Какие цветы сажать в апреле – что можно уже выращивать

Садоводы рассказали, какие цветы лучше сажать в апреле.

Садоводы рассказали, какие цветы следует сажать в апреле 2023 года, чтобы они выросли красивыми. Они говорят, что луковицы летнего цветения очень сильно влияют на сад и существенно отличаются от предшествующих им луковиц весеннего цветения.

Об этом сообщает портал "Horticulture"

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Лилии

Это одни из самых лучших луковиц, которые используют для придания приятного аромата. Как утверждает эксперт по садоводству JParkers Шеннен Годвин, эти луковицы производят огромные и эффектные цветения летом. По ее словам, эти цветы очень любят пчел.

Лилии можно сажать до мая, а также срезать и ставить в вазах, а это, в свою очередь, экономичный способ иметь самостоятельно выращенные букеты.

Бегонии

Специалисты говорят, что выращивать эти цветы следует в подвешивающихся корзинах и горшках. Они пользуются большой популярностью среди летних цветов в садах Украины. По словам Шеннен Годвин, бегонии очень легко сажать и выращивать как в корзинах, так и на клумбе.

Поливать эти цветы нужно регулярно в течение всего летнего периода, а когда они уже свое проживут, следует выкопать клубни и хранить зимой в сухом месте, чтобы весной их снова посадить.

Гладиолусы

У них высокие стебли и яркие гофрированные цветы. Благодаря изготовлению классических летних цветов специалист утверждает, что их обязательно нужно иметь в саду или просто на летней выставке. Шеннен Годвин говорит, что их можно срезать и держать в любимом вазе.

В число лучших видов этого растения входят карликовые гладиолусы и крупноцветущие гладиолусы, выращиваемые в садах.

Розы

Эти цветы пользуются огромной популярностью, более того, они постоянно получают статус любимого украинского цветка. Как говорит эксперт, розы, имеющие обнаженные корни, можно сажать уже сегодня и до мая. Дело в том, что их лучше растить, пока они расслабленно проживают зиму.

По словам эксперта, эти цветы идеально подходят для небольших садов или летних выставок.

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