Выращивание пышных хризантем из семян – как правильно это делать

Садоводы рассказали, как правильно вырастить хризантемы в горшке.

Эксперты рассказали, как правильно выращивать одни из самых популярных цветов. Они поделились своими секретами и рассказали о том, как выращивать хризантемы из семян, чтобы они вышли пышными и радовали глаз каждой хозяйки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "ITV Media Group"

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Стоит отметить, что именно хризантемы являются самым выносливым цветком, ведь его не пугают сильные осенние заморозки. Правильно вырастить этот цветок сможет даже та садовница, которая не очень разбирается в этом, поэтому стоит знать, что нужно делать для выращивания хризантемы.

Эти цветы можно выращивать с помощью двух способов:

из черенков;

из семян.

Как вырастить хризантему из семян

Садоводам следует знать, что сеять семена этого цветка на рассаду нужно лучше в весенний период, ведь он цветет зимой и осенью. Прежде всего, нужно выбрать сорт хризантемы. Ее семена можно купить почти в каждом магазине, где продаются цветы.

Почва для выращивания хризантемы, которую тоже можно приобрести в цветочном магазине, должна состоять из 60% торфа и 40% вермикулита.

Затем следует выбрать горшок в форме прямоугольника, насыпать в него смесь, распределить семена и накрыть тонким слоем грунта. После этого нужно хорошо полить, накрыть прозрачной пленкой, сделать несколько отверстий и поставить под солнце, поливая каждые 7-10 дней.

Как вырастить цветок из черенков

Окрепшие черенки хризантемы можно смело сажать ранней осенью. Стоит отметить, что для черенков нужны разные горшки или открытый участок. Чтобы выращивать хризантему в горшках, нужна такая же смесь, как и для выращивания из семян.

Прежде всего, нужно закрепить черенку в почве, затем нужно полить водой и спокойно отслеживать восприятие растением. Поливать нужно в зависимости от того, как быстро будет выходить вода из почвы, но обычно это каждые 10 дней.

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