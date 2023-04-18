Коли та як садити часник навесні 2023 — важливі поради городникам

Фермер готує часник для посадки. Фото: istockphoto.com

Часник — культура, яку можна висаджувати двічі на рік — навесні та восени. Звідси й назви яра та озима. Весняний часник має більш м'який смак, краще зберігатися, менше схильний до нападу шкідників і хвороб.

Розповідаємо, коли треба саджати часник навесні та як правильно це робити, щоб отримати гарний урожай.

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Який сорт часнику краще садити весною

Як ми вже казали вище, навесні зазвичай саджають саме ярові сорти. Проте якщо дотримуватися додаткових правил та умов, для посадки весною підійдуть і озимі сорти.

До речі, відрізнити ярий часник від озимого досить просто, подивившись на розташування зубків в головці. У перших зубки розташовуються по спіралі, зменшуючись в розмірі до центру. Також ярові не мають центрального стержня, повністю заповнюючи головку зубками.



Рекомендовані сорти для посадки навесні:

Єленський;

Вікторіо;

Сочинський 56;

Кледор;

Гуллівер;

Єршовський;

Флавор;

Український білий;

Абрек.

Досвідчені городники радять висаджувати відразу кілька сортів. Така практичність дозволить надалі вибрати сорт, який вам подобається найбільше.

Який сорт часнику краще садити весною. Фото: agroday.com

Коли садити часник навесні

Вегетаційний період у весняного часнику триває 90 — 100 днів. Тому часник, який ми висадимо навесні, порадує нас урожаєм аж у серпні-вересні. Проте цей урожай буде добре зберігатися до самої весни.

Яровий часник найкраще висаджувати в середині квітня — на початку травня. В цей період земля вже достатньо прогріється.

Коли садити часник навесні. Фото: google.com

Як підготувати ділянку для садіння часнику

Часник любить більш піщану землю, з високою повітропроникністю та водопроникністю.

Якщо ви не вносили добрив восени, то можна зробити це зараз, перекопавши ґрунт і додавши 1 відро перегною на 1 кв.м ґрунту. Таку маніпуляцію потрібно проводити за два тижні до посадки.

За добу до посадки часнику варто розпушити землю, перекопати її. Добре додати деревної золи та комплексного мінерального добрива.

Грядки найкраще робити на освітлених місцях, захищених від вітрів. Також слід уникати низин, де застоюється волога.

Як підготувати ділянку для садіння часнику. Фото: ganok.in.ua

Як правильно садити часник навесні

За день до посадки зубчики замочіть на 12 годин у холодній воді. Деякі городники для впевненості обробляють часник марганцівкою або стимуляторами росту.

Городники саджають часник таким чином:

глибина посадки зубчиків — 3 – 4 см;

відстань один від одного — 5 – 6 см;

відстань між грядками — 15 – 20 см.

Зверни увагу, що для гарного сходження урожаю треба присипати часник шаром тирси, деревної стружки або соломи.

Такий метод вбереже посіви від несподіваних заморозків, буде перешкоджати росту бур’янів та триматиме ґрунт вологим.

Варто регулярно поливати часник прохолодною водою, коли він буде в тіні від сонця. Також необхідно періодично рихлити грядки та додавати мульчу. Недолік вологи ви побачите відразу — у часнику почне жовтіти листя.

Якщо літо буде дощовим, то мульчу прибирайте, інакше вона стане причиною грибкових захворювань культури.

У жодному разі:

не вдавлюйте зубчики в ґрунт;

не присипайте землею;

не накривайте посіви плівкою.

Як правильно садити часник навесні. Фото: google.com

Правила сівозміни: де найкраще садити часник

Найкраще садити часник у тому місці, де перед ним росли:

огірки;

кабачки;

капуста;

патисони;

гарбузові;

бобові;

зернові культури;

пряні трави.

Ні в якому разі не висаджуйте часник на ділянці де раніше вирощували:

моркву;

буряк;

картоплю;

редис;

баклажани;

томат;

перець;

цибулю;

часник.

Досвідчені городники кажуть, не можна саджати часник в одному й тому самому місці кожен рік. Більш того, на старому місці садити часник можна лише через 3-4 роки.

Які сусіди будуть ідеальними для часнику:

квіти (гладіолуси, троянди, тюльпани);

цибуля;

полуниця;

помідори;

картопля;

огірки;

кущі чорної смородини;

аґрус.

Правила сівозміни: де найкраще садити часник. Фото: publish.com.ua

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