаке Рыбы — к чему готовиться

Новолуние в знаке Рыбы станет периодом повышенной восприимчивости к окружающему миру. На первый план выйдут эмоции, мечты, жажда романтики. Вырастет роль интуиции. Благодаря мощному энергетическому потоку, идущему от Луны в знаке Рыб, невозможное становится возможным.

Появляются пути, которые раньше скрывались от нашего сознания. Достаточно сконцентрироваться на цели, и тогда огромная внутренняя сила позволит добиваться желаемого разрушать любые препятствия. Противовесом этой силе станет обостренная уязвимость, обнажающая тонкое восприятие литературы, поэзии и музыки.

Новый лунный цикл только начинается, а потому в этот день очень хорошо составлять разные планы на месяц вперед и мечтать. Постарайтесь не упустить этот момент, от него может зависеть успех всего лунного месяца. Этот день нужно посвятить всему, что возвышает дух. Полезно вспомнить детство, обдумать свой путь, взять в руки книги по истории своего народа. Хорошо прощать обиды.

Рекомендуется обновление, очищение мнений, поскольку мнение в этот день является материальным. День творческих замыслов, но не начала новых дел. Не следует в этот день умственно переутомляться.

Новый месяц в знаке Рыбы — к чему готовиться

Самая опасная дата марта — когда ждать

Самой опасной датой в марте станет 23 число. В эти сутки возможно обострение конфликтов между близкими людьми.

Существует повышенный риск чрезвычайных происшествий, ДТП, разводов, ссор, потери денег и других неприятностей, которые могут стать началом "черной полосы". Шестому чутью в этот день лучше не доверять.

В этот период лучше отказаться от:

  • заключение важных сделок;
  • подписание любых бумаг;
  • смены места работы;
  • переезда;
  • начала новых отношений.

Эзотерики советуют, если вы правильно используете свою энергию, перестанете сконцентрироваться на негативе, то день пройдет спокойно и без потрясений.

Самая опасная дата марта — когда ждать

Лунный календарь на март 2023

Лунный календарь на первый месяц весны выглядит так:

  • 1 марта — благоприятный день для творчества и любви.
  • 2 марта — положительный и энергетически мощный день.
  • 3 марта — благоприятный период.
  • 4 марта — неблагоприятный день.
  • 5 марта — благоприятный день для самоанализа, творческой энергии и активности.
  • 6 марта — благоприятный период для начинаний.
  • 7 марта — неблагоприятный день для общения.
  • 8 марта — гармоничный день.
  • 9 марта — благоприятный день для заключения брака.
  • 10 марта — неблагоприятный лунный день.
  • 11 марта — критический период.
  • 12 марта — хороший день для саморазвития.
  • 13 марта — благоприятный день для творческой и физической активности.
  • 14 марта — благоприятный день для развития планов на будущее.
  • 15 марта — неблагоприятный день для новых начинаний.
  • 16 марта — нейтральный день.
  • 17 марта — день удачный для торговли, судебных дел, переезда или командировки.
  • 18 марта — день, когда лучше избегать активной деятельности.
  • 19 марта — неблагоприятный день для работы.
  • 20 марта — благоприятный день для больших покупок и ремонтов.
  • 21 марта — неблагоприятный день. Возможно ухудшение самочувствия и настроения. Важно пытаться очистить мысли от негатива и думать о хорошем.
  • 22 марта — хороший период для заботы о физическом здоровье.
  • 23 марта — день борьбы, агрессивности и давления. Обострение конфликтов.
  • 24 марта — положительный период для активных контактов и торговых операций.
  • 25 марта — нейтральный день.
  • 26 марта — благоприятное время, когда усиливается интуиция.
  • 27 марта — плодотворная дата для деловой активности.
  • 28 марта — день для путешествий, поездок и переезда.
  • 29 марта — день борьбы с искушениями, обманом и иллюзиями.
  • 30 марта — благоприятное время для творчества, любви и духовных поисков.
  • 31 марта — положительный и энергетически мощный день лунного месяца.

Лунный календарь на март 2023

Как планировать дела в марте по лунному календарю

  • Для поездок и путешествий подходят эти дни: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 марта.
  • Для свадьбы и венчания: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30 и 31 число.
  • Для зачатия: 1, 2, 5, 7, 13, 15-17, 19, 21, 22, 24, 26-28, 30, 31.
  • Совершать дорогие покупки советуем: 1, 2, 4, 6, 8, 25, 28 и 30.
  • Для посадки цветов по лунному календарю: 12,14,23.
  • Самые удачные даты для посева овощей: 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26 марта.

Как планировать дела в марте по лунному календарю

Лунный календарь красоты на март 2023

  • Стрижка и окрашивание волос: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31.
  • Маникюр и педикюр: 3-7, 9, 10, 13-18, 23-25, 27, 30, 31.
  • Похудение и липосакция: 1-6, 22-31.
  • Благоприятные дни для завивки волос: 17, 18, 24, 25 и 27
  • Эпиляция и депиляция: 8, 9, 13–18, 20, 28, 29.
  • Благоприятные дни для наращивания и покраски ресниц и бровей: 2, 3, 6, 7, 22-25, 28, 30, 31.

Лунный календарь красоты на март 2023

Лунный календарь здоровья на март 2023

  • Благоприятные дни удаления пигментных пятен, бородавок: 4, 6, 16, 27 и 27.
  • Массаж и процедуры от целлюлита: 1, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 28, 29.
  • Для хирургических операций: 1–6, 23–31.
  • Удаление зуба: 9-20.
  • Лечение зубов: 1-6, 23-31.

Лунный календарь здоровья на март 2023

Благоприятные дни марта 2023 года.

В марте много хороших и благоприятных дней, а именно: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31.

Неблагоприятные дни в марте 2023 г.

Следующие дни будут неблагоприятными в первый месяц весны: 4, 7, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 29 марта.

 

Напомним, мы писали подробный календарь праздников на март. Узнайте, что будут праздновать украинцы в первый месяц весны.

Ранее Новини.LIVE подготовило детальное расписание магнитных бурь на март 2023 года.

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