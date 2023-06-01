Місячний посівний календар на червень 2023 — що і коли можна сіяти та саджати

Місячний посівний календар на червень 2023: в які дні на город краще не виходити
У перший місяць весни на власників саду та городу чекає чимало роботи. Попри те, що більшість культур до цього часу вже посаджені, ще можна сіяти пізні овочі та теплолюбні дерева. Цього місяця городники та садівники в основному займаються підгортанням, прополкою, поливом, обприскуванням і підгодівлею рослин, щоб вже до кінця місяця зібрати перший урожай. Щоб посівні роботи пройшли вдало та урожай був багатим, плануйте справи на городі з урахуванням місячного календаря.
Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на червень 2023 року.
Фази Місяця у червні 2023 року
Фази Місяця в червні 2023 року будуть змінюватися наступним чином:
- Місяць, що росте — з 1 по 3 червня;
- Повня — 4 червня о 5:44 за київським часом;
- Спадний Місяць — з 5 по 17 червня;
- Молодик — 18 червня о 6:38 за київським часом;
- Місяць, що росте — з 19 по 30 червня;
- Місячне затемнення — немає;
- Сонячне затемнення — немає.
Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні
Багато досвідчених садівників та городників помічали, що є більш вдалі дні для роботи на городі та ті, які не принесуть бажаних результатів. Тому, щоб вирахувати найкращий період будь-яких робіт з садом та городом — дивляться на фази Місяця.
Так, найвдалішим періодом вважають фазу Місяця, що зростає. Спадний же Місяць ідеально підходить для підживлення рослин, особливо за допомогою органічних добрив.
А ось найбільш вразливі рослини у період повного Місяця та молодика. Краще взагалі у цей час не працювати у городі та саду. При цьому варто зауважити, що період молодика триває 3 дні — день до молодика, сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.
Що посадити в червні — найвдаліші дні для різних культур
Загалом сприятливі дні для посіву та посадки овочевих культур у червні: 1−3, 6, 7, 10, 11, 14−16, 19−21, 27−30.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 4, 5, 8, 9, 17, 18.
Коли саджати коренеплоди
- Картопля, топінамбур: 6, 7, 10, 11, 14−16 червня.
- Буряк, морква, пастернак: 10, 11 червня.
- Редис: 1, 6, 7, 10, 11, 19−21, 27, 28 червня.
- Редька, ріпа: 6, 7, 10, 11, 19−20 червня.
- Селера, петрушка на корінь: 6, 7 червня.
Коли саджати цибулеві
- Цибуля городня: 6, 7, 10, 11, 19−20 червня.
- Цибуля на зелень, шніт-цибуля: 1, 6, 7, 14−16, 19−21, 27, 28 червня.
- Часник: 1, 6, 7, 27, 28 червня.
- Цибуля порей, єгипетська, рокамболь: 12−16 червня.
Овочі до столу та на зберігання
- Томати, фізаліс: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.
- Солодкий і гострий перець: 1−3, 27−30 червня.
- Баклажани: 1−3, 27−30 червня.
- Огірки: 1−3, 19−21, 27−30 червня.
- Броколі, цвітна капуста: 1, 6, 7, 14−16, 27, 28 червня.
- Рання, середня і пізня капуста: 1, 27, 28 червня.
- Кале, пак-чой та інша листова капуста: 1, 10−13, 27, 28 червня.
- Стеблева селера: 1, 6, 7, 10, 11, 14−16, 27, 28 червня.
- Кабачки, патисони, гарбуз: 1, 19−21, 27, 28 червня.
- Баштанні: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.
- Стручкові (горох, квасоля, соя, сочевиця): 1, 27, 28 червня.
- Кукурудза: 1, 27, 28 червня.
- Соняшник: 1, 22, 23, 27, 28 червня.
Коли саджати зелень і трави
- Листовий салат: 1, 10−16, 27, 28 червня.
- Шпинат: 1, 10−13, 27, 28 червня.
- Качанні салати, цикорій: 1, 27, 28 червня.
- Рукола, крес, листова гірчиця: 2, 3, 10−13, 19−21, 29, 30 червня.
- Мангольд та інші листові овочі: 10−16 червня.
- Щавель: 2, 3, 14−16, 29, 30 червня.
- Кріп та фенхель: 6, 7, 14−16 червня.
- Петрушка, кінза та селера на листя: 1, 27, 28 червня.
- Базилік, розмарин, материнка: 2, 3, 24−26, 29, 30 червня.
- Мікрозелень: 1, 12, 13, 27, 28 червня.
Коли саджати ягоди та фрукти
- Суниця та полуниця: 19−21 червня.
- Яблуня: 6, 7, 14−16 червня.
- Груша, айва: 1, 6, 7, 27, 28 червня.
- Абрикос, вишня, слива, персик: 1, 14−16, 27, 28 червня.
- Черешня: 14−16, 22, 23 червня.
- Волоський горіх, фундук: 1, 14−16, 27, 28 червня.
- Калина, шипшина, горобина, обліпиха: 10, 11, 12−14, 19−21 червня.
- Глід: 2, 3, 12, 13, 19−23, 29, 30 червня.
- Смородина: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19−23, 29, 30 червня.
- Малина: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.
- Аґрус та інші ягідники: 2, 3, 6, 7, 29, 30 червня.
- Виноград: 1−3, 27−30 червня.
Коли саджати декоративні рослини
- Однорічники: 1, 14−16, 24−28 червня.
- Цибулинні та бульбові: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 червня.
- Трав’янисті багаторічники: 1, 14−16, 24−28 червня.
- Хвойні: 24−26 червня.
- Живі огорожі: 1, 22−28 червня.
- Чагарники та дерева: 1, 14−16, 19−28 червня.
- Ліани: 24−26 червня.
- Газон: 12, 13 червня.
- Сидерати: 1−3, 12, 13, 19−21, 27−30 червня.
Які дні найкращі для садових робіт в червні 2023 року
- Розпушування та робота з ґрунтом: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня.
- Пророщування насіння: 1−3, 6, 7, 14−16, 19−20, 27−30 червня.
- Пікування, проріджування: 6, 7, 14−16 червня.
- Полив: 2, 3, 10, 11, 19−21, 29, 30 червня.
- Підживлення органічними та зеленими добривами: 6, 7, 10, 11, 14−16 червня.
- Підживлення мінеральними добривами: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.
- Компостування, закладка зелених добрив: 12, 13, 18 червня.
- Обрізка, омолодження, формування дерев у саду: 5−7 червня.
- Стрижка газону, косовиця трав: 1, 4, 5, 12, 13, 18 червня.
- Прищипка, пасинкування: 18 червня.
- Установка опор, підв'язка: 1, 4−7, 12, 13, 18 червня.
- Боротьба зі шкідниками та хворобами: 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.
- Профілактичні обробки: 4, 5, 17, 18, 24−26 червня.
- Заготівля живців та прикопування відводків: 6, 7, 10, 11, 14−16 червня.
- Щеплення та окулювання: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.
- Збір врожаю: 4−9, 12−18 червня.
- Збір квітів та лікарських квітів: 1, 14−16, 19−21, 24−28 червня.
- Збір насіння: 1, 4, 27, 28 червня.
- Консервація, сушіння: 1−9, 14−30 червня.
- Засолювання та квашення: 6, 7 червня.
Раніше ми розповідали, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай. Досвідчені городники знають простий та бюджетний секрет.
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