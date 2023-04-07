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Опасное соседство: эти овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен

7 апреля 2023 12:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какие овощи нельзя сажать рядом на грядке, чтобы не испортить урожай
Некоторые растения категорически запрещено высаживать рядом
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Выращивание огородных культур — это настоящая наука, ведь нужно учесть не только время посева или посадки, полив и подкормку, но и место. Ведь неправильное соседство на огороде может привести к испорченному урожаю.

Всеукраинская инициатива "Сади Перемоги" поделилась профессиональными советами по огородничеству, которые помогут вырастить хороший урожай.

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Почему соседство на грядке важно

При соблюдении правил соседства можно значительно минимизировать действие вредителей и даже уменьшить количество сорняков.

При полной совместимости овощных культур на огороде можно получить следующие положительные эффекты:

  • почва меньше истощается, исчезает необходимость в ведении севооборота;
  • уменьшается количество сорняков — ведь некоторые культуры прикрывают почву, образуя нижний ярус, и посадка таких растений среди высокорослых позволяет практически полностью избавиться от однолетних сорняков, а также существенно ослабить многолетние;
  • растения взаимно защищают друг друга от вредителей — пряно-ароматические травы лучшие защитники от насекомых, ведь их запах сбивает вредителей, скрывая аромат соседних уязвимых культур;
  • вкус некоторых плодов улучшается, например, на вкусовые качества овощей хорошо влияют любисток, базилик, мята;
  • экономится место на участке — подбирая культуры с разной продолжительностью вегетации можно разрешить более плотные посевы;
  • урожайность может увеличиться до 20%, взаимное влияние соседей усиливает их рост, увеличивает и удлиняет плодоношение.

Почему соседство на грядке важно

Какие растения нельзя сажать рядом

Эти растения нельзя сажать рядом, потому что они выделяют вещества, тормозящие рост и развитие друг друга:

  • томаты: огурцы, укроп горох, картофель, высокорослые овощи;
  • морковь: пастернак, анис, укроп, капуста;
  • огурцы: томаты, укроп, большинство ароматических трав, картофель;
  • брюссельская капуста: помидоры, клубника;
  • сладкий перец: горох, фасоль, фенхель, укроп, острый перец, баклажаны, томаты, картофель;
  • баклажаны: горох, фенхель;
  • белокочанная капуста: цветная капуста, томаты, фасоль, морковь, петрушка;
  • свекла: горчица, фасоль, кукуруза, петрушка;
  • репчатый лук: горох, фасоль, редька, редис, капуста бобы.

Какие растения нельзя сажать рядом

Также не стоит сажать рядом:

  • фасоль и перец;
  • разные виды перца;
  • горькая полынь и овощные культуры;
  • фенхель и томаты, тмин, фасоль;
  • пижму и капусту;
  • бархатцы и бобовые культуры;
  • спорыш и репу;
  • пырей и кукурузу;
  • горчицу и репу;
  • шалфей и лук;
  • лук и капусту;
  • малину и землянику;
  • сливу и смородину;
  • вишню и грушу, смородину;
  • яблоню и косточковые культуры;
  • абрикос и орехи.

Какие овощи нельзя сажать рядом на грядке, чтобы не испортить урожай

Подсолнечники нужно вообще сажать как можно дальше от любых растений. Мало того, что они дают тень, да еще и скорлупа семян подсолнечника содержит вещества, которые могут повредить другим растениям.

А картофель такой овощ, который не употребляется почти со всеми. Особо не сажайте рядом с помидорами, огурцами, дыней, кабачками, подсолнечником и репой.

Дыню лучше сажать как можно дальше от кабачков, картофеля и огурцов. Также дыня имеет общие грибковые заболевания вместе с арбузом, кабачками и огурцами, поэтому их лучше сажать отдельно.

Некоторое соседство овощей может быть вредно и по другим причинам, например, ни в коем случае нельзя сажать рядом помидоры и кукурузу, поскольку эти два растения подвержены общей грибковой инфекции. Если заболеет один из них, то болезнь перевернется и на соседа.

Также нельзя сажать рядом томаты и огурцы. Дело в том, что огурцы любят обильный полив и выделяют много влаги из листьев, а помидоры, напротив, не любят высокую влажность и из-за избытка влаги могут гнить. Поэтому оба овоща не будут рожать.

Бобы и горох лучше не сажать рядом с острым и сладким перцем и свеклой. Последний также нежелательно сажать рядом с горчицей. Аллиум (чеснок и разновидность лука) плохо развиваются рядом с бобовыми и горохом.

Салат лучше не сажать рядом с бобовыми, свеклой и петрушкой.

Спаржа любит много свободного пространства. Ее не стоит сажать рядом с луком и чесноком.

Важный совет относительно соседства овощей на огороде

Важный совет относительно соседства овощей на огороде

Многие садоводы говорят, что высаживать на одной грядке нужно только те растения, которые принадлежат к разным семействам. Представители одной группы нуждаются в одних и тех же веществах и подвержены одним и тем же болезням — помочь друг другу они ничем не могут.

Таблица совместимости овощных культур

Помочь правильно высадить овощные культуры может таблица совместимости:

Таблица совместимости овощных культур

Напомним, мы рассказывали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.

Раньше мы делились бюджетными секретами, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай.

Также советуем, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать обильный урожай. А когда следует сеять перцы.

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