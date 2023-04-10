Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Урожай буде рекордним: які овочі добре ростуть поруч на одній грядці arrow

Урожай буде рекордним: які овочі добре ростуть поруч на одній грядці

10 квітня 2023 14:05
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які овочі варто садити поруч на грядці — корисні поради городників та садівників
Цей простий агротехнічний прийом сприятиме збільшенню кількості плодів та покращенню їх якості
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Щоб отримати хороший урожай, необхідно все ретельно продумати: час посіву, поливу та кількість добрив. Та не менш важливим є сусідство на городі. Є овочі, які "дружать" між собою, а тому їх потрібно висаджувати поруч, щоб збільшити кількість плодів, мінімізувати шкідливий вплив хвороб і комах.

Які овочі варто садити поруч на грядці, щоб отримати рекордний урожай — читайте далі в матеріалі. 

Читайте також:

Зміст 

  1. Що таке сумісність рослин
  2. Чому важливо дотримуватися принципу сумісності культур
  3. Як квіти та трави допомагають поліпшити урожай
  4. Які сусіди по грядці ідеальні для моркви 
  5. Що садити поруч з селерою 
  6. Що посадити поруч із картоплею
  7. Яке сусідство люблять помідори на грядці
  8. Яке сусідство ідеальне для огірків 
  9. Що посадити поруч з перцем 
  10. Які сусіди підійдуть для квасолі 
  11. Сусіди для гороху
  12. Що посадити біля спаржі
  13. Гарбуз: що садити поруч на грядці 
  14. Які овочі та рослини посадити поруч із капустою
  15. Найкращі сусіди для цвітної капусти
  16. Що садити поруч з кабачками
  17. Які сусіди потрібні брюссельській капусті
  18. Що посадити поруч з броколі
  19. Які оптимальні сусіди для кукурудзи
  20. Що садити поруч з цибулею 
  21. Що добре садити поруч з часником
  22. Які овочі та рослини садити поруч з баклажанами 
  23. Що садити поруч з латуком
  24. Які овочі садити поруч з буряками 

Що таке сумісність рослин

Вже давно було підмічено, що в присутності одних рослин інші розвиваються погано і навіть гинуть. Цьому явищу дали назву "алелопатія" — хімічна війна" між культурами.

Водночас спостереження показали, що є рослини які допомагають один одному розвиватися, є взаємними біостимуляторами, захищаючи одна одну своїм запахом від шкідників.

Правильна сумісність рослин при посадці може не лише підвищити врожайність, але і поліпшити смак зібраних плодів.

Що таке сумісність рослин

Чому важливо дотримуватися принципу сумісності культур

Взагалі, механізм алелопатії "працює" повною мірою, коли рослинам доводиться боротися за виживання в умовах:

  • дефіциту поживних речовин;
  • нестачі сонячного світла;
  • нестачі води.

Алелопатія — лише один з факторів, що впливають на те, що овочі, дерева або ягоди не можна садити поруч.

Крім цього, є рослини, які не можна садити поруч, тому що вони залучають шкідників.

Ще одна причина, чому рослини не можна садити поруч — боротьба за воду, поживні речовини або світло.

Чому важливо дотримуватися принципу сумісності культур

Як квіти та трави допомагають поліпшити урожай

Як правило, для відлякування шкідників поруч з овочами висаджують певні квіти. Наприклад, помідори полюбляють сусідство з чорнобривцями. Ці квіти також можна посадити по периметру грядки, щоб тримати комах на відстані.

Висадженні поруч трави додадуть деяким овочам більш вишуканий та цікавий смак. Деякі з них також відлякують шкідників.

Наприклад:

  • розмарин допоможе позбутися жуків, які нападають на квасолю;
  • чебрець найкраще висаджувати поруч з капустою;
  • часник і цибуля — хороший засіб від попелиці;
  • материнка — природній бар'єр практично від усіх комах-шкідників.

Як квіти та трави допомагають поліпшити урожай

Які сусіди по грядці ідеальні для моркви 

Щоб зібрати гарний та великий урожай моркви, її варто висаджувати поруч з: 

  • шавлією;
  • квасолею;
  • салатом;
  • редисом;
  • розмарином;
  • цибулею;
  • помідорами;
  • горохом.

Які сусіди по грядці ідеальні для моркви

Що садити поруч з селерою 

Селера не має небажаних сусідів. Але вирощувати коренеплід краще поруч з:

  • квасолею;
  • броколі;
  • капустою;
  • цвітною капустою;
  • цибулею-пореєм;
  • шпинатом;
  • помідорами.

Що садити поруч з селерою

Що посадити поруч із картоплею

Якщо посадити картоплю поруч із такими овочами та рослинами, то вона принесе більший урожай:

  • броколі;
  • квасоля;
  • кукурудза;
  • капуста;
  • часник;
  • баклажани;
  • цибуля;
  • латук;
  • редиска;
  • горох.

Що посадити поруч із картоплею

Яке сусідство люблять помідори на грядці

Рекомендується вирощувати помідори поруч з:

  • базиліком;
  • спаржею;
  • селерою;
  • морквою;
  • салатом;
  • динею;
  • петрушкою;
  • цибулею;
  • редисом;
  • перцем;
  • чебрецем;
  • шпинатом.

Хороша порада: посадіть на грядці з помідорами кілька чорнобривців, вони відлякують шкідників. Чорнобривцями можна прикрасити весь город по периметру — це допоможе тримати шкідників на відстані.

Яке сусідство люблять помідори на грядці

Яке сусідство ідеальне для огірків 

Рекомендується огірки садити поруч з:

  • броколі;
  • квасолею;
  • капустою;
  • кукурудзою;
  • соняшниками;
  • цвітною капустою;
  • салатом;
  • горохом;
  • редисом.

Яке сусідство ідеальне для огірків

Що посадити поруч з перцем 

Найкраще біля перцю садити наступні рослини:

  • базилік;
  • коріандр;
  • цибуля;
  • шпинат;
  • помідори.

Важливо: не садіть перець поблизу квасолі.

Що посадити поруч з перцем

Які сусіди підійдуть для квасолі 

Щоб зібрати щедрий урожай картоплі, висаджуйте її поруч з: 

  • кукурудзою;
  • броколі;
  • морквою;
  • капустою;
  • кольоровою капустою;
  • селерою;
  • баклажанами;
  • огірками;
  • картоплею;
  • кабачком;
  • редисом;
  • помідорами;
  • полуницею.

Які сусіди підійдуть для квасолі

Сусіди для гороху

Горох буде прекрасно почуватися біля:

  • моркви;
  • квасолі;
  • огірків;
  • баклажанів;
  • дині;
  • салату;
  • картоплі;
  • пастернаку;
  • редису;
  • ріпи;
  • шпинату.

Сусіди для гороху

Що посадити біля спаржі

Відмінне сусідство для спаржі складуть:

  • базилік;
  • буряк;
  • салат;
  • петрушка;
  • шпинат;
  • помідори.

Що посадити біля спаржі

Гарбуз: що садити поруч на грядці 

Найкращими сусідами гарбуза вважаються:

  • квасоля;
  • кукурудза;
  • чорна редька;
  • редис;
  • петрушка;
  • м'ята;
  • цибуля;
  • кріп.

Гарбуз: що садити поруч на грядці

Які овочі та рослини посадити поруч із капустою

Поруч з капустою рекомендується висаджувати:

  • селеру;
  • квасолю;
  • кріп;
  • огірки;
  • цибулю;
  • салат;
  • шпинат;
  • шавлію;
  • картоплю;
  • чебрець.

Які овочі та рослини посадити поруч із капустою

Найкращі сусіди для цвітної капусти

Цвітну капусту рекомендується висаджувати поруч з такими рослинами:

  • квасоля;
  • буряк;
  • селера;
  • огірки;
  • шавлія;
  • чебрець.

Найкращі сусіди для цвітної капусти

Що садити поруч з кабачками

В міжряддях можна посадити ранні рослини, на зразок озимого часнику чи цибулі, редиски. Поки кабачок почне максимально розростатися, їх вже потрібно буде прибирати. 

А надійними та хорошими сусідами для кабачка вважають:

  • конюшину;
  • настурції;
  • чорну редьку;
  • гірчицю;
  • редис;
  • часник;
  • цибулю;
  • соняшник;
  • кукурудзу.

Що садити поруч з кабачками

Які сусіди потрібні брюссельській капусті

У брюссельської капусти один небажаний сусід — помідори.

Найкращі сусіди для брюссельської капусти:

  • кріп;
  • салат;
  • редис;
  • шавлія;
  • шпинат;
  • ріпа.

Які сусіди потрібні брюссельській капусті

Що посадити поруч з броколі

Оптимальне сусідство для броколі:

  • квасоля;
  • буряк;
  • селера;
  • огірки;
  • цибуля;
  • картопля;
  • шавлія.

Що посадити поруч з броколі

Які оптимальні сусіди для кукурудзи

Щоб кукурудза дала гарний урожай, її рекомендується садити поруч із:

  • огірками;
  • квасолею;
  • динею;
  • салатом;
  • картоплею;
  • горохом;
  • соняшниками;
  • огірками.

Які оптимальні сусіди для кукурудзи

Що садити поруч з цибулею 

Для цибулі найкраще сусідство складуть:

  • помідори;
  • броколі;
  • шпинат;
  • буряк;
  • картопля;
  • капуста;
  • салат;
  • морква;
  • перець.

Що садити поруч з цибулею

Що добре садити поруч з часником

Ця рослина шанується як "сердитий лікар" — вона оздоровлює землю і служить хорошим попередником для будь-яких культур крім цибулевих.

Часник можна садити по периметру грядок з:

  • картоплею;
  • помідорами;
  • перцем;
  • баклажанами (він відлякає колорадського жука і зведе до мінімуму небезпеку фітофторозу).

Суниці і ягідним чагарниках часник також допоможе впоратися з більшістю шкідників.

Добре ростуть в присутності часнику зеленню культури:

  • салат;
  • рукола;
  • коріандр;
  • петрушка;
  • селера.

Що добре садити поруч з часником

Які овочі та рослини садити поруч з баклажанами 

Баклажани не мають небажаних сусідів по городу, а ось вони відмінно себе почувають поруч з:

  • базиліком;
  • квасолею;
  • салатом;
  • горохом;
  • картоплею;
  • шпинатом.

Які овочі та рослини садити поруч з баклажанами

Що садити поруч з латуком

Оптимальні компаньйони по грядці для латуку:

  • спаржа;
  • буряк;
  • капуста;
  • брюссельська капуста;
  • морква;
  • кукурудза;
  • огірки;
  • цибуля;
  • горох;
  • баклажани;
  • картопля;
  • редис;
  • шпинат;
  • полуниця;
  • соняшники;
  • помідори.

А ось броколі — найгірший супутник для латуку.

Що садити поруч з латуком

Які овочі садити поруч з буряками 

Потрібно садити буряк поруч зі:

  • спаржею;
  • броколі;
  • салатом;
  • цвітною капустою;
  • цибулею.

Які овочі садити поруч з буряками

Нагадаємо, ми писали, які овочі у жодному разі не можна садити поруч — урожай буде зіпсований. 

Раніше ми ділилися бюджетними секретами, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай. 

Також ми розповідали, як правильно і як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB