Что нельзя сажать рядом с малиной, чтобы не потерять урожай: полезные советы

Как собрать хороший урожай малины. Фото: podgardening.co.nz

Насколько малина сладкая и вкусная, столь и капризна. Она любит много света, простора, требовательна к почве. Собрать хороший и богатый урожай можно только зная определенные садоводческие уловки, в частности, как правильно выбрать "соседей" для малиновых кустов.

Рассказываем, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с малиной, а какие растения наоборот помогут плодоносить и отпугнут вредителей.

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Что нельзя сажать рядом с малиной

Есть определенный перечень растений, которых малина не любит, причины этой нелюбви следующие:

ограничивают разрастание кустов;

забирают питательные вещества из почвы;

отрицательно влияют на урожайность;

привлекают насекомых;

влияют на вкус ягоды.

Чтобы избежать таких негативных факторов, никогда не сажайте малину рядом с:

щавелем — "отпугивает" малиновые кустарники и не дает им разрастаться;

— "отпугивает" малиновые кустарники и не дает им разрастаться; кукурузой — сдерживает активность ягоды, так что у кукурузы малина разрастаться не будет;

— сдерживает активность ягоды, так что у кукурузы малина разрастаться не будет; стручковой фасолью — вещества, выделяющие фасоль, угнетают рост новых побегов кустов;

— вещества, выделяющие фасоль, угнетают рост новых побегов кустов; редисом и петрушкой — ограничивают рост и негативно влияют на вкус ягоды;

— ограничивают рост и негативно влияют на вкус ягоды; виноградом — забирает из почвы все питательные вещества, оставляя малину "голодной". Рядом с виноградом малина может погибнуть;

— забирает из почвы все питательные вещества, оставляя малину "голодной". Рядом с виноградом малина может погибнуть; вишней — негативно влияет на урожайность малины. Также вишня опасна тем, что на ее ветвях живут личинки майских жуков, которые сильно обрадуются малине под деревом;

— негативно влияет на урожайность малины. Также вишня опасна тем, что на ее ветвях живут личинки майских жуков, которые сильно обрадуются малине под деревом; облепихой и жасмином — сильно угнетают малину, урожай будет скудным;

— сильно угнетают малину, урожай будет скудным; клубникой, земляникой и голубиной — их корни находятся в земле на той же глубине, что и у малины, то есть они начинают бороться друг с другом за влагу и микроэлементы. Также эти культуры могут заражать друг друга болезнями и вредителями;

— их корни находятся в земле на той же глубине, что и у малины, то есть они начинают бороться друг с другом за влагу и микроэлементы. Также эти культуры могут заражать друг друга болезнями и вредителями; картофелем и помидорами — у этих растений общие болезни и вредители, так что если заболеет один, болезнь или вредители быстро появятся у других.

Совет: если вы хотите остановить разрастание малиновых кустов, высаживайте растения, которые этому способствуют по периметру грядки.

Что можно сажать рядом с малиной, чтобы получить хороший урожай

Если вышеперечисленные растения являются для малины врагами и конкурентами, то следующие выполняют роль "хранителя", защищая кусты от вредителей, болезней и умножая урожай сладких ягод.

Чтобы малина хорошо уродила, а ягоды радовали своим вкусом, высаживайте рядом следующие растения:

крапива — следует сажать в междурядьях, чтобы уменьшить количество насекомых, которые могут напасть на малину;

— следует сажать в междурядьях, чтобы уменьшить количество насекомых, которые могут напасть на малину; красная бузина — благодаря своему аромату предохраняет от вредителей;

— благодаря своему аромату предохраняет от вредителей; календула, майоран, базилик, морковь, лук, чеснок и пижма — скрывают аромат малины и отпугивают вредителей своим специфическим запахом;

— скрывают аромат малины и отпугивают вредителей своим специфическим запахом; яблоня — защищает кустарник от серой гнили (малина в свою очередь защищает яблоню от парши);

— защищает кустарник от серой гнили (малина в свою очередь защищает яблоню от парши); укроп — следует сажать в междурядьях, чтобы привлечь внимание насекомых-опылителей и увеличить урожай малины.

Также малина любит, когда рядом растут:

смородина;

ежевика;

рябина;

слива;

груша;

жимолость;

можжевельник;

розы;

барбарис.

Эти растения хорошо влияют на малину, отпугивая вредителей, улучшая вкус и умножая урожай.

Напомним, мы писали, какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай. Наблюдения показали, что есть растения, которые помогают друг другу развиваться, являются взаимными биостимуляторами, защищая друг друга своим запахом от вредителей.

Также мы рассказывали, какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен.