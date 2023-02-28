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Новий календар на березень 2023: які важливі свята та дати будемо відзначати

28 лютого 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Новий календар свят на березень 2023 — найважливіші події та дати
Що будуть святкувати українці у перший місяць весни
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Березень 2023 року принесе з собою не тільки календарну весну, а й кілька важливих державних та професійних свят, під час яких українці зазвичай відпочивають, проте через подовження дії воєнного стану ці дні цьогоріч будуть робочими. Вихідні у перший місяць весни будуть лише в суботу та неділю.

Новини.LIVE склав детальний календар професійних та міжнародних свят на березень.

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Вихідні дні у березні 2023

У перший весняний місяць 31 календарний день, з них 23 — робочих та 8 вихідних. 

Вихідними стануть: 

  • 4, 5 березня; 
  • 11, 12 березня;  
  • 18, 19 березня;
  • 25, 26 березня.

Нагадаємо, Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 20 травня 2023 року. Тому, додаткових вихідних у березні не передбачається.

Вихідні дні у березні 2023

Календар свят на березень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у березні:

  • 1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
  • 3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи;
  • 6 березня — Всесвітній день боротьби з глаукомою
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 9 березня — День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день діджея;
  • 11 березня — День землевпорядника;
  • 14 березня — День українського добровольця, День захисту прав споживачів;
  • 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
  • 19 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;
  • 20 березня — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, Міжнародний день щастя;
  • 21-27 березня — тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації;
  • 21 березня — День весняного рівнодення, Всесвітній день поезії, Всесвітній день людей із синдромом Дауна;
  • 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
  • 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;
  • 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз;
  • 25 березня — Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України;
  • 26 березня — День Національної гвардії;
  • 27 березня — Міжнародний день театру.

Календар свят на березень 2023

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