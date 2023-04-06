Когда лучше сажать огород весной 2023 года – советы садоводов

Цветы срезать, огурцы не трогать: когда и что лучше сажать на огороде накануне Пасхи
Специалисты рассказали, когда лучше сажать огород весной 2023 года, и стоит ли это делать до Пасхи. Эксперты уверяют, что начинать сажать что-то на огороде уже можно сейчас, и рассказали, что когда лучше всего сажать на своем земельном участке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Almanac"
Сегодняшняя погода за окном точно не может порадовать, ведь на улице постоянно льют дожди. Хотя Пасха в этом году выпадает на 16 апреля, за окном все еще прохладно, а люди никак не могут сбросить тёплую одежду и достать из шкафа легкие вещи.
Но, несмотря ни на что, начинать что-то делать на огороде можно уже сейчас. Эксперты уверяют, что нет никаких предубеждений, когда нужно сеять овощи. Однако, если соблюдать православный календарь, то не нужно делать сильные физические упражнения на Благовещение, в Вербное воскресенье.
Когда и что нужно сажать перед Пасхой
Следует отметить, что в апреле не нужно сажать все виды овощей, ведь, например, огурцы испортятся в открытой почве. Поэтому нужно сейчас акцентировать свое внимание на редиске, зелени, луке и салате.
С 10 апреля можно приступать к посадке моркови и корнеплодов, но следует обращать внимание на погоду за окном. В преддверии Пасхи лучше не сажать ничего, а обрабатывать землю от разных вредителей. Если в теплице выращиваются цветы на продажу, то сейчас их время срезать.
Что можно делать на огороде после Пасхи
После Пасхи, которая в этом году выпадает на 16 апреля, можно подкармливать культуры и сажать шпинат, огурцы, редьку и редиску. 20 и 21 апреля можно заняться многолетней культурой, а уже с 26 числа можно сажать картофель.
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