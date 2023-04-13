Обробка плодового дерева від шкідників навесні. Фото: shutterstock.com

Сезон дачників, городників та садівників у самому розпалі. Саме навесні починається обрізка, зрошення, живлення рослин, кущів та дерев. Адже в цю пору активізуються шкідники, які псують дерева та плоди. Якщо за деревами не доглядати та не обробляти їх правильно, врожаю можна не дочекатися.

Тож розберімося, чим та коли обробити плодові дерева навесні від хвороб та шкідників.

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Як підготувати плодові культури до нового сезону

Сад обов'язково треба правильно підготувати до нового сезону. Усі плодові дерева потребують після зими правильного догляду.

Перед тим як проводити оприскування, обов'язково потрібно:

обрізати гілки, що замерзли або постраждали від заморозків;

видалити стару кору на старих деревах (це потрібно робити за допомогою спеціальної металевої щітки);

очистити пристовбурні кола рослин, щоб знищити можливі схованки комах, щоб вони не дісталися до корінців та молодих пагонів.

Після підготовки можна розпочинати обробку та оприскування дерев.

Коли найкраще обробляти плодові дерева весною

Назвати точної дати неможливо, оскільки терміни залежать від клімату й погодних умов.

Орієнтуватися треба на такі фактори:

суха сонячна погода;

плюсова температура вночі.

Ці умови мають зберігатися впродовж тривалого часу, якщо погода нестійка та мінлива, краще почекати.

Зазвичай садівники виділяють чотири періоди обробки плодових дерев від шкідників та хвороб:

1. Перша обробка

Дерева обробляють ранньою весною. Це потрібно зробити до набрякання бруньок, але температура повітря повинна бути не нижче 4-5 градусів тепла. Так ви зможете знищити сплячі личинки та запобігти таким захворюванням як: моніліоз або парша, а також гниття.

2. Друга обробка

Обробляють дерева на початку цвітіння, набубнявіння бруньок. У цей період потрібно захистити рослини від комах, що поїдають квіти, а також різних грибкових захворювань.

Дерева обробляють по так званому "зеленому конусу" (бруньки мають конусоподібний вигляд), тобто, коли бруньки вже лопнули, але листя ще не розпустилося.

3. Третя обробка

Обробка дерев під час цвітіння. Обробляють від шкідників і хвороб. У цей час ви зможете захистити дерева від борошнистої роси, парші та інших подібних захворювань.

4. Четверта обробка

Проводиться після закінчення цвітіння. Це оприскування вважається профілактичним. Допомагає знизити активність різних шкідників.

Фахівці зазначають, якщо обробити сад саме таким чином, можна буде позбутися не лише шкідників, а і яєць, відкладання яких також відбувається навесні, а також досягти зміцнення органів дерева. Таким чином сад буде здоровим, а урожай якісний та великий.

Чим обробити плодові дерева навесні

1. Бордоська рідина для обробки дерев

Це безперечно найпопулярніший засіб для обприскування будь-яких плодових і ягідних культур, адже може впоратися з грибковими захворюваннями, плямистостями та шкідниками. Рідина знешкоджує лускокрилих метеликів, а також ефективно лікує альтернаріоз та корь.

Бордоська рідина блакитна та слизька на дотик, бо складається з мідного купоросу та вапна. Вам підійде 3% розчин.

Як готувати рідину:

взяти 300 грамів мідного купоросу і 300 грамів вапна;

мідний купорос спочатку розвести з 1 літром гарячої, а потім з 4 літрами холодної води;

в іншій посудині загасити вапно, довівши об'єм рідини до 5 літрів.

процідити вапняне молоко та повільно влити в нього розчин мідного купоросу, безупинно помішуючи дерев'яною паличкою.

Важливо: бордоську рідину зберігайте не більше, ніж 24 години, бо далі вона втрачатиме свої корисні властивості. Перед використанням не забудьте збовтати.

2. Залізний купорос для обробки дерев

Це також дуже популярна рідина для обробки фруктових дерев, зокрема сливи, груші, вишні, яблуні.

Для його приготування вам знадобиться лише чиста тара та вода. Препарату зазвичай необхідно від 200 до 500 грамів на 10 літрів води.

Для молодих насаджень беруть 50 грамів залізного купоросу та розводять його на 10 літрів води. Для дерев, які мають товстіший стовбур та кору, застосовують мідний купорос з пропорцією 100 грамів речовини на 10 літрів води.

Важливо: залізний купорос використовують до того, як розпустяться бруньки на деревах.

3. Мідний купорос для обробки дерев

Мідний купорос за дією схожий на бордоську рідину, однак у нього часто додають який-небудь інсектицид широкого спектра дії, щоб посилити ефект протидії шкідникам.

Розчин готують зі 100 грамів мідного купоросу і 10 літрів води. Сильніша концентрація може бути небезпечною для дерев.

Важливо: мідний купорос отруйний і відноситься до 3 класу небезпеки. Слід обов'язково надягати захисні костюми, рукавички та маску.

4. Сечовина або карбомід для обробки дерев

Сечовина або ж "карбамід" — це сильний засіб проти різних шкідників на плодових і ягідних деревах. Ба більше, цей засіб може захистити й від гнильних захворювань.

Персик – культура, яку потрібно захищати від грибкових хвороб, попелиці, довгоносиків, квіткоїдів, кліщів, молі та плодожерки. Для цього використовують карбомід з додаванням бору.

Якщо сад не страждав від хвороб чи епідемії комах, для обробки навесні знадобиться 200-300 грамів сечовини на 10 літрів води. Якщо ж минулого сезону сад охопили рясніші проблеми, орієнтуйтеся на 500-700 грамів на 10 літрів води.

Важливо: при використанні цієї речовини потрібно бути обережними, щоб не було високої концентрації, адже це може заподіяти шкоди листю, брунькам. Також не допускається використання інших хімічних препаратів.

Що знижує ефективність обробки дерев від шкідників і хвороб

опади;

Висока вологість;

туман;

перепади температур.

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