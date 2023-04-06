Підживлення абрикоса навесні: чим удобрювати та як поливати для гарного врожаю

Садівники радять підгодовувати дорослі дерева саме навесні

Доглянутий квітучий сад — це не тільки естетична насолода, а й можливість насолоджуватися свіжими та смачними фруктами. Абрикос — один з найбільш популярних плодів, які ростуть в українських садах. А щоб насолоджуватися цими соковитими та солодкими фруктами влітку, необхідно правильно удобрювати дерева навесні.

Розповідаємо, чим підживити абрикоси, щоб отримати багатий урожай. Робити це треба саме весною, оскільки у цей час у рослин починається період вегетації.

Читайте також:

Для чого підживлювати абрикос навесні

Цілі весняного підживлення:

наситити ґрунт корисними речовинами;

активувати зростання дерев;

підвищити імунітет культури;

збільшити врожайність.

Основні добрива, що використовуються під час весняного підживлення абрикоса

Перш за все, абрикоси мають потребу в таких речовинах:

азот;

фосфор;

калій.

Для підгодівлі абрикоса успішно застосовуються та органічні, і мінеральні добрива. Серед них такі:

компост — підтримує родючість ґрунту, сприяє кращій засвоюваності рослинами корисних речовин, особливо мінеральних;

— підтримує родючість ґрунту, сприяє кращій засвоюваності рослинами корисних речовин, особливо мінеральних; гній і пташиний послід — допомагає збагатити ґрунт поживними речовинами та поліпшити такі її якості, як повітря і вологопроникність;

— допомагає збагатити ґрунт поживними речовинами та поліпшити такі її якості, як повітря і вологопроникність; зола — містить багато калію й потрібна для підвищення кількості цукру в абрикосових плодах і формування кісточки, а також сприяє утворенню нових пагонів;

— містить багато калію й потрібна для підвищення кількості цукру в абрикосових плодах і формування кісточки, а також сприяє утворенню нових пагонів; сечовина — містить азот, який підвищує врожайність, необхідний для нарощування зеленої маси та молодих пагонів абрикоса;

— містить азот, який підвищує врожайність, необхідний для нарощування зеленої маси та молодих пагонів абрикоса; аміачна селітра . Має ті ж властивості, що і сечовина;

. Має ті ж властивості, що і сечовина; суперфосфат — для зростання і зміцнення кореневої системи;

— для зростання і зміцнення кореневої системи; калійні добрива — для підвищення холодостійкості та посухостійкості рослини, покращення смакових якостей плодів.

Чим підживити абрикос навесні до цвітіння — поради садівників

Важливо знати, що потреби молодого дерева значно відрізняються від потреб дорослого та зрілого.

Так молоде дерево віком до трьох років, як правило, підгодовують навесні. Найкраще добриво — компост. Можна використовувати також хлористий калій або суперфосфат.

Дерева до п'яти років можна сміливо удобрювати розчином аміачної селітри з розрахунку 3 столові ложки на 10 літрів води або сірчанокислим калієм з розрахунку 2 столові ложки на 10 літрів води.

А ось дорослі та зрілі дерева підгодовують саме навесні. Для цього використовують суперфосфат — 30 г, а також аміачну селітру або сірчанокислий калій — 20 г.

Чим старше дерево, тим більше поживних речовин йому потрібно, тому з часом кількість добрив збільшиться

Першу підгодівлю виконують після танення снігу і прогрівання грунту. До початку сокоруху дерева обприскують розчином сечовини. На 10-літрове відро з водою додають 50 г речовини. Обробка також захищає культуру від шкідників.

Перед розпусканням бутонів для культури готують розчин на основі азоту і калію. На 20-літрове відро води додають 4 ст. л. сечовини і 2 ст. л. калійної солі. По периметру крони дерева роблять борозну, куди вносять розчин.

Чим удобрювати абрикос під час цвітіння

Щоб стимулювати формування зав'язі, важливо підживити абрикос під час цвітіння. Обробку виконують в середині квітня — наприкінці травня в залежності від регіону вирощування.

На 10-літрове відро з водою необхідно 0,5 л курячого посліду. Добривом поливають ґрунт в пристовбурних кіл.

Через 5 днів у зволожений ґрунт вносять 1 л золи. В результаті запобігається закислення ґрунту.

Як підживити абрикос після цвітіння

Для формування врожаю необхідно підгодувати абрикос після цвітіння. Для обробки готують комплексний розчин, що містить калій і фосфор.

Склад живильного розчину на велике відро води:

сірчанокислий калій — 2 ст. л.;

суперфосфат — 2 ст. л.;

карбамід — 3 ст. л.

Отриманим добривом поливають ґрунт в пристовбурних кіл. Через тиждень в ґрунт повторно вносять деревну золу.

Яке добриво підвищить врожайність абрикоса

У садівників є наступний рецепт ідеального підживлення для цього фруктового дерева, щоб підвищити врожайність:

вода — 10 л;

суперфосфат — 22 г;

сірчанокислий калій — 5 г;

сечовина — 10 г.

Для ефективного підживлення саджанців абрикоса навесні до перерахованого додають органіку у вигляді компосту або золи.

Як уникнути помилок при підживленні абрикоса

Щоб для абрикоса підживлення навесні було виключно корисним і не зашкодило саду, потрібно уникати поширених помилок.

Основні правила догляду за плодовими деревами:

дотримуватись графіку внесення підживлень;

акуратно дозувати азотовмісні речовини;

уникати глибокого розпушування ґрунту;

відмовитися від складів з хлором;

до внесення будь-яких підгодівель добре полити землю в приствольному колі;

чергувати добрива, що застосовуються;

уникати попадання хімікатів безпосередньо на стовбур;

обприскування проводити увечері або у похмуру погоду.

Як прискорити зростання абрикосів

Прискорити зростання абрикосів можна за допомогою азотних добрив, які розводять у воді та наливають під корінь при посадці.

Далі дерево можна підгодовувати амонійною селітрою в розрахунку 100-150 г на один саджанець.

Як прискорити плодоношення абрикоса

Добрива та ґрунт багатий на корисні речовини — це звичайно дуже важливо. Проте не варто забувати й про ще один нюанс — запилення.

Для розв'язання цього питання потрібно заманити до саду комах, які допомагають запилювати квіти — бджоли або джмелі. Найчастіше, щоб їх заманити на ділянку, між деревами садять нектародайні квіти, які будуть квітнути в один час з абрикосом.

Як часто треба поливати абрикосове дерево

Якщо весна прийшла рано, а взимку практично не було снігу, то рослина потребує поливу. В іншому випадку цього робити не треба.

Тому зазвичай перший весняний полив здійснюють лише у квітні-травні під час бутонізації (перед цвітінням) — достатньо полити 1 раз. Особливо це треба зробити, якщо на вулиці встояла тепла та сонячна погода, то обов'язково треба полити дерево.

Визначити необхідність можна за вологістю ґрунту.

Нагадаємо, ми писали, місячний посівний календар на квітень 2023, який допоможе обрати найкращі дати для сіяння та вирощування городини та садовини.

Раніше ми розповідали, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай. Досвідчені городники знають простий та бюджетний секрет.