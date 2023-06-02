Что сажать в июне 2023 года: полезные советы, чтобы собрать большой урожай

Что можно посадить в июне: список овощей, ароматных цветов и пряных трав
Каждый садовник и огородник, стремящийся собрать большой урожай, много и плодотворно работает в первый месяц лета. Ведь именно в это время растения подкармливают, обрезают и опрыскивают, собирают урожай ранних культур. Также в этот период разрыхляют и перекапывают почву и сажают теплолюбивые культуры. Начало лета отлично подходит для пряной зелени, корнеплодов, лука и т.д.
Предлагаем узнать, какие культуры можно посадить в июне и ознакомиться со списком дел, которые следует сделать дачникам и огородникам.
Что можно посадить в июне на огороде
Первый месяц лета также подходит для посадки разных овощей, корнеплодов и зелени и теплолюбивых культур.
Опытные садоводы и огородники советуют сажать в июне:
- Картошку — следует обязательно выбирать поздние сорта, которые не боятся осенних заморозков.
- Свекла.
- Морковь — это сократит время ее прорастания на 1-2 недели, а также защитит овощ от главного вредителя — морковной мухи.
- Томаты — ранние сорта могут дать урожай уже через 90-100 дней.
- Баклажаны — лучше высаживать в середине месяца.
- Спаржевая фасоль — в первой половине месяца высаживаются ранние сорта культуры. Они могут созревать примерно через 60 дней.
- Капуста — каждый сорт белокочанной капусты имеет свои сроки созревания, в среднем они составляют примерно 110 дней.
- Пекинская капуста — сначала придется посеять капусту на рассаду и успеть до середины июня. При этом урожай вы соберете через 2 месяца.
- Перец — лучше высаживать в середине месяца.
- Огурцы — можно высаживать на освобожденные участки, где раньше росли ранние культуры. За лето успеют хорошо укорениться, вырасти, и к осени порадуют вас сочным урожаем.
- Дыню и арбуз — идеальный месяц для их посева, плоды вырастут сладкие и крупные.
- Зелень — можно высаживать шпинат, базилик, петрушку, укроп, салатную зелень, рукколу, кинзу, сельдерей.
Что нужно сделать на огороде в июне
Важно не только высадить овощи, ягоды, зелень и другие культуры, но и правильно за ними ухаживать. Июнь — месяц, когда на огороде очень много работы.
Вот что нужно сделать в первый месяц лета:
- Окучить овощи (насыпать землю на стебель в форме холма), а именно картофель, помидоры, огурцы, капусту. Такая процедура укрепит корни растений и обогатит почву кислородом.
- Отделайте огород от вредителей. Важно проводить опрыскивание в сухую погоду. Лучше перед этим узнать прогноз погоды на ближайшие несколько дней.
- Прополоть огород от сорняков.
- Удалить лишние боковые побеги (пасынковать), чтобы растение не тратило силы на рост побочных ветвей. Пасынкуют в основном томаты.
- Полить растения, особенно, если первый месяц лета окажется засушливым.
И, конечно, в июне нужно собрать первый урожай зелени, редиса, ревеня, салата, клубники, земляники и т.д.
Какие цветы посадить и что нужно сделать на клумбе в июне
Любители красивых клумб и цветущего сада возле дома могут высадить в июне много ароматных и красивых цветов, а именно:
- бархатцы;
- фиалки;
- астры;
- настурции;
- гладиолусы;
- маргаритки;
- пионы;
- колокольчики.
Некоторые цветы обрезают в июне, чтобы стимулировать их рост. Это касается:
- ирисов;
- пионов;
- роз;
- гортензий.
Если растения часто болеют или плохо цветут, можно провести подкормку жидкими комплексными средствами.
Раньше мы сообщали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.
Напомним, мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.
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