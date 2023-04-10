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Будет большой и сладкой: что должна "есть" клубника весной

10 апреля 2023 15:29
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чем кормить клубнику – важные советы от садоводов.
Специалисты рассказали, чем следует подпитывать клубнику.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Специалисты по садоводству рассказали о том, чем следует подкармливать популярную ягоду, чтобы она принесла обильный урожай. По словам экспертов, чтобы вырастить клубнику большой и сделать ее сладкой, следует помнить, чем нужно ее подкармливать.

Об этом сообщает сайт "GardenersWorld.com"

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Чтобы клубника получилась большой и доставляла истинное удовольствие своим сладким вкусом, нужно всегда помнить об удобрениях. Специалисты утверждают, что правильно подобранные удобрения сделают урожай клубники щедрым.

Чем подкармливать клубнику

Чем стоит подпитывать клубнику

Добавление азота

Эксперты по садоводству говорят, что азот играет большую роль для клубники в начале сезона. Чтобы приготовить это средство своими руками, нужно взять один литр птичьего помета и залить десятью литрами воды. Эта подкормка должна остаться на одну неделю в теплом месте.

Как правильно ухаживать за клубникой

После того, как подкормка простояла, к ней нужно добавить еще два ведра воды и полить клубнику. Следует отметить, что один куст должен подпитываться одним литром удобрения.

В случае, если нет птичьего помета, можно взять промышленные удобрения, например, карбамид. По словам специалистов, на десять литров воды нужно взять всего одну ложку карбамида.

Подкормка крапивой с пеплом

Эксперты утверждают, что это средство достаточно эффективно, ведь так можно получить богатый урожай клубники. Чтобы его приготовить, нужно взять обычное ведро и на 1/6 заполнить измельченной крапивой. Туда нужно влить воду и оставить на одну неделю.

Как кормить клубнику

Через пять дней нужно заполнить треть ведра пеплом, после чего добавить горячую воду. Затем нужно взять по 0,5 литра каждого концентрата, смешивая его в одно целое, и залить чистой водой.

Напомним, мы писали, что садоводы рассказали, какие цветы следует сажать в апреле 2023 года.

Раньше мы рассказывали, какие популярные овощи не следует сажать рядом, чтобы не испортить урожай.

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