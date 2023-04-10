Які овочі варто садити поруч на грядці — корисні поради городників та садівників

Урожай буде рекордним: які овочі добре ростуть поруч на одній грядці
Щоб отримати хороший урожай, необхідно все ретельно продумати: час посіву, поливу та кількість добрив. Та не менш важливим є сусідство на городі. Є овочі, які "дружать" між собою, а тому їх потрібно висаджувати поруч, щоб збільшити кількість плодів, мінімізувати шкідливий вплив хвороб і комах.
Які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай — читайте далі в матеріалі.
Зміст
- Що таке сумісність рослин
- Чому важливо дотримуватися принципу сумісності культур
- Як квіти та трави допомагають поліпшити урожай
- Які сусіди по грядці ідеальні для моркви
- Що садити поруч з селерою
- Що посадити поруч із картоплею
- Яке сусідство люблять помідори на грядці
- Яке сусідство ідеальне для огірків
- Що посадити поруч з перцем
- Які сусіди підійдуть для квасолі
- Сусіди для гороху
- Що посадити біля спаржі
- Гарбуз: що садити поруч на грядці
- Які овочі та рослини посадити поруч із капустою
- Найкращі сусіди для цвітної капусти
- Що садити поруч з кабачками
- Які сусіди потрібні брюссельській капусті
- Що посадити поруч з броколі
- Які оптимальні сусіди для кукурудзи
- Що садити поруч з цибулею
- Що добре садити поруч з часником
- Які овочі та рослини садити поруч з баклажанами
- Що садити поруч з латуком
- Які овочі садити поруч з буряками
Що таке сумісність рослин
Вже давно було підмічено, що в присутності одних рослин інші розвиваються погано і навіть гинуть. Цьому явищу дали назву "алелопатія" — хімічна війна" між культурами.
Водночас спостереження показали, що є рослини які допомагають один одному розвиватися, є взаємними біостимуляторами, захищаючи одна одну своїм запахом від шкідників.
Правильна сумісність рослин при посадці може не лише підвищити врожайність, але і поліпшити смак зібраних плодів.
Чому важливо дотримуватися принципу сумісності культур
Взагалі, механізм алелопатії "працює" повною мірою, коли рослинам доводиться боротися за виживання в умовах:
- дефіциту поживних речовин;
- нестачі сонячного світла;
- нестачі води.
Алелопатія — лише один з факторів, що впливають на те, що овочі, дерева або ягоди не можна садити поруч.
Крім цього, є рослини, які не можна садити поруч, тому що вони залучають шкідників.
Ще одна причина, чому рослини не можна садити поруч — боротьба за воду, поживні речовини або світло.
Як квіти та трави допомагають поліпшити урожай
Як правило, для відлякування шкідників поруч з овочами висаджують певні квіти. Наприклад, помідори полюбляють сусідство з чорнобривцями. Ці квіти також можна посадити по периметру грядки, щоб тримати комах на відстані.
Висадженні поруч трави додадуть деяким овочам більш вишуканий та цікавий смак. Деякі з них також відлякують шкідників.
Наприклад:
- розмарин допоможе позбутися жуків, які нападають на квасолю;
- чебрець найкраще висаджувати поруч з капустою;
- часник і цибуля — хороший засіб від попелиці;
- материнка — природній бар'єр практично від усіх комах-шкідників.
Які сусіди по грядці ідеальні для моркви
Щоб зібрати гарний та великий урожай моркви, її варто висаджувати поруч з:
- шавлією;
- квасолею;
- салатом;
- редисом;
- розмарином;
- цибулею;
- помідорами;
- горохом.
Що садити поруч з селерою
Селера не має небажаних сусідів. Але вирощувати коренеплід краще поруч з:
- квасолею;
- броколі;
- капустою;
- цвітною капустою;
- цибулею-пореєм;
- шпинатом;
- помідорами.
Що посадити поруч із картоплею
Якщо посадити картоплю поруч із такими овочами та рослинами, то вона принесе більший урожай:
- броколі;
- квасоля;
- кукурудза;
- капуста;
- часник;
- баклажани;
- цибуля;
- латук;
- редиска;
- горох.
Яке сусідство люблять помідори на грядці
Рекомендується вирощувати помідори поруч з:
- базиліком;
- спаржею;
- селерою;
- морквою;
- салатом;
- динею;
- петрушкою;
- цибулею;
- редисом;
- перцем;
- чебрецем;
- шпинатом.
Хороша порада: посадіть на грядці з помідорами кілька чорнобривців, вони відлякують шкідників. Чорнобривцями можна прикрасити весь город по периметру — це допоможе тримати шкідників на відстані.
Яке сусідство ідеальне для огірків
Рекомендується огірки садити поруч з:
- броколі;
- квасолею;
- капустою;
- кукурудзою;
- соняшниками;
- цвітною капустою;
- салатом;
- горохом;
- редисом.
Що посадити поруч з перцем
Найкраще біля перцю садити наступні рослини:
- базилік;
- коріандр;
- цибуля;
- шпинат;
- помідори.
Важливо: не садіть перець поблизу квасолі.
Які сусіди підійдуть для квасолі
Щоб зібрати щедрий урожай картоплі, висаджуйте її поруч з:
- кукурудзою;
- броколі;
- морквою;
- капустою;
- кольоровою капустою;
- селерою;
- баклажанами;
- огірками;
- картоплею;
- кабачком;
- редисом;
- помідорами;
- полуницею.
Сусіди для гороху
Горох буде прекрасно почуватися біля:
- моркви;
- квасолі;
- огірків;
- баклажанів;
- дині;
- салату;
- картоплі;
- пастернаку;
- редису;
- ріпи;
- шпинату.
Що посадити біля спаржі
Відмінне сусідство для спаржі складуть:
- базилік;
- буряк;
- салат;
- петрушка;
- шпинат;
- помідори.
Гарбуз: що садити поруч на грядці
Найкращими сусідами гарбуза вважаються:
- квасоля;
- кукурудза;
- чорна редька;
- редис;
- петрушка;
- м'ята;
- цибуля;
- кріп.
Які овочі та рослини посадити поруч із капустою
Поруч з капустою рекомендується висаджувати:
- селеру;
- квасолю;
- кріп;
- огірки;
- цибулю;
- салат;
- шпинат;
- шавлію;
- картоплю;
- чебрець.
Найкращі сусіди для цвітної капусти
Цвітну капусту рекомендується висаджувати поруч з такими рослинами:
- квасоля;
- буряк;
- селера;
- огірки;
- шавлія;
- чебрець.
Що садити поруч з кабачками
В міжряддях можна посадити ранні рослини, на зразок озимого часнику чи цибулі, редиски. Поки кабачок почне максимально розростатися, їх вже потрібно буде прибирати.
А надійними та хорошими сусідами для кабачка вважають:
- конюшину;
- настурції;
- чорну редьку;
- гірчицю;
- редис;
- часник;
- цибулю;
- соняшник;
- кукурудзу.
Які сусіди потрібні брюссельській капусті
У брюссельської капусти один небажаний сусід — помідори.
Найкращі сусіди для брюссельської капусти:
- кріп;
- салат;
- редис;
- шавлія;
- шпинат;
- ріпа.
Що посадити поруч з броколі
Оптимальне сусідство для броколі:
- квасоля;
- буряк;
- селера;
- огірки;
- цибуля;
- картопля;
- шавлія.
Які оптимальні сусіди для кукурудзи
Щоб кукурудза дала гарний урожай, її рекомендується садити поруч із:
- огірками;
- квасолею;
- динею;
- салатом;
- картоплею;
- горохом;
- соняшниками;
- огірками.
Що садити поруч з цибулею
Для цибулі найкраще сусідство складуть:
- помідори;
- броколі;
- шпинат;
- буряк;
- картопля;
- капуста;
- салат;
- морква;
- перець.
Що добре садити поруч з часником
Ця рослина шанується як "сердитий лікар" — вона оздоровлює землю і служить хорошим попередником для будь-яких культур крім цибулевих.
Часник можна садити по периметру грядок з:
- картоплею;
- помідорами;
- перцем;
- баклажанами (він відлякає колорадського жука і зведе до мінімуму небезпеку фітофторозу).
Суниці і ягідним чагарниках часник також допоможе впоратися з більшістю шкідників.
Добре ростуть в присутності часнику зеленню культури:
- салат;
- рукола;
- коріандр;
- петрушка;
- селера.
Які овочі та рослини садити поруч з баклажанами
Баклажани не мають небажаних сусідів по городу, а ось вони відмінно себе почувають поруч з:
- базиліком;
- квасолею;
- салатом;
- горохом;
- картоплею;
- шпинатом.
Що садити поруч з латуком
Оптимальні компаньйони по грядці для латуку:
- спаржа;
- буряк;
- капуста;
- брюссельська капуста;
- морква;
- кукурудза;
- огірки;
- цибуля;
- горох;
- баклажани;
- картопля;
- редис;
- шпинат;
- полуниця;
- соняшники;
- помідори.
А ось броколі — найгірший супутник для латуку.
Які овочі садити поруч з буряками
Потрібно садити буряк поруч зі:
- спаржею;
- броколі;
- салатом;
- цвітною капустою;
- цибулею.
Нагадаємо, ми писали, які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований.
Раніше ми ділилися бюджетними секретами, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай.
Також ми розповідали, як правильно і як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення.