Что сажать в июне 2023 года: полезные советы, чтобы собрать большой урожай

Работы в огороде. Фото: freepik.com

Каждый садовник и огородник, стремящийся собрать большой урожай, много и плодотворно работает в первый месяц лета. Ведь именно в это время растения подкармливают, обрезают и опрыскивают, собирают урожай ранних культур. Также в этот период разрыхляют и перекапывают почву и сажают теплолюбивые культуры. Начало лета отлично подходит для пряной зелени, корнеплодов, лука и т.д.

Предлагаем узнать, какие культуры можно посадить в июне и ознакомиться со списком дел, которые следует сделать дачникам и огородникам.

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Что можно посадить в июне на огороде

Первый месяц лета также подходит для посадки разных овощей, корнеплодов и зелени и теплолюбивых культур.

Опытные садоводы и огородники советуют сажать в июне:

Картошку — следует обязательно выбирать поздние сорта, которые не боятся осенних заморозков.

Свекла.

Морковь — это сократит время ее прорастания на 1-2 недели, а также защитит овощ от главного вредителя — морковной мухи.

Томаты — ранние сорта могут дать урожай уже через 90-100 дней.

Баклажаны — лучше высаживать в середине месяца.

Спаржевая фасоль — в первой половине месяца высаживаются ранние сорта культуры. Они могут созревать примерно через 60 дней.

Капуста — каждый сорт белокочанной капусты имеет свои сроки созревания, в среднем они составляют примерно 110 дней.

Пекинская капуста — сначала придется посеять капусту на рассаду и успеть до середины июня. При этом урожай вы соберете через 2 месяца.

Перец — лучше высаживать в середине месяца.

Огурцы — можно высаживать на освобожденные участки, где раньше росли ранние культуры. За лето успеют хорошо укорениться, вырасти, и к осени порадуют вас сочным урожаем.

Дыню и арбуз — идеальный месяц для их посева, плоды вырастут сладкие и крупные.

Зелень — можно высаживать шпинат, базилик, петрушку, укроп, салатную зелень, рукколу, кинзу, сельдерей.

Огородные работы. Фото: freepik.com

Что нужно сделать на огороде в июне

Важно не только высадить овощи, ягоды, зелень и другие культуры, но и правильно за ними ухаживать. Июнь — месяц, когда на огороде очень много работы.

Вот что нужно сделать в первый месяц лета:

Окучить овощи (насыпать землю на стебель в форме холма), а именно картофель, помидоры, огурцы, капусту. Такая процедура укрепит корни растений и обогатит почву кислородом.

Отделайте огород от вредителей. Важно проводить опрыскивание в сухую погоду. Лучше перед этим узнать прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Прополоть огород от сорняков.

Удалить лишние боковые побеги (пасынковать), чтобы растение не тратило силы на рост побочных ветвей. Пасынкуют в основном томаты.

Полить растения, особенно, если первый месяц лета окажется засушливым.

И, конечно, в июне нужно собрать первый урожай зелени, редиса, ревеня, салата, клубники, земляники и т.д.

Работы на огороде. Фото: Fiskars

Какие цветы посадить и что нужно сделать на клумбе в июне

Любители красивых клумб и цветущего сада возле дома могут высадить в июне много ароматных и красивых цветов, а именно:

бархатцы;

фиалки;

астры;

настурции;

гладиолусы;

маргаритки;

пионы;

колокольчики.

Некоторые цветы обрезают в июне, чтобы стимулировать их рост. Это касается:

ирисов;

пионов;

роз;

гортензий.

Если растения часто болеют или плохо цветут, можно провести подкормку жидкими комплексными средствами.

Раньше мы сообщали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.

Напомним, мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.

Также мы публиковали подробный лунный посевной календарь на июнь, который поможет выбрать самый удачный день для посадки разных культур и садовых работ.