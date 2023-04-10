Какие овощи стоит сажать рядом на грядке — полезные советы огородников и садоводов

Урожай будет рекордным: какие овощи хорошо растут рядом на одной грядке
Чтобы получить хороший урожай, необходимо все тщательно продумать: время посева, полива и количество удобрений. Но не менее важно соседство на огороде. Есть овощи, которые "дружат" между собой, а потому их нужно высаживать рядом, чтобы увеличить количество плодов, минимизировать вредное воздействие болезней и насекомых.
Какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай — читайте дальше в материале.
Содержание
- Что такое совместимость растений
- Почему важно придерживаться принципа совместимости культур
- Как цветы и травы помогают улучшить урожай
- Какие соседи по грядке идеальны для моркови
- Что сажать рядом с сельдереем
- Что посадить рядом с картофелем
- Какое соседство любят помидоры на грядке
- Какое соседство идеально для огурцов
- Что посадить рядом с перцем
- Какие соседи подойдут для фасоли
- Соседи для гороха
- Что посадить у спаржи
- Тыква: что сажать рядом на грядке
- Какие овощи и растения посадить рядом с капустой
- Лучшие соседи для цветной капусты
- Что сажать рядом с кабачками
- Какие соседи нужны брюссельской капусте
- Что посадить рядом с брокколи
- Какие оптимальные соседи для кукурузы
- Что сажать рядом с луком
- Что хорошо сажать рядом с чесноком
- Какие овощи и растения сажать рядом с баклажанами
- Что сажать рядом с латуком
- Какие овощи сажать рядом со свеклой
Что такое совместимость растений
Уже давно было подмечено, что в присутствии одних растений другие развиваются плохо и даже погибают. Этому явлению дали название "аллелопатия" — химическая война между культурами.
В то же время наблюдения показали, что есть растения, которые помогают друг другу развиваться, являются взаимными биостимуляторами, защищая друг друга своим запахом от вредителей.
Правильная совместимость растений при посадке может не только повысить урожайность, но и улучшить вкус собранных плодов.
Почему важно придерживаться принципа совместимости культур
Вообще, механизм аллелопатии "работает" в полной мере, когда растениям приходится бороться за выживание в условиях:
- дефицита питательных веществ;
- недостатка солнечного света;
- нехватки воды.
Алелопатия — лишь один из факторов, влияющих на то, что овощи, деревья или ягоды нельзя сажать рядом.
Кроме этого, есть растения, которые нельзя сажать рядом, потому что они привлекают вредителей.
Еще одна причина, почему растения нельзя сажать рядом – борьба за воду, питательные вещества или свет.
Как цветы и травы помогают улучшить урожай
Как правило, для отпугивания вредителей рядом с овощами высаживают определенные цветы. Например, помидоры любят соседство с бархатцами. Эти цветы можно посадить по периметру грядки, чтобы держать насекомых на расстоянии.
Высадка рядом травы придаст некоторым овощам более изысканный и интересный вкус. Некоторые из них также отпугивают вредителей.
К примеру:
- розмарин поможет избавиться от жуков, которые нападают на фасоль;
- чабрец лучше всего высаживать рядом с капустой;
- чеснок и лук — хорошее средство от тли;
- душица — естественный барьер практически от всех насекомых-вредителей.
Какие соседи по грядке идеальны для моркови
Чтобы собрать хороший и большой урожай моркови, ее следует высаживать рядом с:
- шалфеем;
- фасолью;
- салатом;
- редисом;
- розмарином;
- луком;
- помидорами;
- горохом.
Что сажать рядом с сельдереем
Сельдерей не имеет нежелательных соседей. Но выращивать корнеплод лучше рядом с:
- фасолью;
- брокколи;
- капустой;
- цветной капустой;
- луком-пореем;
- шпинатом;
- помидоры.
Что посадить рядом с картофелем
Если посадить картофель рядом с такими овощами и растениями, он принесет больший урожай:
- брокколи;
- фасоль;
- кукуруза;
- капуста;
- чеснок;
- баклажаны;
- лук;
- латук;
- редис;
- горох.
Какое соседство любят помидоры на грядке
Рекомендуется выращивать помидоры рядом с:
- базиликом;
- спаржей;
- сельдереем;
- морковью;
- салатом;
- дыней;
- петрушкой;
- луком;
- редисом;
- перцем;
- тимьяном;
- шпинат.
Хороший совет: посадите на грядке с помидорами несколько бархатцев, они отпугивают вредителей. Бархатцами можно украсить весь огород по периметру — это поможет держать вредителей на расстоянии.
Какое соседство идеально для огурцов
Рекомендуется огурцы сажать рядом с:
- брокколи;
- фасолью;
- капустой;
- кукурузой;
- подсолнечниками;
- цветной капустой;
- салатом;
- горохом;
- редисом.
Что посадить рядом с перцем
Лучше у перца сажать следующие растения:
- базилик;
- кориандр;
- лук;
- шпинат;
- помидоры.
Важно: не сажайте перец вблизи фасоли.
Какие соседи подойдут для фасоли
Чтобы собрать щедрый урожай картофеля, высаживайте его рядом с:
- кукурузой;
- брокколи;
- морковью;
- капустой;
- цветной капустой;
- сельдереем;
- баклажанами;
- огурцами;
- картофелем;
- кабачком;
- редисом;
- помидорами;
- клубникой.
Соседи для гороха
Горох будет прекрасно чувствовать себя около:
- моркови;
- фасоли;
- огурцов;
- баклажанов;
- дыни;
- салата;
- картофеля;
- пастернака;
- редиса;
- репы;
- шпината.
Что посадить у спаржи
Отличное соседство для спаржи составят:
- базилик;
- свекла;
- салат;
- петрушка;
- шпинат;
- помидоры.
Тыква: что сажать рядом на грядке
Лучшими соседями тыквы считаются:
- фасоль;
- кукуруза;
- черная редька;
- редис;
- петрушка;
- мята;
- лук;
- укроп.
Какие овощи и растения посадить рядом с капустой
Рядом с капустой рекомендуется высаживать:
- сельдерей;
- фасоль;
- укроп;
- огурцы;
- лук;
- салат;
- шпинат;
- шалфей;
- картофель;
- чабрец.
Лучшие соседи для цветной капусты
Цветную капусту рекомендуется высаживать рядом со следующими растениями:
- фасоль;
- свекла;
- сельдерей;
- огурцы;
- шалфей;
- чабрец.
Что сажать рядом с кабачками
В междурядьях можно посадить ранние растения, вроде озимого чеснока или лука, редиса. Пока кабачок начнет максимально разрастаться, их уже нужно будет убирать.
А надежными и хорошими соседями для кабачка считают:
- клевер;
- настурции;
- черную редьку;
- горчицу;
- редис;
- чеснок;
- лук;
- подсолнечник;
- кукурузу.
Какие соседи нужны брюссельской капусте
У брюссельской капусты один нежелательный сосед — помидоры.
Лучшие соседи для брюссельской капусты:
- укроп;
- салат;
- редис;
- шалфей;
- шпинат;
- репа.
Что посадить рядом с брокколи
Оптимальное соседство для брокколи:
- фасоль;
- свекла;
- сельдерей;
- огурцы;
- лук;
- картофель;
- шалфей.
Какие оптимальные соседи для кукурузы
Чтобы кукуруза дала хороший урожай, ее рекомендуется сажать рядом с:
- огурцами;
- фасолью;
- дыней;
- салатом;
- картофелем;
- горохом;
- подсолнечниками;
- огурцами.
Что сажать рядом с луком
Для лука лучшее соседство составят:
- помидоры;
- брокколи;
- шпинат;
- свекла;
- картофель;
- капуста;
- салат;
- морковь;
- перец.
Что хорошо сажать рядом с чесноком
Это растение почитается как "сердитый врач" — оно оздоровляет землю и служит хорошим предшественником для любых культур кроме луковых.
Чеснок можно сажать по периметру грядок из:
- картофелем;
- помидорами;
- перцем;
- баклажанами (он отпугивает колорадского жука и сведет к минимуму опасность фитофтороза).
Земляника и ягодные кустарники чеснок также поможет справиться с большинством вредителей.
Хорошо растут в присутствии чеснока зеленью культуры:
- салат;
- рукола;
- кориандр;
- петрушка;
- сельдерей.
Какие овощи и растения сажать рядом с баклажанами
Баклажаны не имеют нежелательных соседей по огороду, а вот они отлично себя чувствуют рядом с:
- базиликом;
- фасолью;
- салатом;
- горохом;
- картофелем;
- шпинат.
Что сажать рядом с латуком
Оптимальные компаньоны по грядке для латука:
- спаржа;
- свекла;
- капуста;
- брюссельская капуста;
- морковь;
- кукуруза;
- огурцы;
- лук;
- горох;
- баклажаны;
- картофель;
- редис;
- шпинат;
- клубника;
- подсолнечники;
- помидоры.
А вот брокколи — самый плохой спутник для латука.
Какие овощи сажать рядом со свеклой
Нужно сажать свеклу рядом со:
- спаржей;
- брокколи;
- салатом;
- цветной капустой;
- луком.
Напомним, мы писали, какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен.
Раньше мы делились бюджетными секретами, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай.
Также мы рассказывали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.