Подкормка абрикоса весной: чем удобрять и как поливать для хорошего урожая

Садоводы советуют подкармливать взрослые деревья именно весной

Ухоженный цветущий сад — это не только эстетическое наслаждение, но и возможность наслаждаться свежими и вкусными фруктами. Абрикос — один из самых популярных плодов, произрастающих в украинских садах. А чтобы наслаждаться этими сочными и сладкими фруктами летом, необходимо правильно удобрять деревья весной.

Рассказываем, чем подкормить абрикосы, чтобы получить богатый урожай. Делать это следует именно весной, поскольку в это время у растений начинается период вегетации.

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Зачем подкармливать абрикос весной

Цели весенней подкормки:

насытить почву полезными веществами;

активировать рост деревьев;

повысить иммунитет культуры;

увеличить урожайность.

Основные удобрения, используемые во время весенней подкормки абрикоса

Прежде всего, абрикосы нуждаются в следующих веществах:

азот;

фосфор;

калий.

Для подкормки абрикоса удачно используются и органические, и минеральные удобрения. Среди них такие:

компост — поддерживает плодородие почвы, способствует лучшей усвояемости растениями полезных веществ, особенно минеральных;

— поддерживает плодородие почвы, способствует лучшей усвояемости растениями полезных веществ, особенно минеральных; навоз и птичий помет — помогает обогатить почву питательными веществами и улучшить такие ее качества, как воздух и влагопроницаемость;

— помогает обогатить почву питательными веществами и улучшить такие ее качества, как воздух и влагопроницаемость; зола — содержит много калия и нужна для повышения количества сахара в абрикосовых плодах и формирования косточки, а также способствует образованию новых побегов;

— содержит много калия и нужна для повышения количества сахара в абрикосовых плодах и формирования косточки, а также способствует образованию новых побегов; мочевина — содержит азот, повышающий урожайность, необходимый для наращивания зеленой массы и молодых побегов абрикоса;

— содержит азот, повышающий урожайность, необходимый для наращивания зеленой массы и молодых побегов абрикоса; Аммиачная селитра — обладает теми же свойствами, что и мочевина;

— обладает теми же свойствами, что и мочевина; суперфосфат — для роста и укрепления корневой системы;

— для роста и укрепления корневой системы; калийные удобрения — для повышения холодостойкости и засухоустойчивости растения, улучшения вкусовых качеств плодов.

Чем подкормить абрикос весной до цветения — советы садоводов

Важно знать, что потребности молодого дерева значительно отличаются от взрослого и зрелого.

Так молодое дерево до трех лет, как правило, подкармливают весной. Лучшее удобрение — компост. Можно использовать также хлористый калий или суперфосфат.

Деревья до пяти лет можно смело удобрять раствором аммиачной селитры из расчета 3 столовых ложки на 10 литров воды или сернокислым калием из расчета 2 столовых ложки на 10 литров воды.

А вот взрослые и зрелые деревья подкармливают именно весной. Для этого используют суперфосфат — 30 г, а также аммиачную селитру или сернокислый калий — 20 г.

Чем старше дерево, тем больше питательных веществ ему нужно, поэтому со временем количество удобрений увеличится

Первую подкормку выполняют после таяния снега и прогрева почвы. До начала сокодвижения деревья опрыскивают раствором мочевины. На 10-литровое ведро с водой добавляют 50 г вещества. Возделывание также защищает культуру от вредителей.

Перед роспуском бутонов для культуры готовят раствор на основе азота и калия. На 20-литровое ведро воды добавляют 4 ст. л. мочевины и 2 ст. л. калийной соли. По периметру кроны деревья делают бороздку, куда вносят раствор.

Чем удобрять абрикос во время цветения

Чтобы стимулировать формирование завязи, важно подкормить абрикос во время цветения. Обработку выполняют в середине апреля — конце мая в зависимости от региона выращивания.

На 10-литровое ведро с водой нужно 0,5 л куриного помета. Удобрением поливают почву в приствольных кругах.

Через 5 дней в увлажненную почву вносят 1 л золы. В результате предотвращается закисление почвы.

Как подкормить абрикос после цветения

Для формирования урожая необходимо прикормить абрикос после цветения. Для обработки готовят комплексный раствор, содержащий калий и фосфор.

Состав питательного раствора на большое ведро воды:

сернокислый калий - 2 ст. л.;

суперфосфат - 2 ст. л.;

карбамид - 3 ст. л.

Полученным удобрением поливают почву в приствольных кругах. Через неделю в почву повторно вносят древесную золу.

Какое удобрение повысит урожайность абрикоса

У садоводов есть следующий рецепт идеальной подкормки для этого фруктового дерева, чтобы повысить урожайность:

вода — 10 л;

суперфосфат — 22 г;

сернокислый калий — 5 г;

мочевина — 10 г.

Для эффективной подкормки саженцев абрикоса весной к перечисленному добавляют органику в виде компоста или золы.

Как избежать ошибок при подкормке абрикоса

Чтобы для абрикоса подкормка весной была исключительно полезна и не повредила саду, нужно избегать распространенных ошибок.

Основные правила ухода за плодовыми деревьями:

соблюдать график внесения подкормок;

аккуратно дозировать азотсодержащие вещества;

избегать глубокого рыхления почвы;

отказаться от составов с хлором;

до внесения любых подкормок хорошо полить землю в приствольном круге;

чередовать применяемые удобрения;

избегать попадания химикатов непосредственно на ствол;

опрыскивание проводить вечером или в пасмурную погоду.

Как ускорить рост абрикосов

Ускорить рост абрикосов можно с помощью азотных удобрений, разводимых в воде и наливают под корень при посадке.

Далее дерево можно подкармливать аммонийной селитрой в расчете 100-150 г на один саженец.

Как ускорить плодоношение абрикоса

Удобрения и почва богаты полезными веществами — это, конечно, очень важно. Однако не стоит забывать и еще об одном нюансе — опылении.

Для решения этого вопроса нужно заманить в сад насекомых, которые помогают опылять цветы – пчелы или шмели. Чаще всего, чтобы их привлечь на участок, между деревьями сажают нектародайные цветы, которые будут цвести в одно время с абрикосом.

Как часто нужно поливать абрикосовое дерево

Если весна пришла рано, а зимой практически не было снега, то растение нуждается в поливе. В противном случае этого делать не нужно.

Поэтому обычно первый весенний полив осуществляют только в апреле-мае во время бутонизации (перед цветением) достаточно полить 1 раз. Особенно это нужно сделать, если на улице устояла теплая и солнечная погода, обязательно нужно полить дерево.

Определить необходимость можно по влажности почвы.

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