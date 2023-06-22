Вирощування картоплі — що зробити, щоб отримати рекордний урожай

Збір врожаю картоплі на городі. Фото: dreamstime.com

Одна з найголовніших сільськогосподарських культур в Україні — картопля. Її вирощують практично всі дачники та городники. Проте, щоб зібрати дійсно багатий врожай, слід знати певні хитрощі та секрети. Один з важливих періодів — цвітіння. Якщо зробити все правильно, картопелькою ви будете забезпечені аж до нового сезону.

Що слід обов'язково зробити у період цвітіння картоплі, щоб зібрати великий врожай, розповідаємо далі в матеріалі.

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Під час цвітіння відбувається інтенсивне формування бульб, кількість і розміри яких великою мірою залежить від цього, яких умовах зростав зацвілий кущ. У цей важливий період картоплі потрібно полив, підживлення та захист від колорадських жуків.

Ці прості кроки допоможуть зібрати щедрий врожай:

1. Полив

Під час цвітіння полити картоплю бажано хоча б один раз. На кожен кущик необхідно близько 3 літрів води. Але уважно слідкуйте, щоб ґрунт не був перезволожений та навпаки занадто сухий.

Якщо під час цвітіння картоплі стоїть спекотна та засушлива погода, то приділити увагу поливу треба обов'язково. Інакше плоди будуть дрібними або неправильної форми.

Поливати рослини слід зранку, поки сонце не вийшло або ввечері на заході.

2. Підживлення

Досвідчені городники старанно підгодовують картоплю під час цвітіння, завдяки чому у серпні-вересні викопують ідеально рівні величезні бульби. Головне, що при цьому не треба використовувати хімічних препаратів.

Досвідчені городники запевняють, що найкраще підкореневе добриво — звичайні харчові дріжджі. Однаково ефективні сухі та сирі.

Вони містять:

цинк;

залізо;

магній.

Розводять їх у теплій воді. Для активізації живих і корисних бактерій додають цукор. Почекавши дві-три години, дріжджі вносять прямо під корінь. Це прискорює ріст та насичує плоди корисними компонентами. Важливо, що бактерії, які містяться в дріжджах не викликають гниття картоплі.

Для позакореневої підгодівлі треба використовувати зольний розчин. Наприклад 3 ст. л. попелу та 1 ч. л. сульфату калію закласти в борозни після поливу.

Сухе підживлення золою дозволяє заощадити час і не вимагає особливої підготовки. Для цього під кожен кущ вносять по одній склянці золи, рівномірно розподіляючи навколо рослини (краще це робити у похмуру погоду, перед дощем).

3. Обробка

Якщо хочете отримати відмінний урожай, треба провести обробку від колорадського жука. Тут допоможуть навіть народні засоби. На посадки слід розпорошити суміш із 10 літрів води та шматка дьогтяного мила.

Використовують і настоянку ялівцю проти колорадських жуків. Для цього кілька пагонів рослини заливають в 10 літрах води, потім треба почекати 3-4 години, процідити, і можна починати обприскування посадок.

Деревна зола, цибулиння і бобові вважають ефективним способом відлякати колорадського жука від картоплі.

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