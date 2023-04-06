Подкормка абрикоса весной: чем удобрять и как поливать для хорошего урожая

Чем удобрять абрикос весной: ветви будут ломаться от сладких плодов
Ухоженный цветущий сад — это не только эстетическое наслаждение, но и возможность наслаждаться свежими и вкусными фруктами. Абрикос — один из самых популярных плодов, произрастающих в украинских садах. А чтобы наслаждаться этими сочными и сладкими фруктами летом, необходимо правильно удобрять деревья весной.
Рассказываем, чем подкормить абрикосы, чтобы получить богатый урожай. Делать это следует именно весной, поскольку в это время у растений начинается период вегетации.
Зачем подкармливать абрикос весной
Цели весенней подкормки:
- насытить почву полезными веществами;
- активировать рост деревьев;
- повысить иммунитет культуры;
- увеличить урожайность.
Основные удобрения, используемые во время весенней подкормки абрикоса
Прежде всего, абрикосы нуждаются в следующих веществах:
- азот;
- фосфор;
- калий.
Для подкормки абрикоса удачно используются и органические, и минеральные удобрения. Среди них такие:
- компост — поддерживает плодородие почвы, способствует лучшей усвояемости растениями полезных веществ, особенно минеральных;
- навоз и птичий помет — помогает обогатить почву питательными веществами и улучшить такие ее качества, как воздух и влагопроницаемость;
- зола — содержит много калия и нужна для повышения количества сахара в абрикосовых плодах и формирования косточки, а также способствует образованию новых побегов;
- мочевина — содержит азот, повышающий урожайность, необходимый для наращивания зеленой массы и молодых побегов абрикоса;
- Аммиачная селитра — обладает теми же свойствами, что и мочевина;
- суперфосфат — для роста и укрепления корневой системы;
- калийные удобрения — для повышения холодостойкости и засухоустойчивости растения, улучшения вкусовых качеств плодов.
Чем подкормить абрикос весной до цветения — советы садоводов
Важно знать, что потребности молодого дерева значительно отличаются от взрослого и зрелого.
Так молодое дерево до трех лет, как правило, подкармливают весной. Лучшее удобрение — компост. Можно использовать также хлористый калий или суперфосфат.
Деревья до пяти лет можно смело удобрять раствором аммиачной селитры из расчета 3 столовых ложки на 10 литров воды или сернокислым калием из расчета 2 столовых ложки на 10 литров воды.
А вот взрослые и зрелые деревья подкармливают именно весной. Для этого используют суперфосфат — 30 г, а также аммиачную селитру или сернокислый калий — 20 г.
Чем старше дерево, тем больше питательных веществ ему нужно, поэтому со временем количество удобрений увеличится
Первую подкормку выполняют после таяния снега и прогрева почвы. До начала сокодвижения деревья опрыскивают раствором мочевины. На 10-литровое ведро с водой добавляют 50 г вещества. Возделывание также защищает культуру от вредителей.
Перед роспуском бутонов для культуры готовят раствор на основе азота и калия. На 20-литровое ведро воды добавляют 4 ст. л. мочевины и 2 ст. л. калийной соли. По периметру кроны деревья делают бороздку, куда вносят раствор.
Чем удобрять абрикос во время цветения
Чтобы стимулировать формирование завязи, важно подкормить абрикос во время цветения. Обработку выполняют в середине апреля — конце мая в зависимости от региона выращивания.
На 10-литровое ведро с водой нужно 0,5 л куриного помета. Удобрением поливают почву в приствольных кругах.
Через 5 дней в увлажненную почву вносят 1 л золы. В результате предотвращается закисление почвы.
Как подкормить абрикос после цветения
Для формирования урожая необходимо прикормить абрикос после цветения. Для обработки готовят комплексный раствор, содержащий калий и фосфор.
Состав питательного раствора на большое ведро воды:
- сернокислый калий - 2 ст. л.;
- суперфосфат - 2 ст. л.;
- карбамид - 3 ст. л.
Полученным удобрением поливают почву в приствольных кругах. Через неделю в почву повторно вносят древесную золу.
Какое удобрение повысит урожайность абрикоса
У садоводов есть следующий рецепт идеальной подкормки для этого фруктового дерева, чтобы повысить урожайность:
- вода — 10 л;
- суперфосфат — 22 г;
- сернокислый калий — 5 г;
- мочевина — 10 г.
Для эффективной подкормки саженцев абрикоса весной к перечисленному добавляют органику в виде компоста или золы.
Как избежать ошибок при подкормке абрикоса
Чтобы для абрикоса подкормка весной была исключительно полезна и не повредила саду, нужно избегать распространенных ошибок.
Основные правила ухода за плодовыми деревьями:
- соблюдать график внесения подкормок;
- аккуратно дозировать азотсодержащие вещества;
- избегать глубокого рыхления почвы;
- отказаться от составов с хлором;
- до внесения любых подкормок хорошо полить землю в приствольном круге;
- чередовать применяемые удобрения;
- избегать попадания химикатов непосредственно на ствол;
- опрыскивание проводить вечером или в пасмурную погоду.
Как ускорить рост абрикосов
Ускорить рост абрикосов можно с помощью азотных удобрений, разводимых в воде и наливают под корень при посадке.
Далее дерево можно подкармливать аммонийной селитрой в расчете 100-150 г на один саженец.
Как ускорить плодоношение абрикоса
Удобрения и почва богаты полезными веществами — это, конечно, очень важно. Однако не стоит забывать и еще об одном нюансе — опылении.
Для решения этого вопроса нужно заманить в сад насекомых, которые помогают опылять цветы – пчелы или шмели. Чаще всего, чтобы их привлечь на участок, между деревьями сажают нектародайные цветы, которые будут цвести в одно время с абрикосом.
Как часто нужно поливать абрикосовое дерево
Если весна пришла рано, а зимой практически не было снега, то растение нуждается в поливе. В противном случае этого делать не нужно.
Поэтому обычно первый весенний полив осуществляют только в апреле-мае во время бутонизации (перед цветением) достаточно полить 1 раз. Особенно это нужно сделать, если на улице устояла теплая и солнечная погода, обязательно нужно полить дерево.
Определить необходимость можно по влажности почвы.
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