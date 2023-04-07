Які овочі не можна садити поряд на грядці, щоб не зіпсувати урожай

Деякі рослини категорично заборонено висаджувати поруч

Вирощування городніх культур — це справжня наука, адже треба врахувати не тільки час посіву чи посадки, полив та підживлення, а й місце. Адже неправильне сусідство на городі може призвести до зіпсованого урожаю.

Всеукраїнська ініціатива "Сади Перемоги" поділилася фаховими поради з городництва, які допоможуть виростити гарний врожай.

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Чому сусідство на грядці важливе

При дотриманні правил сусідства, можна значно мінімізувати дію шкідників і навіть зменшити кількість бур'янів.

При повній сумісності овочевих культур на городі можна отримати такі позитивні ефекти:

ґрунт менше виснажується, зникає необхідність у веденні сівозміни;

зменшується кількість бур'янів — адже деякі культури прикривають ґрунт, утворюючи нижній ярус, і посадка таких рослин серед високорослих дозволяє практично повністю позбавитися від однорічних бур'янів, а також суттєво послабити багаторічні;

рослини взаємно захищають одне одного від шкідників — пряно-ароматичні трави кращі захисники від комах, адже їх запах збиває шкідників, приховуючи аромат сусідніх вразливих культур;

смак деяких плодів поліпшується, наприклад, на смакові якості овочів добре впливають любисток, базилік, м'ята;

економиться місце на ділянці – підбираючи культури з різною тривалістю вегетації можна дозволити більш щільні посіви;

урожайність може збільшитися до 20%, взаємний вплив сусідів підсилює їх ріст, збільшує та подовжує плодоношення.

Які рослини не можна садити поруч

Ці рослини не можна садити поруч, бо вони виділяють речовини, що гальмують ріст і розвиток один одного:

томати: огірки, кріп горох, картопля, високорослі овочі;

огірки, кріп горох, картопля, високорослі овочі; морква: пастернак, аніс, кріп, капуста;

пастернак, аніс, кріп, капуста; огірки: томати, кріп, більшість ароматичних трав, картопля;

томати, кріп, більшість ароматичних трав, картопля; брюссельська капуста: помідори, полуниця;

помідори, полуниця; солодкий перець: горох, квасоля, фенхель, кріп, гострий перець, баклажани, томати, картопля;

горох, квасоля, фенхель, кріп, гострий перець, баклажани, томати, картопля; баклажани: горох, фенхель;

горох, фенхель; білокачанна капуста: кольорова капуста, томати, квасоля, морква, петрушка;

кольорова капуста, томати, квасоля, морква, петрушка; буряк: гірчиця, квасоля, кукурудза, петрушка;

гірчиця, квасоля, кукурудза, петрушка; ріпчаста цибуля: горох, квасоля, редька, редис, капуста боби.

Також не варто садити поруч:

квасолю і перець;

різні види перцю;

гіркий полин і овочеві культури;

фенхель і томати, кмин, квасолю;

пижмо і капусту;

чорнобривці й бобові культури;

спориш і ріпу;

пирій і кукурудзу;

гірчицю і ріпу;

шавлію і цибулю;

цибулю і капусту;

малину і суницю;

сливу і смородину;

вишню і грушу, смородину;

яблуню і кісточкові культури;

абрикос і горіхи.

Соняшники потрібно взагалі садити якомога далі від будь-яких рослин. Мало того, що вони дають тінь, так ще і шкаралупа насіння соняшнику містить речовини, які можуть зашкодити іншим рослинам.

А картопля такий овоч, який не уживається майже з усіма. Особливо не саджайте поряд з помідорами, огірками, динею, кабачками, соняшником та ріпою.

Диню краще садити якомога далі від кабачків, картоплі та огірків. Також диня має загальні грибкові захворювання разом з кавуном, кабачками та огірками, тому їх краще садити окремо.

Деяке сусідство овочів може бути шкідливе й з інших причин, наприклад, ні в якому разі не можна садити поруч помідори та кукурудзу, оскільки ці дві рослини схильні до загальної грибкової інфекції. Якщо захворіє один з них, то хвороба перекинеться і на сусіда.

Також не можна садити поруч томати та огірки. Річ у тім, що огірки люблять рясний полив і виділяють багато вологи з листя, а помідори, навпаки, не люблять високу вологість і через надлишок вологи можуть гнити. Тому обидва овочі не родитимуть.

Боби та горох краще не саджати поруч з гострим і солодким перцем і буряком. Останній також небажано садити поруч з гірчицею. Алліуми (часник і різновид цибулі) погано розвиваються поруч з бобовими та горохом.

Салат краще не садити поруч з бобовими, буряком і петрушкою.

Спаржа любить багато вільного простору. Її не варто садити поруч з цибулею і часником.

Важлива порада щодо сусідства овочів на городі

Багато садівників кажуть, що висаджувати на одній грядці потрібно тільки ті рослини, які належать до різних сімейств. Представники однієї групи потребують одних і тих же речовин і схильні до одних і тих же хвороб — допомогти один одному вони нічим не можуть.

Таблиця сумісності овочевих культур

Допомогти правильно висадити овочеві культури може таблиця сумісності:

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