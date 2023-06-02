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Что можно посадить в июне: список овощей, ароматных цветов и пряных трав

2 июня 2023 06:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что сажать в июне 2023 года: полезные советы, чтобы собрать большой урожай
Работы в огороде. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Каждый садовник и огородник, стремящийся собрать большой урожай, много и плодотворно работает в первый месяц лета. Ведь именно в это время растения подкармливают, обрезают и опрыскивают, собирают урожай ранних культур. Также в этот период разрыхляют и перекапывают почву и сажают теплолюбивые культуры. Начало лета отлично подходит для пряной зелени, корнеплодов, лука и т.д.

Предлагаем узнать, какие культуры можно посадить в июне и ознакомиться со списком дел, которые следует сделать дачникам и огородникам.

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Что можно посадить в июне на огороде

Первый месяц лета также подходит для посадки разных овощей, корнеплодов и зелени и теплолюбивых культур.

Опытные садоводы и огородники советуют сажать в июне:

  • Картошку — следует обязательно выбирать поздние сорта, которые не боятся осенних заморозков.
  • Свекла.
  • Морковь — это сократит время ее прорастания на 1-2 недели, а также защитит овощ от главного вредителя — морковной мухи.
  • Томаты — ранние сорта могут дать урожай уже через 90-100 дней.
  • Баклажаны — лучше высаживать в середине месяца.
  • Спаржевая фасоль — в первой половине месяца высаживаются ранние сорта культуры. Они могут созревать примерно через 60 дней.
  • Капуста — каждый сорт белокочанной капусты имеет свои сроки созревания, в среднем они составляют примерно 110 дней.
  • Пекинская капуста — сначала придется посеять капусту на рассаду и успеть до середины июня. При этом урожай вы соберете через 2 месяца.
  • Перец — лучше высаживать в середине месяца.
  • Огурцы — можно высаживать на освобожденные участки, где раньше росли ранние культуры. За лето успеют хорошо укорениться, вырасти, и к осени порадуют вас сочным урожаем.
  • Дыню и арбуз — идеальный месяц для их посева, плоды вырастут сладкие и крупные.
  • Зелень — можно высаживать шпинат, базилик, петрушку, укроп, салатную зелень, рукколу, кинзу, сельдерей.

 

Что можно посадить в июне на огороде
Огородные работы. Фото: freepik.com

Что нужно сделать на огороде в июне

Важно не только высадить овощи, ягоды, зелень и другие культуры, но и правильно за ними ухаживать. Июнь — месяц, когда на огороде очень много работы.

Вот что нужно сделать в первый месяц лета:

  • Окучить овощи (насыпать землю на стебель в форме холма), а именно картофель, помидоры, огурцы, капусту. Такая процедура укрепит корни растений и обогатит почву кислородом.
  • Отделайте огород от вредителей. Важно проводить опрыскивание в сухую погоду. Лучше перед этим узнать прогноз погоды на ближайшие несколько дней.
  • Прополоть огород от сорняков.
  • Удалить лишние боковые побеги (пасынковать), чтобы растение не тратило силы на рост побочных ветвей. Пасынкуют в основном томаты.
  • Полить растения, особенно, если первый месяц лета окажется засушливым.

И, конечно, в июне нужно собрать первый урожай зелени, редиса, ревеня, салата, клубники, земляники и т.д.

 

Что нужно сделать на огороде в июне
Работы на огороде. Фото: Fiskars

Какие цветы посадить и что нужно сделать на клумбе в июне

Любители красивых клумб и цветущего сада возле дома могут высадить в июне много ароматных и красивых цветов, а именно:

  • бархатцы;
  • фиалки;
  • астры;
  • настурции;
  • гладиолусы;
  • маргаритки;
  • пионы;
  • колокольчики.

Некоторые цветы обрезают в июне, чтобы стимулировать их рост. Это касается:

  • ирисов;
  • пионов;
  • роз;
  • гортензий.

Если растения часто болеют или плохо цветут, можно провести подкормку жидкими комплексными средствами.

 

Раньше мы сообщали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.

Напомним, мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.

Также мы публиковали подробный лунный посевной календарь на июнь, который поможет выбрать самый удачный день для посадки разных культур и садовых работ.

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