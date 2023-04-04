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Смогут даже неопытные садоводы: как легко вырастить пышные хризантемы из семян

4 апреля 2023 20:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Выращивание пышных хризантем из семян – как правильно это делать
Садоводы рассказали, как правильно вырастить хризантемы в горшке.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Эксперты рассказали, как правильно выращивать одни из самых популярных цветов. Они поделились своими секретами и рассказали о том, как выращивать хризантемы из семян, чтобы они вышли пышными и радовали глаз каждой хозяйки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "ITV Media Group"

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Стоит отметить, что именно хризантемы являются самым выносливым цветком, ведь его не пугают сильные осенние заморозки. Правильно вырастить этот цветок сможет даже та садовница, которая не очень разбирается в этом, поэтому стоит знать, что нужно делать для выращивания хризантемы.

Эти цветы можно выращивать с помощью двух способов:

  • из черенков;
  • из семян.

Способ выращивания хризантемы

Как вырастить хризантему из семян

Садоводам следует знать, что сеять семена этого цветка на рассаду нужно лучше в весенний период, ведь он цветет зимой и осенью. Прежде всего, нужно выбрать сорт хризантемы. Ее семена можно купить почти в каждом магазине, где продаются цветы.

Почва для выращивания хризантемы, которую тоже можно приобрести в цветочном магазине, должна состоять из 60% торфа и 40% вермикулита.

Затем следует выбрать горшок в форме прямоугольника, насыпать в него смесь, распределить семена и накрыть тонким слоем грунта. После этого нужно хорошо полить, накрыть прозрачной пленкой, сделать несколько отверстий и поставить под солнце, поливая каждые 7-10 дней.

Как вырастить цветок из черенков

Окрепшие черенки хризантемы можно смело сажать ранней осенью. Стоит отметить, что для черенков нужны разные горшки или открытый участок. Чтобы выращивать хризантему в горшках, нужна такая же смесь, как и для выращивания из семян.

Как вырастить хризантему

Прежде всего, нужно закрепить черенку в почве, затем нужно полить водой и спокойно отслеживать восприятие растением. Поливать нужно в зависимости от того, как быстро будет выходить вода из почвы, но обычно это каждые 10 дней.

Напомним, мы писали, какой цветок является оберегом человека по месяцу его рождения.

Раньше мы рассказывали, что садоводы рассказали, когда нужно лучше сажать картошку в апреле 2023 года.

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