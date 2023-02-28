Новий календар свят на березень 2023 — найважливіші події та дати

Новий календар на березень 2023: які важливі свята та дати будемо відзначати
Березень 2023 року принесе з собою не тільки календарну весну, а й кілька важливих державних та професійних свят, під час яких українці зазвичай відпочивають, проте через подовження дії воєнного стану ці дні цьогоріч будуть робочими. Вихідні у перший місяць весни будуть лише в суботу та неділю.
Новини.LIVE склав детальний календар професійних та міжнародних свят на березень.
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Вихідні дні у березні 2023
У перший весняний місяць 31 календарний день, з них 23 — робочих та 8 вихідних.
Вихідними стануть:
- 4, 5 березня;
- 11, 12 березня;
- 18, 19 березня;
- 25, 26 березня.
Нагадаємо, Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 20 травня 2023 року. Тому, додаткових вихідних у березні не передбачається.
Календар свят на березень 2023
В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у березні:
- 1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
- 3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи;
- 6 березня — Всесвітній день боротьби з глаукомою
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 9 березня — День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день діджея;
- 11 березня — День землевпорядника;
- 14 березня — День українського добровольця, День захисту прав споживачів;
- 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
- 19 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;
- 20 березня — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, Міжнародний день щастя;
- 21-27 березня — тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації;
- 21 березня — День весняного рівнодення, Всесвітній день поезії, Всесвітній день людей із синдромом Дауна;
- 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
- 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;
- 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз;
- 25 березня — Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України;
- 26 березня — День Національної гвардії;
- 27 березня — Міжнародний день театру.
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