Когда и как сажать чеснок весной 2023 — важные советы огородникам

Фермер готовит чеснок для посадки. Фото: istockphoto.com

Чеснок — культура, которую можно высаживать дважды в год — весной и осенью. Отсюда и названия ярый и озимый. Весенний чеснок имеет более мягкий вкус, лучше сохраняется, меньше подвержен атакам вредителей и болезней.

Рассказываем, когда нужно сажать чеснок весной и как правильно это делать, чтобы получить хороший урожай.

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Как мы уже говорили выше, весной обычно сажают именно яровые сорта. Однако если соблюдать дополнительные правила и условия, для посадки весной подойдут и озимые сорта.

Кстати, отличить яровой чеснок от озимого достаточно просто, посмотрев на расположение зубков в головке. У первых зубки располагаются по спирали, уменьшаясь в размере к центру. Также яровые не имеют центрального стержня, полностью заполняя головку зубками.



Рекомендуемые сорта для посадки весной:

Еленский;

Викторио;

Сочинский 56;

Кледор;

Гулливер;

Ершовский;

Флавор;

Украинский белый;

Абрек.

Опытные огородники советуют высаживать сразу несколько сортов. Такая практичность позволит в дальнейшем выбрать сорт, который вам нравится больше всего.

Какой сорт чеснока лучше сажать весной. Фото: agroday.com

Когда сажать чеснок весной

Вегетационный период у весеннего чеснока длится 90-100 дней. Поэтому чеснок, который мы высадим весной, порадует нас урожаем в августе-сентябре. Однако этот урожай будет хорошо сохраняться до весны.

Яровой чеснок лучше высаживать в середине апреля — начале мая. В этот период земля уже достаточно прогреется.

Когда сажать чеснок весной. Фото: google.com

Как подготовить участок для посадки чеснока

Чеснок любит более песчаную землю с высокой воздухопроницаемостью и водопроницаемостью.

Если вы не вносили удобрений осенью, то можно сделать это сейчас, перерыв грунт и добавив 1 ведро перегноя на 1 кв.м грунта. Такую манипуляцию следует проводить за две недели до посадки.

За сутки до посадки чеснока следует разрыхлить землю, перекопать ее. Хорошо добавить древесную золу и комплексное минеральное удобрение.

Грядки лучше делать на освещенных местах, защищенных от ветров. Также следует избегать низин, где застаивается влага.

Как подготовить участок для посадки чеснока | Фото: ganok.in.ua

Как правильно сажать чеснок весной

За день до посадки зубчики замочите на 12 часов в холодной воде. Некоторые огородники для уверенности возделывают чеснок марганцовкой или стимуляторами роста.

Огородники сажают чеснок следующим образом:

глубина посадки зубчиков — 3 - 4 см;

расстояние друг от друга — 5 - 6 см;

расстояние между грядками — 15 - 20 см.

Обрати внимание, что для хорошего схождения урожая нужно присыпать чеснок слоем опилок, древесной стружки или соломы.

Такой метод убережет посевы от неожиданных заморозков, будет препятствовать росту сорняков и будет держать почву влажной.

Следует регулярно поливать чеснок прохладной водой, когда он будет в тени от солнца. Также необходимо периодически рыхлить грядки и прибавлять мульчу. Недостаток влаги вы увидите сразу — в чесноке начнут желтеть листья.

Если лето будет дождливым, то мульчу убирайте, в противном случае она станет причиной грибковых заболеваний культуры.

Ни в коем случае:

не вдавливайте зубчики в грунт;

не присыпайте землей;

не накрывайте посевы пленкой.

Как правильно сажать чеснок весной. Фото: google.com

Правила севооборота: где лучше садить чеснок

Лучше сажать чеснок в том месте, где перед ним росли:

огурцы;

кабачки;

капуста;

патиссоны;

тыквенные;

бобовые;

зерновые культуры;

пряные травы.

Ни в коем случае не высаживайте чеснок на участке, где раньше выращивали:

морковь;

свекла;

картофель;

редис;

баклажаны;

томат;

перец;

лук;

чеснок.

Опытные огородники говорят, нельзя сажать чеснок в одном и том же месте каждый год. Более того, на старом месте сажать чеснок можно только через 3-4 года.

Какие соседи будут идеальными для чеснока:

цветы (гладиолусы, розы, тюльпаны);

лук;

клубника;

помидоры;

картофель;

огурцы;

кусты черной смородины;

крыжовник.

Правила севооборота: где лучше сажать чеснок. Фото: publish.com.ua

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