Когда лучше сажать огород весной 2023 года – советы садоводов

Эксперты рассказали, когда лучше сажать огород перед и после Пасхи.

Специалисты рассказали, когда лучше сажать огород весной 2023 года, и стоит ли это делать до Пасхи. Эксперты уверяют, что начинать сажать что-то на огороде уже можно сейчас, и рассказали, что когда лучше всего сажать на своем земельном участке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Almanac"

Читайте также:

Сегодняшняя погода за окном точно не может порадовать, ведь на улице постоянно льют дожди. Хотя Пасха в этом году выпадает на 16 апреля, за окном все еще прохладно, а люди никак не могут сбросить тёплую одежду и достать из шкафа легкие вещи.

Но, несмотря ни на что, начинать что-то делать на огороде можно уже сейчас. Эксперты уверяют, что нет никаких предубеждений, когда нужно сеять овощи. Однако, если соблюдать православный календарь, то не нужно делать сильные физические упражнения на Благовещение, в Вербное воскресенье.

Когда и что нужно сажать перед Пасхой

Следует отметить, что в апреле не нужно сажать все виды овощей, ведь, например, огурцы испортятся в открытой почве. Поэтому нужно сейчас акцентировать свое внимание на редиске, зелени, луке и салате.

С 10 апреля можно приступать к посадке моркови и корнеплодов, но следует обращать внимание на погоду за окном. В преддверии Пасхи лучше не сажать ничего, а обрабатывать землю от разных вредителей. Если в теплице выращиваются цветы на продажу, то сейчас их время срезать.

Что можно делать на огороде после Пасхи

После Пасхи, которая в этом году выпадает на 16 апреля, можно подкармливать культуры и сажать шпинат, огурцы, редьку и редиску. 20 и 21 апреля можно заняться многолетней культурой, а уже с 26 числа можно сажать картофель.

Напомним, мы писали, что специалисты рассказали, чем нужно удобрять абрикос весной.

Раньше мы рассказывали, чем и как нужно поливать кабачки на огороде.

Также мы сообщали, когда нужно сажать помидоры на рассаду в 2023 году.