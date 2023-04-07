Які овочі не можна садити поряд на грядці, щоб не зіпсувати урожай

Небезпечне сусідство: ці овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований
Вирощування городніх культур — це справжня наука, адже треба врахувати не тільки час посіву чи посадки, полив та підживлення, а й місце. Адже неправильне сусідство на городі може призвести до зіпсованого урожаю.
Всеукраїнська ініціатива "Сади Перемоги" поділилася фаховими поради з городництва, які допоможуть виростити гарний врожай.
Чому сусідство на грядці важливе
При дотриманні правил сусідства, можна значно мінімізувати дію шкідників і навіть зменшити кількість бур'янів.
При повній сумісності овочевих культур на городі можна отримати такі позитивні ефекти:
- ґрунт менше виснажується, зникає необхідність у веденні сівозміни;
- зменшується кількість бур'янів — адже деякі культури прикривають ґрунт, утворюючи нижній ярус, і посадка таких рослин серед високорослих дозволяє практично повністю позбавитися від однорічних бур'янів, а також суттєво послабити багаторічні;
- рослини взаємно захищають одне одного від шкідників — пряно-ароматичні трави кращі захисники від комах, адже їх запах збиває шкідників, приховуючи аромат сусідніх вразливих культур;
- смак деяких плодів поліпшується, наприклад, на смакові якості овочів добре впливають любисток, базилік, м'ята;
- економиться місце на ділянці – підбираючи культури з різною тривалістю вегетації можна дозволити більш щільні посіви;
- урожайність може збільшитися до 20%, взаємний вплив сусідів підсилює їх ріст, збільшує та подовжує плодоношення.
Які рослини не можна садити поруч
Ці рослини не можна садити поруч, бо вони виділяють речовини, що гальмують ріст і розвиток один одного:
- томати: огірки, кріп горох, картопля, високорослі овочі;
- морква: пастернак, аніс, кріп, капуста;
- огірки: томати, кріп, більшість ароматичних трав, картопля;
- брюссельська капуста: помідори, полуниця;
- солодкий перець: горох, квасоля, фенхель, кріп, гострий перець, баклажани, томати, картопля;
- баклажани: горох, фенхель;
- білокачанна капуста: кольорова капуста, томати, квасоля, морква, петрушка;
- буряк: гірчиця, квасоля, кукурудза, петрушка;
- ріпчаста цибуля: горох, квасоля, редька, редис, капуста боби.
Також не варто садити поруч:
- квасолю і перець;
- різні види перцю;
- гіркий полин і овочеві культури;
- фенхель і томати, кмин, квасолю;
- пижмо і капусту;
- чорнобривці й бобові культури;
- спориш і ріпу;
- пирій і кукурудзу;
- гірчицю і ріпу;
- шавлію і цибулю;
- цибулю і капусту;
- малину і суницю;
- сливу і смородину;
- вишню і грушу, смородину;
- яблуню і кісточкові культури;
- абрикос і горіхи.
Соняшники потрібно взагалі садити якомога далі від будь-яких рослин. Мало того, що вони дають тінь, так ще і шкаралупа насіння соняшнику містить речовини, які можуть зашкодити іншим рослинам.
А картопля такий овоч, який не уживається майже з усіма. Особливо не саджайте поряд з помідорами, огірками, динею, кабачками, соняшником та ріпою.
Диню краще садити якомога далі від кабачків, картоплі та огірків. Також диня має загальні грибкові захворювання разом з кавуном, кабачками та огірками, тому їх краще садити окремо.
Деяке сусідство овочів може бути шкідливе й з інших причин, наприклад, ні в якому разі не можна садити поруч помідори та кукурудзу, оскільки ці дві рослини схильні до загальної грибкової інфекції. Якщо захворіє один з них, то хвороба перекинеться і на сусіда.
Також не можна садити поруч томати та огірки. Річ у тім, що огірки люблять рясний полив і виділяють багато вологи з листя, а помідори, навпаки, не люблять високу вологість і через надлишок вологи можуть гнити. Тому обидва овочі не родитимуть.
Боби та горох краще не саджати поруч з гострим і солодким перцем і буряком. Останній також небажано садити поруч з гірчицею. Алліуми (часник і різновид цибулі) погано розвиваються поруч з бобовими та горохом.
Салат краще не садити поруч з бобовими, буряком і петрушкою.
Спаржа любить багато вільного простору. Її не варто садити поруч з цибулею і часником.
Важлива порада щодо сусідства овочів на городі
Багато садівників кажуть, що висаджувати на одній грядці потрібно тільки ті рослини, які належать до різних сімейств. Представники однієї групи потребують одних і тих же речовин і схильні до одних і тих же хвороб — допомогти один одному вони нічим не можуть.
Таблиця сумісності овочевих культур
Допомогти правильно висадити овочеві культури може таблиця сумісності:
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