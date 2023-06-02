Що садити у червні 2023: корисні поради, щоб зібрати великий урожай

Роботи у городі. Фото: freepik.com

Кожен садівник та городник, який прагне зібрати великий урожай, багато та плідно працює у перший місяць літа. Адже саме у цей час рослини підгодовують, обрізають і обприскують, збирають урожай ранніх культур. Також у цей період розпушують і перекопують ґрунт та саджають теплолюбні культури. Початок літа чудово підходить для пряної зелені, коренеплодів, цибулі тощо.

Пропонуємо дізнатися, які культури можна посадити у червні та ознайомитися зі списком справ, які варто зробити дачникам та городникам.

Читайте також:

Що можна посадити в червні на городі

Перший місяць літа також підходить для посадки різних овочів, коренеплодів та зелені й теплолюбних культур.

Досвідчені садівники та городники радять саджати у червні:

Картоплю — слід обов'язково обирати пізні сорти, які не бояться осінніх заморозків.

Буряк.

Моркву — це скоротить час її проростання на 1-2 тижні, а також захистить овоч від головного шкідника — морквяної мухи.

Томати — ранні сорти можуть дати урожай вже через 90-100 днів.

Баклажани — краще висаджувати в середині місяця.

Спаржеву квасолю — у першій половині місяця висаджуються ранні сорти культури. Вони можуть дозрівати приблизно через 60 днів.

Капусту — кожен сорт білоголової капусти має свої терміни дозрівання, в середньому вони становлять приблизно 110 днів.

Пекінська капуста — спочатку доведеться посіяти капусту на розсаду і встигнути до середини червня. При цьому, урожай ви зберете через 2 місяці.

Перець — краще висаджувати в середині місяця.

Огірки — можна висаджувати на звільнені ділянки, де раніше росли ранні культури. За літо встигнуть добре вкоренитися, вирости, і до осені порадують вас соковитим урожаєм.

Диню і кавун — ідеальний місяць для їхнього посіву, плоди виростуть солодкі та великі.

Зелень — можна висаджувати шпинат, базилік, петрушку, кріп, салатну зелень, руколу, кінзу, селеру.

Городні роботи. Фото: freepik.com

Що потрібно зробити на городі в червні

Важливо не тільки висадити овочі, ягоди, зелень та інші культури, а й правильно за ними доглядати. Червень — місяць, коли на городі дуже багато роботи.

Ось що потрібно зробити у перший місяць літа:

Підгорнути овочі (насипати землю на стебло в формі пагорба), а саме картоплю, помідори, огірки, капусту. Така процедура зміцнить коріння рослин і збагатить ґрунт киснем.

Обробити город від шкідників. Важливо проводити оприскування в суху погоду. Краще перед цим дізнатися прогноз погоди на найближчі кілька днів.

Прополоти город від бур'янів.

Видалити зайві бічні пагони (пасинкувати), щоб рослина не витрачала сили на зростання побічних гілок. Пасинкують в основному томати.

Полити рослини, особливо, якщо перший місяць літа виявіться посушливим.

І, звичайно, у червні треба зібрати перший врожай зелені, редису, ревеню, салату, полуниці, суниці тощо.

Роботи на городі. Фото: Fiskars

Які квіти посадити та що потрібно зробити на клумбі в червні

Любителі гарних клумб та квітучого саду біля хати можуть висадити у червні багато запашних та гарних квітів, а саме:

чорнобривці;

фіалки;

айстри;

настурції;

гладіолуси;

маргаритки;

півонії;

дзвіночки.

Деякі квіти в червні обрізають, щоб стимулювати їхній ріст. Це стосується:

ірисів;

півоній;

троянд;

гортензій.

Якщо рослини часто хворіють або погано цвітуть — можна провести підгодівлю рідкими комплексними засобами.

Раніше ми повідомляли, як правильно і як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення.

Нагадаємо, ми розповідали, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай. Досвідчені городники знають простий та бюджетний секрет.

Також ми публікували детальний місячний посівний календар на червень, який допоможе обрати найвдаліший день для посадки різних культур та садових робіт.