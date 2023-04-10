Які овочі варто садити поруч на грядці — корисні поради городників та садівників

Цей простий агротехнічний прийом сприятиме збільшенню кількості плодів та покращенню їх якості

Щоб отримати хороший урожай, необхідно все ретельно продумати: час посіву, поливу та кількість добрив. Та не менш важливим є сусідство на городі. Є овочі, які "дружать" між собою, а тому їх потрібно висаджувати поруч, щоб збільшити кількість плодів, мінімізувати шкідливий вплив хвороб і комах.

Які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай — читайте далі в матеріалі.

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Вже давно було підмічено, що в присутності одних рослин інші розвиваються погано і навіть гинуть. Цьому явищу дали назву "алелопатія" — хімічна війна" між культурами.

Водночас спостереження показали, що є рослини які допомагають один одному розвиватися, є взаємними біостимуляторами, захищаючи одна одну своїм запахом від шкідників.

Правильна сумісність рослин при посадці може не лише підвищити врожайність, але і поліпшити смак зібраних плодів.

Взагалі, механізм алелопатії "працює" повною мірою, коли рослинам доводиться боротися за виживання в умовах:

дефіциту поживних речовин;

нестачі сонячного світла;

нестачі води.

Алелопатія — лише один з факторів, що впливають на те, що овочі, дерева або ягоди не можна садити поруч.

Крім цього, є рослини, які не можна садити поруч, тому що вони залучають шкідників.

Ще одна причина, чому рослини не можна садити поруч — боротьба за воду, поживні речовини або світло.

Як правило, для відлякування шкідників поруч з овочами висаджують певні квіти. Наприклад, помідори полюбляють сусідство з чорнобривцями. Ці квіти також можна посадити по периметру грядки, щоб тримати комах на відстані.

Висадженні поруч трави додадуть деяким овочам більш вишуканий та цікавий смак. Деякі з них також відлякують шкідників.

Наприклад:

розмарин допоможе позбутися жуків, які нападають на квасолю;

чебрець найкраще висаджувати поруч з капустою;

часник і цибуля — хороший засіб від попелиці;

материнка — природній бар'єр практично від усіх комах-шкідників.

Щоб зібрати гарний та великий урожай моркви, її варто висаджувати поруч з:

шавлією;

квасолею;

салатом;

редисом;

розмарином;

цибулею;

помідорами;

горохом.

Селера не має небажаних сусідів. Але вирощувати коренеплід краще поруч з:

квасолею;

броколі;

капустою;

цвітною капустою;

цибулею-пореєм;

шпинатом;

помідорами.

Якщо посадити картоплю поруч із такими овочами та рослинами, то вона принесе більший урожай:

броколі;

квасоля;

кукурудза;

капуста;

часник;

баклажани;

цибуля;

латук;

редиска;

горох.

Рекомендується вирощувати помідори поруч з:

базиліком;

спаржею;

селерою;

морквою;

салатом;

динею;

петрушкою;

цибулею;

редисом;

перцем;

чебрецем;

шпинатом.

Хороша порада: посадіть на грядці з помідорами кілька чорнобривців, вони відлякують шкідників. Чорнобривцями можна прикрасити весь город по периметру — це допоможе тримати шкідників на відстані.

Рекомендується огірки садити поруч з:

броколі;

квасолею;

капустою;

кукурудзою;

соняшниками;

цвітною капустою;

салатом;

горохом;

редисом.

Найкраще біля перцю садити наступні рослини:

базилік;

коріандр;

цибуля;

шпинат;

помідори.

Важливо: не садіть перець поблизу квасолі.

Щоб зібрати щедрий урожай картоплі, висаджуйте її поруч з:

кукурудзою;

броколі;

морквою;

капустою;

кольоровою капустою;

селерою;

баклажанами;

огірками;

картоплею;

кабачком;

редисом;

помідорами;

полуницею.

Горох буде прекрасно почуватися біля:

моркви;

квасолі;

огірків;

баклажанів;

дині;

салату;

картоплі;

пастернаку;

редису;

ріпи;

шпинату.

Відмінне сусідство для спаржі складуть:

базилік;

буряк;

салат;

петрушка;

шпинат;

помідори.

Найкращими сусідами гарбуза вважаються:

квасоля;

кукурудза;

чорна редька;

редис;

петрушка;

м'ята;

цибуля;

кріп.

Поруч з капустою рекомендується висаджувати:

селеру;

квасолю;

кріп;

огірки;

цибулю;

салат;

шпинат;

шавлію;

картоплю;

чебрець.

Цвітну капусту рекомендується висаджувати поруч з такими рослинами:

квасоля;

буряк;

селера;

огірки;

шавлія;

чебрець.

В міжряддях можна посадити ранні рослини, на зразок озимого часнику чи цибулі, редиски. Поки кабачок почне максимально розростатися, їх вже потрібно буде прибирати.

А надійними та хорошими сусідами для кабачка вважають:

конюшину;

настурції;

чорну редьку;

гірчицю;

редис;

часник;

цибулю;

соняшник;

кукурудзу.

У брюссельської капусти один небажаний сусід — помідори.

Найкращі сусіди для брюссельської капусти:

кріп;

салат;

редис;

шавлія;

шпинат;

ріпа.

Оптимальне сусідство для броколі:

квасоля;

буряк;

селера;

огірки;

цибуля;

картопля;

шавлія.

Щоб кукурудза дала гарний урожай, її рекомендується садити поруч із:

огірками;

квасолею;

динею;

салатом;

картоплею;

горохом;

соняшниками;

огірками.

Для цибулі найкраще сусідство складуть:

помідори;

броколі;

шпинат;

буряк;

картопля;

капуста;

салат;

морква;

перець.

Ця рослина шанується як "сердитий лікар" — вона оздоровлює землю і служить хорошим попередником для будь-яких культур крім цибулевих.

Часник можна садити по периметру грядок з:

картоплею;

помідорами;

перцем;

баклажанами (він відлякає колорадського жука і зведе до мінімуму небезпеку фітофторозу).

Суниці і ягідним чагарниках часник також допоможе впоратися з більшістю шкідників.

Добре ростуть в присутності часнику зеленню культури:

салат;

рукола;

коріандр;

петрушка;

селера.

Баклажани не мають небажаних сусідів по городу, а ось вони відмінно себе почувають поруч з:

базиліком;

квасолею;

салатом;

горохом;

картоплею;

шпинатом.

Оптимальні компаньйони по грядці для латуку:

спаржа;

буряк;

капуста;

брюссельська капуста;

морква;

кукурудза;

огірки;

цибуля;

горох;

баклажани;

картопля;

редис;

шпинат;

полуниця;

соняшники;

помідори.

А ось броколі — найгірший супутник для латуку.

Потрібно садити буряк поруч зі:

спаржею;

броколі;

салатом;

цвітною капустою;

цибулею.

Нагадаємо, ми писали, які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований.

Раніше ми ділилися бюджетними секретами, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай.

Також ми розповідали, як правильно і як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення.