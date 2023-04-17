Коли сіяти кріп та петрушку у травні 2023 — поради для багатого врожаю

Як та коли правильно садити кріп і петрушку у травні. Збір великого урожаю петрушки. Фото: google.com

Багато садівників та городників обожнюють висаджувати різну зелень, адже вона невибаглива та неймовірно корисна для здоров'я. Особливо популярні серед українців кріп та петрушка.

Коли та як саджати духмяну зелень в травні, як правильно це робити, щоб був гарний врожай та які дні будуть сприятливі для висіву у відкритий ґрунт, дізнавайтесь далі в матеріалі.

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Як правильно садити кріп і петрушку у відкритий ґрунт

Визначити, куди краще висаджувати зелень не так вже й важко, якщо знати певні правила.

Так для посіву петрушки та кропу необхідно обирати ділянки, де найбільше сонця, без тіні.

Кріп і петрушка також не люблять багато води, тому не можна саджати їх у місцях, де близько підходять ґрунтові води. Це ділянки, де після дощу вода довгий час залишається на поверхні, земля під час копання прилипає до лопати.

Потрібно звертати увагу на сівозміну. Краще кожен рік змінювати місце посадки, не варто саджати кожен рік в одному той самому місці.

Не варто сіяти кріп чи петрушку на місці, де раніше росли селера, морква. Добре, якщо попередниками були картопля, баклажани, перець, помідори, цибуля, часник.

Можна також сміливо обирати ґрунт з-під огірків або ранньої капусти. Ці овочі насичують ґрунт корисними мікроелементами, тому петрушку ви на час убезпечите від бур'яну.

Гірчиця оновлює і приводить в норму виснажений грунт. Після гірчиці земля підійде для будь-якої зелені, включаючи петрушку.

Як правильно садити кріп і петрушку. Фото: google.com

Правила висаджування кропу

Щоб кріп виріс швидко, перед посадкою його насіння варто замочити у воді на два-три дні. Далі насіння потрібно просіяти на поверхні та обробити граблями, а поливати засаджену ділянку рекомендують щодня після того, як кріп зійде.

Водночас паростки треба й проріджувати, а також слідкувати, щоб температура ґрунту не впала нижче +15 градусів. Якщо ж це сталося, то потрібно накривати грядку харчовою плівкою.

Правила висаджування петрушки

Підготовка насіння петрушки схожа на підготовку кропу. Що стосується висадки, це краще робити маленькими кущиками: спочатку зробити маленьку ямку, покласти туди близько 10 насінин, а наступну ямку робити на відстані не менше 15 см. Після того як петрушка зійде, не забудьте гарненько полити майбутній урожай.

Щоб зелень швидко зійшла, слід дотримуватися наступних правил:

внесіть насіння 0,5 г/ 1 кв. м. в борозни глибиною 1-2 см. Відстань між ними має бути не менш як 10, а краще усі 15 см. Наприкінці полийте водою і підсипте тонким шаром ґрунту;

зволожуйте рослини вранці та ввечері (з урахуванням температури повітря, а також інтенсивності сонячного світла);

регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не знищили зелень.

Як правильно садити кріп і петрушку у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Коли сіяти у відкритий ґрунт петрушку і кріп — сприятливі дати

Час посіву залежатиме від багатьох факторів, зокрема від кліматичних умов та сприятливих днів за місячним календарем.

Як відомо, кріп та петрушка є холодостійким культурами, тому висівати їх у відкритий ґрунт можна раніше інших культур, навіть за температури +3 градуси.

Важливо: якщо вночі температура мінусова, краще зачекати з висадкою зелені.

У травні можна сміливо висаджувати зелень та не боятися, що вона загине через несприятливі погодні умови. Сіяти можна у будь-який день місяця, але не в дні молодика.

Коли сіяти у відкритий ґрунт петрушку і кріп. Фото: google.com

Де найкраще садити кріп та петрушку — правила сусідства

Городники радять, петрушку та кріп найкраще висаджувати біля:

огірків — захищають від зайвого сонця, а той, а кріп у свою чергу, привертає сонечок, що знищують шкідників на овочах;

— захищають від зайвого сонця, а той, а кріп у свою чергу, привертає сонечок, що знищують шкідників на овочах; помідори — кріп виділяє запах, який відлякує городню совку і покращує смак томатів;

— кріп виділяє запах, який відлякує городню совку і покращує смак томатів; редис — завдяки впливу кропових масел дозріває швидше і поступається місцем запашній зелені;

— завдяки впливу кропових масел дозріває швидше і поступається місцем запашній зелені; часник — добре сусідує з петрушкою;

— добре сусідує з петрушкою; базилік — своїми ароматичними речовинами здатний відлякати шкідників від петрушки;

— своїми ароматичними речовинами здатний відлякати шкідників від петрушки; морква — морква і петрушка уживаються на одній грядці, взаємно стимулюючи один одного. При спільних посадках важливо враховувати, що рослини уражаються одними та тими ж шкідниками та хворобами, і своєчасно проводити профілактику;

— морква і петрушка уживаються на одній грядці, взаємно стимулюючи один одного. При спільних посадках важливо враховувати, що рослини уражаються одними та тими ж шкідниками та хворобами, і своєчасно проводити профілактику; баклажани, перець, горох, редька, шпинат — ці культури також підходять для змішаних посадок з петрушкою.

Де найкраще садити кріп та петрушку. Фото: torange.bik

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