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Новый календарь на март 2023 года: какие важные праздники и даты будем отмечать

28 февраля 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Новый календарь праздников на март 2023 — важнейшие события и даты
Что будут праздновать украинцы в первый месяц весны
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Март 2023 года принесет с собой не только календарную весну, но и несколько важных государственных и профессиональных праздников, во время которых украинцы обычно отдыхают, однако из-за продления военного положения эти дни в этом году будут рабочими. Выходные в первый месяц весны будут только в субботу и воскресенье.

Новини.LIVE составил подробный календарь профессиональных и международных праздников на март.

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Выходные дни в марте 2023

В первый весенний месяц 31 календарный день, из них 23 рабочих и 8 выходных.

Выходными станут:

  • 4, 5 марта;
  • 11, 12 марта;
  • 18, 19 марта;
  • 25, 26 марта.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 20 мая 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в марте не предполагается.

Выходные дни в марте 2023

Календарь праздников на март 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в марте:

  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
  • 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;
  • 6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 9 марта — День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея;
  • 11 марта — День землеустроителя;
  • 14 марта — День украинского добровольца, День защиты прав потребителей;
  • 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;
  • 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
  • 20 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, Международный день счастья;
  • 21-27 марта — неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;
  • 21 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии, Всемирный день людей с синдромом Дауна;
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день;
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
  • 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;
  • 26 марта — День Национальной гвардии;
  • 27 марта — Международный день театра.

Календарь праздников на март 2023

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Напомним, мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы. В 2023 году много праздников, запрещающих заключение брака.

Также раньше Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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