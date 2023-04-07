Какие овощи нельзя сажать рядом на грядке, чтобы не испортить урожай

Опасное соседство: эти овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен
Выращивание огородных культур — это настоящая наука, ведь нужно учесть не только время посева или посадки, полив и подкормку, но и место. Ведь неправильное соседство на огороде может привести к испорченному урожаю.
Всеукраинская инициатива "Сади Перемоги" поделилась профессиональными советами по огородничеству, которые помогут вырастить хороший урожай.
Почему соседство на грядке важно
При соблюдении правил соседства можно значительно минимизировать действие вредителей и даже уменьшить количество сорняков.
При полной совместимости овощных культур на огороде можно получить следующие положительные эффекты:
- почва меньше истощается, исчезает необходимость в ведении севооборота;
- уменьшается количество сорняков — ведь некоторые культуры прикрывают почву, образуя нижний ярус, и посадка таких растений среди высокорослых позволяет практически полностью избавиться от однолетних сорняков, а также существенно ослабить многолетние;
- растения взаимно защищают друг друга от вредителей — пряно-ароматические травы лучшие защитники от насекомых, ведь их запах сбивает вредителей, скрывая аромат соседних уязвимых культур;
- вкус некоторых плодов улучшается, например, на вкусовые качества овощей хорошо влияют любисток, базилик, мята;
- экономится место на участке — подбирая культуры с разной продолжительностью вегетации можно разрешить более плотные посевы;
- урожайность может увеличиться до 20%, взаимное влияние соседей усиливает их рост, увеличивает и удлиняет плодоношение.
Какие растения нельзя сажать рядом
Эти растения нельзя сажать рядом, потому что они выделяют вещества, тормозящие рост и развитие друг друга:
- томаты: огурцы, укроп горох, картофель, высокорослые овощи;
- морковь: пастернак, анис, укроп, капуста;
- огурцы: томаты, укроп, большинство ароматических трав, картофель;
- брюссельская капуста: помидоры, клубника;
- сладкий перец: горох, фасоль, фенхель, укроп, острый перец, баклажаны, томаты, картофель;
- баклажаны: горох, фенхель;
- белокочанная капуста: цветная капуста, томаты, фасоль, морковь, петрушка;
- свекла: горчица, фасоль, кукуруза, петрушка;
- репчатый лук: горох, фасоль, редька, редис, капуста бобы.
Также не стоит сажать рядом:
- фасоль и перец;
- разные виды перца;
- горькая полынь и овощные культуры;
- фенхель и томаты, тмин, фасоль;
- пижму и капусту;
- бархатцы и бобовые культуры;
- спорыш и репу;
- пырей и кукурузу;
- горчицу и репу;
- шалфей и лук;
- лук и капусту;
- малину и землянику;
- сливу и смородину;
- вишню и грушу, смородину;
- яблоню и косточковые культуры;
- абрикос и орехи.
Подсолнечники нужно вообще сажать как можно дальше от любых растений. Мало того, что они дают тень, да еще и скорлупа семян подсолнечника содержит вещества, которые могут повредить другим растениям.
А картофель такой овощ, который не употребляется почти со всеми. Особо не сажайте рядом с помидорами, огурцами, дыней, кабачками, подсолнечником и репой.
Дыню лучше сажать как можно дальше от кабачков, картофеля и огурцов. Также дыня имеет общие грибковые заболевания вместе с арбузом, кабачками и огурцами, поэтому их лучше сажать отдельно.
Некоторое соседство овощей может быть вредно и по другим причинам, например, ни в коем случае нельзя сажать рядом помидоры и кукурузу, поскольку эти два растения подвержены общей грибковой инфекции. Если заболеет один из них, то болезнь перевернется и на соседа.
Также нельзя сажать рядом томаты и огурцы. Дело в том, что огурцы любят обильный полив и выделяют много влаги из листьев, а помидоры, напротив, не любят высокую влажность и из-за избытка влаги могут гнить. Поэтому оба овоща не будут рожать.
Бобы и горох лучше не сажать рядом с острым и сладким перцем и свеклой. Последний также нежелательно сажать рядом с горчицей. Аллиум (чеснок и разновидность лука) плохо развиваются рядом с бобовыми и горохом.
Салат лучше не сажать рядом с бобовыми, свеклой и петрушкой.
Спаржа любит много свободного пространства. Ее не стоит сажать рядом с луком и чесноком.
Важный совет относительно соседства овощей на огороде
Многие садоводы говорят, что высаживать на одной грядке нужно только те растения, которые принадлежат к разным семействам. Представители одной группы нуждаются в одних и тех же веществах и подвержены одним и тем же болезням — помочь друг другу они ничем не могут.
Таблица совместимости овощных культур
Помочь правильно высадить овощные культуры может таблица совместимости:
Напомним, мы рассказывали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.
Раньше мы делились бюджетными секретами, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай.
Также советуем, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать обильный урожай. А когда следует сеять перцы.