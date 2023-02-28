Новый календарь праздников на март 2023 — важнейшие события и даты

Что будут праздновать украинцы в первый месяц весны

Март 2023 года принесет с собой не только календарную весну, но и несколько важных государственных и профессиональных праздников, во время которых украинцы обычно отдыхают, однако из-за продления военного положения эти дни в этом году будут рабочими. Выходные в первый месяц весны будут только в субботу и воскресенье.

Новини.LIVE составил подробный календарь профессиональных и международных праздников на март.

Выходные дни в марте 2023

В первый весенний месяц 31 календарный день, из них 23 рабочих и 8 выходных.

Выходными станут:

4, 5 марта;

11, 12 марта;

18, 19 марта;

25, 26 марта.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 20 мая 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в марте не предполагается.

Календарь праздников на март 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в марте:

1 марта — Всемирный день гражданской обороны;

3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;

6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой

8 марта — Международный женский день;

9 марта — День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея;

11 марта — День землеустроителя;

14 марта — День украинского добровольца, День защиты прав потребителей;

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;

19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

20 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, Международный день счастья;

21-27 марта — неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

21 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии, Всемирный день людей с синдромом Дауна;

22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;

23 марта — Всемирный метеорологический день;

24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;

25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;

26 марта — День Национальной гвардии;

27 марта — Международный день театра.

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