Когда и как сажать чеснок весной 2023 — важные советы огородникам

Чтобы собрать фантастический урожай: когда и как садить чеснок весной
Чеснок — культура, которую можно высаживать дважды в год — весной и осенью. Отсюда и названия ярый и озимый. Весенний чеснок имеет более мягкий вкус, лучше сохраняется, меньше подвержен атакам вредителей и болезней.
Рассказываем, когда нужно сажать чеснок весной и как правильно это делать, чтобы получить хороший урожай.
Какой сорт чеснока лучше сажать
Как мы уже говорили выше, весной обычно сажают именно яровые сорта. Однако если соблюдать дополнительные правила и условия, для посадки весной подойдут и озимые сорта.
Кстати, отличить яровой чеснок от озимого достаточно просто, посмотрев на расположение зубков в головке. У первых зубки располагаются по спирали, уменьшаясь в размере к центру. Также яровые не имеют центрального стержня, полностью заполняя головку зубками.
Рекомендуемые сорта для посадки весной:
- Еленский;
- Викторио;
- Сочинский 56;
- Кледор;
- Гулливер;
- Ершовский;
- Флавор;
- Украинский белый;
- Абрек.
Опытные огородники советуют высаживать сразу несколько сортов. Такая практичность позволит в дальнейшем выбрать сорт, который вам нравится больше всего.
Когда сажать чеснок весной
Вегетационный период у весеннего чеснока длится 90-100 дней. Поэтому чеснок, который мы высадим весной, порадует нас урожаем в августе-сентябре. Однако этот урожай будет хорошо сохраняться до весны.
Яровой чеснок лучше высаживать в середине апреля — начале мая. В этот период земля уже достаточно прогреется.
Как подготовить участок для посадки чеснока
Чеснок любит более песчаную землю с высокой воздухопроницаемостью и водопроницаемостью.
Если вы не вносили удобрений осенью, то можно сделать это сейчас, перерыв грунт и добавив 1 ведро перегноя на 1 кв.м грунта. Такую манипуляцию следует проводить за две недели до посадки.
За сутки до посадки чеснока следует разрыхлить землю, перекопать ее. Хорошо добавить древесную золу и комплексное минеральное удобрение.
Грядки лучше делать на освещенных местах, защищенных от ветров. Также следует избегать низин, где застаивается влага.
Как правильно сажать чеснок весной
За день до посадки зубчики замочите на 12 часов в холодной воде. Некоторые огородники для уверенности возделывают чеснок марганцовкой или стимуляторами роста.
Огородники сажают чеснок следующим образом:
- глубина посадки зубчиков — 3 - 4 см;
- расстояние друг от друга — 5 - 6 см;
- расстояние между грядками — 15 - 20 см.
Обрати внимание, что для хорошего схождения урожая нужно присыпать чеснок слоем опилок, древесной стружки или соломы.
Такой метод убережет посевы от неожиданных заморозков, будет препятствовать росту сорняков и будет держать почву влажной.
Следует регулярно поливать чеснок прохладной водой, когда он будет в тени от солнца. Также необходимо периодически рыхлить грядки и прибавлять мульчу. Недостаток влаги вы увидите сразу — в чесноке начнут желтеть листья.
Если лето будет дождливым, то мульчу убирайте, в противном случае она станет причиной грибковых заболеваний культуры.
Ни в коем случае:
- не вдавливайте зубчики в грунт;
- не присыпайте землей;
- не накрывайте посевы пленкой.
Правила севооборота: где лучше садить чеснок
Лучше сажать чеснок в том месте, где перед ним росли:
- огурцы;
- кабачки;
- капуста;
- патиссоны;
- тыквенные;
- бобовые;
- зерновые культуры;
- пряные травы.
Ни в коем случае не высаживайте чеснок на участке, где раньше выращивали:
- морковь;
- свекла;
- картофель;
- редис;
- баклажаны;
- томат;
- перец;
- лук;
- чеснок.
Опытные огородники говорят, нельзя сажать чеснок в одном и том же месте каждый год. Более того, на старом месте сажать чеснок можно только через 3-4 года.
Какие соседи будут идеальными для чеснока:
- цветы (гладиолусы, розы, тюльпаны);
- лук;
- клубника;
- помидоры;
- картофель;
- огурцы;
- кусты черной смородины;
- крыжовник.
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