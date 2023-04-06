Коли краще садити огород навесні 2023 року – поради садоводів

Експерти розповіли, коли краще садити огород перед та після Великодня.

Фахівці розповіли, коли краще садити город навесні 2023 року, та чи варто це робити до Великодня. Експерти запевняють, що починати садити щось на городі вже можна зараз, та розповіли, що та коли краще всього садити на своїй земельній ділянці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Almanac"

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Сьогоднішня погода за вікном точно не може потішити, адже на вулиці постійно ллють дощі. Хоч Великдень в цьому році випадає на 16 квітня, за вікном все ще прохолодно, а люди ніяк не можуть скинути теплий одяг та дістати з шафи легкі речі.

Але попри все, починати щось робити на городі можна вже зараз. Експерти запевняють, що немає ніяких упереджень щодо того, коли потрібно сіяти городину. Але, якщо дотримуватися православного календаря, то не потрібно робити сильні фізичні вправи на Благовіщення, у Вербну неділю.

Коли та що потрібно садити перед Великоднем

Варто зазначити, що у квітні не потрібно садити всі види овочів, адже, наприклад, огірки зіпсуються у відкритому ґрунті. Тому треба зараз акцентувати свою увагу на редиску, зелень, цибулю та салат.

З 10 квітня можна приступати до посадки моркви та коренеплодів, але треба звертати увагу на погоду за вікном. Напередодні Великодня краще не садити нічого, а обробляти землю від різних шкідників. Якщо в теплиці вирощуються квіти на продаж, саме зараз їх час зрізати.

Що можна робити на городі після Великодня

Після Великодня, який в цьому році випадає на 16 квітня, можна підживлювати культури та садити шпинат, огірки, редьку та редиску. 20 та 21 квітня можна зайнятися багаторічною культурою, а вже з 26 числа можна садити картоплю.

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