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Какие цветы сажать в апреле: простые рекомендации помогут вырастить пышные растения

8 апреля 2023 09:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие цветы сажать в апреле – что можно уже выращивать
Садоводы рассказали, какие цветы лучше сажать в апреле.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Садоводы рассказали, какие цветы следует сажать в апреле 2023 года, чтобы они выросли красивыми. Они говорят, что луковицы летнего цветения очень сильно влияют на сад и существенно отличаются от предшествующих им луковиц весеннего цветения.

Об этом сообщает портал "Horticulture"

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Лилии

Это одни из самых лучших луковиц, которые используют для придания приятного аромата. Как утверждает эксперт по садоводству JParkers Шеннен Годвин, эти луковицы производят огромные и эффектные цветения летом. По ее словам, эти цветы очень любят пчел.

Как правильно выращивать лилии?

Лилии можно сажать до мая, а также срезать и ставить в вазах, а это, в свою очередь, экономичный способ иметь самостоятельно выращенные букеты.

Бегонии

Специалисты говорят, что выращивать эти цветы следует в подвешивающихся корзинах и горшках. Они пользуются большой популярностью среди летних цветов в садах Украины. По словам Шеннен Годвин, бегонии очень легко сажать и выращивать как в корзинах, так и на клумбе.

Когда сажать бегонии

Поливать эти цветы нужно регулярно в течение всего летнего периода, а когда они уже свое проживут, следует выкопать клубни и хранить зимой в сухом месте, чтобы весной их снова посадить.

Гладиолусы

У них высокие стебли и яркие гофрированные цветы. Благодаря изготовлению классических летних цветов специалист утверждает, что их обязательно нужно иметь в саду или просто на летней выставке. Шеннен Годвин говорит, что их можно срезать и держать в любимом вазе.

Как правильно сажать гладиолусы

В число лучших видов этого растения входят карликовые гладиолусы и крупноцветущие гладиолусы, выращиваемые в садах.

Розы

Эти цветы пользуются огромной популярностью, более того, они постоянно получают статус любимого украинского цветка. Как говорит эксперт, розы, имеющие обнаженные корни, можно сажать уже сегодня и до мая. Дело в том, что их лучше растить, пока они расслабленно проживают зиму.

Что нужно знать при выращивании роз

По словам эксперта, эти цветы идеально подходят для небольших садов или летних выставок.

Напомним, мы писали, чем следует удобрять абрикос весной.

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