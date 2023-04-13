Чем обрабатывать плодовые деревья весной — советы садоводам и дачникам

Обработка плодового дерева от вредителей весной. Фото: shutterstock.com

Сезон дачников, огородников и садоводов в самом разгаре. Именно весной начинается обрезка, орошение, питание растений, кустов и деревьев. Ведь в это время активизируются вредители, портящие деревья и плоды. Если за деревьями не ухаживать и не возделывать их правильно, урожая можно не дождаться.

Так что разберемся, чем и когда обработать плодовые деревья весной от болезней и вредителей.

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Сад обязательно нужно правильно подготовить к новому сезону. Все плодовые деревья нуждаются после зимы правильного ухода.

Перед тем как производить опрыскивание, обязательно нужно:

обрезать замерзшие или пострадавшие от заморозков ветки;

удалить старую кору на старых деревьях (это нужно делать с помощью специальной металлической щетки);

очистить приствольные круги растений, чтобы уничтожить возможные тайники насекомых, чтобы они не добрались до корешков и молодых побегов.

После подготовки можно приступать к обработке и опрыскиванию деревьев.

Когда лучше обрабатывать плодовые деревья весной

Назвать точную дату невозможно, поскольку сроки зависят от климата и погодных условий.

Ориентироваться следует на следующие факторы:

сухая солнечная погода;

плюсовая температура ночью.

Эти условия должны сохраняться в течение длительного времени, если погода неустойчива и изменчива, лучше подождать.

Обычно садоводы выделяют четыре периода обработки плодовых деревьев от вредителей и болезней.

1. Первая обработка

Деревья возделывают ранней весной. Это нужно сделать до опухания почек, но температура воздуха должна быть не ниже 4-5 градусов тепла. Так вы сможете уничтожить спящие личинки и предотвратить такие заболевания как: монилиоз или парша, а также гниение.

2. Вторая обработка

Возделывают деревья в начале цветения, набухание почек. В этот период нужно защитить растения от насекомых, поедающих цветы, а также различных грибковых заболеваний.

Деревья возделывают по так называемому "зеленому конусу" (почки имеют конусообразный вид), то есть, когда почки уже лопнули, но листья еще не распустились.

3. Третья обработка

Обработка деревьев во время цветения. Возделывают от вредителей и болезней. В это время вы сможете оградить деревья от мучнистой росы, парши и других подобных заболеваний.

4. Четвертая обработка

Проводится по окончании цветения. Это опрыскивание считается профилактическим. Помогает снизить активность разных вредителей.

Специалисты отмечают, если обработать сад именно таким образом, можно будет избавиться не только от вредителей, но и от яиц, откладывание которых также происходит весной, а также достичь укрепления органов дерева. Таким образом, сад будет здоровым, а урожай качественный и большой.

Чем обработать плодовые деревья весной

1. Бордосская жидкость для обработки деревьев

Это, безусловно, самое популярное средство для опрыскивания любых плодовых и ягодных культур, ведь может справиться с грибковыми заболеваниями, пятнистостью и вредителями. Жидкость обезвреживает чешуекрылые бабочки, а также эффективно лечит альтернариоз и корь.

Бордосская жидкость голубая и скользкая на ощупь, так как состоит из медного купороса и извести. Вам подойдет 3% раствор.

Как готовить жидкость:

взять 300 грамм медного купороса и 300 грамм извести;

медный купорос сначала развести с 1 литром горячей, а затем с 4 литрами холодной воды;

в другом сосуде потушить известь, доведя объем жидкости до 5 литров.

процедить известковое молоко и медленно влить в него раствор медного купороса, непрерывно помешивая деревянной палочкой.

Важно: бордоскую жидкость храните не более 24 часов, потому что дальше она будет терять свои полезные свойства. Перед использованием не забудьте взболтать.

2. Железный купорос для обработки деревьев

Это также очень популярная жидкость для обработки фруктовых деревьев, в частности, сливы, груши, вишни, яблони.

Для его приготовления вам понадобится чистая тара и вода. Препарату обычно необходимо от 200 до 500 г на 10 литров воды.

Для молодых насаждений берут 50 г железного купороса и разводят его на 10 литров воды. Для деревьев, имеющих более толстый ствол и кору, применяют медный купорос с пропорцией 100 г вещества на 10 литров воды.

Важно: железный купорос используют до того, как распустятся почки на деревьях.

3. Медный купорос для обработки деревьев

Медный купорос по действию похож на бордоскую жидкость, однако в него часто добавляют какой-нибудь инсектицид широкого спектра действия, чтобы усилить эффект противодействия вредителям.

Раствор готовят из 100 г медного купороса и 10 литров воды. Более сильная концентрация может быть опасна для деревьев.

Важно: медный купорос ядовит и относится к 3 классу опасности. Следует обязательно надевать защитные костюмы, перчатки и маску.

4. Мочевина или карбомид для обработки деревьев

Мочевина или "карбамид" — это сильное средство против различных вредителей на плодовых и ягодных деревьях. Более того, это средство может защитить и от гнилостных заболеваний.

Персик — культура, которую нужно защищать от грибковых болезней, тли, долгоносиков, цветоедов, клещей, моли и плодожорки. Для этого используют карбомид с добавлением бора.

Если сад не страдал болезнями или эпидемией насекомых, для обработки весной понадобится 200-300 граммов мочевины на 10 литров воды. Если в прошлом сезоне сад охватили более обильные проблемы, ориентируйтесь на 500-700 граммов на 10 литров воды.

Важно: при использовании этого вещества нужно быть осторожными, чтобы не было высокой концентрации, ведь это может причинить вред листьям, почкам. Также не допускается использование других химических препаратов.

Что снижает эффективность обработки деревьев от вредителей и болезней

осадки;

высокая влажность;

туман;

перепады температур.

Напомним, мы писали, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с малиной, а какие растения наоборот помогут рожать и отпугнут вредителей.

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