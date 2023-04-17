Когда сеять укроп и петрушку в мае 2023 года — советы для богатого урожая

Как и когда правильно сажать укроп и петрушку в мае. Сбор большого урожая петрушки. Фото: google.com

Многие садоводы и огородники любят высаживать разную зелень, ведь она неприхотлива и невероятно полезна для здоровья. Особенно популярны среди украинцев укроп и петрушка.

Когда и как сажать ароматную зелень в мае, как правильно это делать, чтобы был хороший урожай и какие дни будут благоприятны для посева в открытый грунт, узнайте дальше в материале.

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Как правильно сажать укроп и петрушку в открытый грунт

Определить, куда лучше высаживать зелень не так уж трудно, если знать определенные правила.

Так для посева петрушки и укропа необходимо выбирать участки, где больше солнца, без тени.

Укроп и петрушка тоже не любят много воды, поэтому нельзя сажать их в местах, где близко подходят грунтовые воды. Это участки, где после дождя вода долгое время остается на поверхности, земля во время копания прилипает к лопате.

Нужно обращать внимание на севооборот. Лучше каждый год менять место посадки, не стоит сажать каждый год в одном том же месте.

Не стоит сеять укроп или петрушку на месте, где раньше росли сельдерей, морковь. Хорошо, если предшественниками были картофель, баклажаны, перец, помидоры, лук, чеснок.

Можно также выбирать почву из-под огурцов или ранней капусты. Эти овощи насыщают почву полезными микроэлементами, поэтому петрушку вы на время обезопасите от сорняка.

Горчица обновляет и приводит в норму истощенную почву. После горчицы земля подойдет для любой зелени, включая петрушку.

Как правильно сажать укроп и петрушку. Фото: google.com

Правила высадки укропа

Чтобы укроп вырос быстро, перед посадкой его семена следует замочить в воде на два-три дня. Далее семена нужно просеять на поверхности и обработать граблями, а поливать засаженный участок рекомендуют каждый день после ухода укропа.

В то же время ростки нужно и прореживать, а также следить, чтобы температура почвы не упала ниже +15 градусов. Если это произошло, то нужно накрывать грядку пищевой пленкой.

Правила высадки петрушки

Подготовка семян петрушки похожа на подготовку укропа. Что касается высадки, это лучше делать маленькими кустиками: сначала сделать маленькую ямку, положить туда около 10 семян, а следующую ямку делать на расстоянии не менее 15 см. После того как петрушка взойдет, не забудьте хорошенько полить будущий урожай.

Чтобы зелень быстро взошла, следует соблюдать следующие правила:

внесите семена 0,5 г/1 кв. м. в борозды глубиной 1-2 см. Расстояние между ними должно быть не менее 10, а лучше все 15 см. В конце полейте водой и подсыпьте тонким слоем почвы;

увлажняйте растения утром и вечером (с учетом температуры воздуха, а также интенсивности солнечного света);

регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не уничтожили зелень.

Как правильно сажать укроп и петрушку в открытый грунт. Фото: google.com

Когда сеять в открытый грунт петрушку и укроп — благоприятные даты

Время посева будет зависеть от многих факторов, включая климатические условия и благоприятные дни по лунному календарю.

Как известно, укроп и петрушка являются холодостойкими культурами, поэтому высевать их в открытый грунт можно раньше других культур, даже при температуре +3 градуса.

Важно: если ночью температура минусовая, лучше подождать с высадкой зелени.

В мае можно смело высаживать зелень и не бояться, что она погибнет из-за неблагоприятных погодных условий. Сеять можно в любой день месяца, но не в дни новолуния.

Когда сеять в открытый грунт петрушку и укроп. Фото: google.com

Где лучше всего сажать укроп и петрушку — правила соседства

Огородники советуют, петрушку и укроп лучше высаживать возле:

огурцов — защищают от лишнего солнца, а тот, а укроп в свою очередь, привлекает божьих коровок, уничтожающих вредителей на овощах;

— защищают от лишнего солнца, а тот, а укроп в свою очередь, привлекает божьих коровок, уничтожающих вредителей на овощах; помидоры — укроп выделяет запах, отпугивающий огородную совку и улучшающий вкус томатов;

— укроп выделяет запах, отпугивающий огородную совку и улучшающий вкус томатов; редис — благодаря воздействию укропных масел созревает быстрее и уступает место душистой зелени;

— благодаря воздействию укропных масел созревает быстрее и уступает место душистой зелени; чеснок — хорошо соседствует с петрушкой;

— хорошо соседствует с петрушкой; базилик — своими ароматическими веществами способен отпугнуть вредителей от петрушки;

— своими ароматическими веществами способен отпугнуть вредителей от петрушки; морковь — морковь и петрушка уживаются на одной грядке, взаимно стимулируя друг друга. При совместных посадках важно учитывать, что растения поражаются одними и теми же вредителями и болезнями и своевременно проводить профилактику;

— морковь и петрушка уживаются на одной грядке, взаимно стимулируя друг друга. При совместных посадках важно учитывать, что растения поражаются одними и теми же вредителями и болезнями и своевременно проводить профилактику; баклажаны, перец, горох, редька, шпинат — эти культуры также подходят для смешанных посадок с петрушкой.

Где лучше всего сажать укроп и петрушку. Фото: torange.bik

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