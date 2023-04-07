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Небезпечне сусідство: ці овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований

7 квітня 2023 12:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які овочі не можна садити поряд на грядці, щоб не зіпсувати урожай
Деякі рослини категорично заборонено висаджувати поруч
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Вирощування городніх культур — це справжня наука, адже треба врахувати не тільки час посіву чи посадки, полив та підживлення, а й місце. Адже неправильне сусідство на городі може призвести до зіпсованого урожаю. 

Всеукраїнська ініціатива "Сади Перемоги" поділилася фаховими поради з городництва, які допоможуть виростити гарний врожай. 

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Чому сусідство на грядці важливе 

При дотриманні правил сусідства, можна значно мінімізувати дію шкідників і навіть зменшити кількість бур'янів. 

При повній сумісності овочевих культур на городі можна отримати такі позитивні ефекти: 

  • ґрунт менше виснажується, зникає необхідність у веденні сівозміни;
  • зменшується кількість бур'янів — адже деякі культури прикривають ґрунт, утворюючи нижній ярус, і посадка таких рослин серед високорослих дозволяє практично повністю позбавитися від однорічних бур'янів, а також суттєво послабити багаторічні;
  • рослини взаємно захищають одне одного від шкідників — пряно-ароматичні трави кращі захисники від комах, адже їх запах збиває шкідників, приховуючи аромат сусідніх вразливих культур;
  • смак деяких плодів поліпшується, наприклад, на смакові якості овочів добре впливають любисток, базилік, м'ята;
  • економиться місце на ділянці – підбираючи культури з різною тривалістю вегетації можна дозволити більш щільні посіви;
  • урожайність може збільшитися до 20%, взаємний вплив сусідів підсилює їх ріст, збільшує та подовжує плодоношення.

Чому сусідство на грядці важливе

Які рослини не можна садити поруч

Ці рослини не можна садити поруч, бо  вони виділяють речовини, що гальмують ріст і розвиток один одного:

  • томати: огірки, кріп горох, картопля, високорослі овочі;
  • морква: пастернак, аніс, кріп, капуста;
  • огірки: томати, кріп, більшість ароматичних трав, картопля;
  • брюссельська капуста: помідори, полуниця;
  • солодкий перець: горох, квасоля, фенхель, кріп, гострий перець, баклажани, томати, картопля;
  • баклажани: горох, фенхель;
  • білокачанна капуста: кольорова капуста, томати, квасоля, морква, петрушка;
  • буряк: гірчиця, квасоля, кукурудза, петрушка;
  • ріпчаста цибуля: горох, квасоля, редька, редис, капуста боби. 

Які рослини не можна садити поруч

Також не варто садити поруч: 

  • квасолю і перець;
  • різні види перцю;
  • гіркий полин і овочеві культури;
  • фенхель і томати, кмин, квасолю;
  • пижмо і капусту;
  • чорнобривці й бобові культури;
  • спориш і ріпу;
  • пирій і кукурудзу;
  • гірчицю і ріпу;
  • шавлію і цибулю;
  • цибулю і капусту;
  • малину і суницю;
  • сливу і смородину;
  • вишню і грушу, смородину;
  • яблуню і кісточкові культури;
  • абрикос і горіхи. 

Які овочі не можна садити поряд на грядці, щоб не зіпсувати урожай

Соняшники потрібно взагалі садити якомога далі від будь-яких рослин. Мало того, що вони дають тінь, так ще і шкаралупа насіння соняшнику містить речовини, які можуть зашкодити іншим рослинам.

А картопля такий овоч, який не уживається майже з усіма. Особливо не саджайте поряд з помідорами, огірками, динею, кабачками, соняшником та ріпою.

Диню краще садити якомога далі від кабачків, картоплі та огірків. Також диня має загальні грибкові захворювання разом з кавуном, кабачками та огірками, тому їх краще садити окремо. 

Деяке сусідство овочів може бути шкідливе й з інших причин, наприклад, ні в якому разі не можна садити поруч помідори та кукурудзу, оскільки ці дві рослини схильні до загальної грибкової інфекції. Якщо захворіє один з них, то хвороба перекинеться і на сусіда.

Також не можна садити поруч томати та огірки. Річ у тім, що огірки люблять рясний полив і виділяють багато вологи з листя, а помідори, навпаки, не люблять високу вологість і через надлишок вологи можуть гнити. Тому обидва овочі не родитимуть. 

Боби та горох краще не саджати поруч з гострим і солодким перцем і буряком. Останній також небажано садити поруч з гірчицею. Алліуми (часник і різновид цибулі) погано розвиваються поруч з бобовими та горохом.

Салат краще не садити поруч з бобовими, буряком і петрушкою.

Спаржа любить багато вільного простору. Її не варто садити поруч з цибулею і часником.

Важлива порада щодо сусідства овочів на городі

Важлива порада щодо сусідства овочів на городі 

Багато садівників кажуть, що висаджувати на одній грядці потрібно тільки ті рослини, які належать до різних сімейств. Представники однієї групи потребують одних і тих же речовин і схильні до одних і тих же хвороб — допомогти один одному вони нічим не можуть.

Таблиця сумісності овочевих культур 

Допомогти правильно висадити овочеві культури може таблиця сумісності: 

Таблиця сумісності овочевих культур

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно і як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення.

Раніше ми ділилися бюджетними секретами, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай. 

Також радимо дізнатися, коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай. А коли слід сіяти перці

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