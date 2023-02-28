Новый календарь праздников на март 2023 — важнейшие события и даты

Новый календарь на март 2023 года: какие важные праздники и даты будем отмечать
Март 2023 года принесет с собой не только календарную весну, но и несколько важных государственных и профессиональных праздников, во время которых украинцы обычно отдыхают, однако из-за продления военного положения эти дни в этом году будут рабочими. Выходные в первый месяц весны будут только в субботу и воскресенье.
Новини.LIVE составил подробный календарь профессиональных и международных праздников на март.
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Выходные дни в марте 2023
В первый весенний месяц 31 календарный день, из них 23 рабочих и 8 выходных.
Выходными станут:
- 4, 5 марта;
- 11, 12 марта;
- 18, 19 марта;
- 25, 26 марта.
Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 20 мая 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в марте не предполагается.
Календарь праздников на март 2023
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в марте:
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
- 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;
- 6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой
- 8 марта — Международный женский день;
- 9 марта — День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея;
- 11 марта — День землеустроителя;
- 14 марта — День украинского добровольца, День защиты прав потребителей;
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;
- 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
- 20 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, Международный день счастья;
- 21-27 марта — неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;
- 21 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии, Всемирный день людей с синдромом Дауна;
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
- 23 марта — Всемирный метеорологический день;
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
- 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;
- 26 марта — День Национальной гвардии;
- 27 марта — Международный день театра.
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