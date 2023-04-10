Какие овощи стоит сажать рядом на грядке — полезные советы огородников и садоводов

Этот простой агротехнический прием будет способствовать увеличению количества плодов и улучшению их качества.

Чтобы получить хороший урожай, необходимо все тщательно продумать: время посева, полива и количество удобрений. Но не менее важно соседство на огороде. Есть овощи, которые "дружат" между собой, а потому их нужно высаживать рядом, чтобы увеличить количество плодов, минимизировать вредное воздействие болезней и насекомых.

Какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай — читайте дальше в материале.

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Уже давно было подмечено, что в присутствии одних растений другие развиваются плохо и даже погибают. Этому явлению дали название "аллелопатия" — химическая война между культурами.

В то же время наблюдения показали, что есть растения, которые помогают друг другу развиваться, являются взаимными биостимуляторами, защищая друг друга своим запахом от вредителей.

Правильная совместимость растений при посадке может не только повысить урожайность, но и улучшить вкус собранных плодов.

Вообще, механизм аллелопатии "работает" в полной мере, когда растениям приходится бороться за выживание в условиях:

дефицита питательных веществ;

недостатка солнечного света;

нехватки воды.

Алелопатия — лишь один из факторов, влияющих на то, что овощи, деревья или ягоды нельзя сажать рядом.

Кроме этого, есть растения, которые нельзя сажать рядом, потому что они привлекают вредителей.

Еще одна причина, почему растения нельзя сажать рядом – борьба за воду, питательные вещества или свет.

Как правило, для отпугивания вредителей рядом с овощами высаживают определенные цветы. Например, помидоры любят соседство с бархатцами. Эти цветы можно посадить по периметру грядки, чтобы держать насекомых на расстоянии.

Высадка рядом травы придаст некоторым овощам более изысканный и интересный вкус. Некоторые из них также отпугивают вредителей.

К примеру:

розмарин поможет избавиться от жуков, которые нападают на фасоль;

чабрец лучше всего высаживать рядом с капустой;

чеснок и лук — хорошее средство от тли;

душица — естественный барьер практически от всех насекомых-вредителей.

Чтобы собрать хороший и большой урожай моркови, ее следует высаживать рядом с:

шалфеем;

фасолью;

салатом;

редисом;

розмарином;

луком;

помидорами;

горохом.

Сельдерей не имеет нежелательных соседей. Но выращивать корнеплод лучше рядом с:

фасолью;

брокколи;

капустой;

цветной капустой;

луком-пореем;

шпинатом;

помидоры.

Если посадить картофель рядом с такими овощами и растениями, он принесет больший урожай:

брокколи;

фасоль;

кукуруза;

капуста;

чеснок;

баклажаны;

лук;

латук;

редис;

горох.

Рекомендуется выращивать помидоры рядом с:

базиликом;

спаржей;

сельдереем;

морковью;

салатом;

дыней;

петрушкой;

луком;

редисом;

перцем;

тимьяном;

шпинат.

Хороший совет: посадите на грядке с помидорами несколько бархатцев, они отпугивают вредителей. Бархатцами можно украсить весь огород по периметру — это поможет держать вредителей на расстоянии.

Рекомендуется огурцы сажать рядом с:

брокколи;

фасолью;

капустой;

кукурузой;

подсолнечниками;

цветной капустой;

салатом;

горохом;

редисом.

Лучше у перца сажать следующие растения:

базилик;

кориандр;

лук;

шпинат;

помидоры.

Важно: не сажайте перец вблизи фасоли.

Чтобы собрать щедрый урожай картофеля, высаживайте его рядом с:

кукурузой;

брокколи;

морковью;

капустой;

цветной капустой;

сельдереем;

баклажанами;

огурцами;

картофелем;

кабачком;

редисом;

помидорами;

клубникой.

Горох будет прекрасно чувствовать себя около:

моркови;

фасоли;

огурцов;

баклажанов;

дыни;

салата;

картофеля;

пастернака;

редиса;

репы;

шпината.

Отличное соседство для спаржи составят:

базилик;

свекла;

салат;

петрушка;

шпинат;

помидоры.

Лучшими соседями тыквы считаются:

фасоль;

кукуруза;

черная редька;

редис;

петрушка;

мята;

лук;

укроп.

Рядом с капустой рекомендуется высаживать:

сельдерей;

фасоль;

укроп;

огурцы;

лук;

салат;

шпинат;

шалфей;

картофель;

чабрец.

Цветную капусту рекомендуется высаживать рядом со следующими растениями:

фасоль;

свекла;

сельдерей;

огурцы;

шалфей;

чабрец.

В междурядьях можно посадить ранние растения, вроде озимого чеснока или лука, редиса. Пока кабачок начнет максимально разрастаться, их уже нужно будет убирать.

А надежными и хорошими соседями для кабачка считают:

клевер;

настурции;

черную редьку;

горчицу;

редис;

чеснок;

лук;

подсолнечник;

кукурузу.

У брюссельской капусты один нежелательный сосед — помидоры.

Лучшие соседи для брюссельской капусты:

укроп;

салат;

редис;

шалфей;

шпинат;

репа.

Оптимальное соседство для брокколи:

фасоль;

свекла;

сельдерей;

огурцы;

лук;

картофель;

шалфей.

Чтобы кукуруза дала хороший урожай, ее рекомендуется сажать рядом с:

огурцами;

фасолью;

дыней;

салатом;

картофелем;

горохом;

подсолнечниками;

огурцами.

Для лука лучшее соседство составят:

помидоры;

брокколи;

шпинат;

свекла;

картофель;

капуста;

салат;

морковь;

перец.

Это растение почитается как "сердитый врач" — оно оздоровляет землю и служит хорошим предшественником для любых культур кроме луковых.

Чеснок можно сажать по периметру грядок из:

картофелем;

помидорами;

перцем;

баклажанами (он отпугивает колорадского жука и сведет к минимуму опасность фитофтороза).

Земляника и ягодные кустарники чеснок также поможет справиться с большинством вредителей.

Хорошо растут в присутствии чеснока зеленью культуры:

салат;

рукола;

кориандр;

петрушка;

сельдерей.

Баклажаны не имеют нежелательных соседей по огороду, а вот они отлично себя чувствуют рядом с:

базиликом;

фасолью;

салатом;

горохом;

картофелем;

шпинат.

Оптимальные компаньоны по грядке для латука:

спаржа;

свекла;

капуста;

брюссельская капуста;

морковь;

кукуруза;

огурцы;

лук;

горох;

баклажаны;

картофель;

редис;

шпинат;

клубника;

подсолнечники;

помидоры.

А вот брокколи — самый плохой спутник для латука.

Нужно сажать свеклу рядом со:

спаржей;

брокколи;

салатом;

цветной капустой;

луком.

Напомним, мы писали, какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен.

Раньше мы делились бюджетными секретами, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай.

Также мы рассказывали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.