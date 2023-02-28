Новий календар свят на березень 2023 — найважливіші події та дати

Що будуть святкувати українці у перший місяць весни

Березень 2023 року принесе з собою не тільки календарну весну, а й кілька важливих державних та професійних свят, під час яких українці зазвичай відпочивають, проте через подовження дії воєнного стану ці дні цьогоріч будуть робочими. Вихідні у перший місяць весни будуть лише в суботу та неділю.

Новини.LIVE склав детальний календар професійних та міжнародних свят на березень.

Вихідні дні у березні 2023

У перший весняний місяць 31 календарний день, з них 23 — робочих та 8 вихідних.

Вихідними стануть:

4, 5 березня;

11, 12 березня;

18, 19 березня;

25, 26 березня.

Нагадаємо, Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 20 травня 2023 року. Тому, додаткових вихідних у березні не передбачається.

Календар свят на березень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у березні:

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;

3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи;

6 березня — Всесвітній день боротьби з глаукомою

8 березня — Міжнародний жіночий день;

9 березня — День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день діджея;

11 березня — День землевпорядника;

14 березня — День українського добровольця, День захисту прав споживачів;

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;

19 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;

20 березня — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, Міжнародний день щастя;

21-27 березня — тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації;

21 березня — День весняного рівнодення, Всесвітній день поезії, Всесвітній день людей із синдромом Дауна;

22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

23 березня — Всесвітній метеорологічний день;

24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз;

25 березня — Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України;

26 березня — День Національної гвардії;

27 березня — Міжнародний день театру.

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