Місячний посівний календар на червень 2023 — що і коли можна сіяти та саджати

Місячний посівний календар на червень 2023. Фото: depositphotos.com

У перший місяць весни на власників саду та городу чекає чимало роботи. Попри те, що більшість культур до цього часу вже посаджені, ще можна сіяти пізні овочі та теплолюбні дерева. Цього місяця городники та садівники в основному займаються підгортанням, прополкою, поливом, обприскуванням і підгодівлею рослин, щоб вже до кінця місяця зібрати перший урожай. Щоб посівні роботи пройшли вдало та урожай був багатим, плануйте справи на городі з урахуванням місячного календаря.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з місячним посівним календарем на червень 2023 року.

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Фази Місяця у червні 2023 року

Фази Місяця в червні 2023 року будуть змінюватися наступним чином:

Місяць, що росте — з 1 по 3 червня;

Повня — 4 червня о 5:44 за київським часом;

Спадний Місяць — з 5 по 17 червня;

Молодик — 18 червня о 6:38 за київським часом;

Місяць, що росте — з 19 по 30 червня;

Місячне затемнення — немає;

Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Як Місяць впливає на рослини, та які фази небезпечні

Багато досвідчених садівників та городників помічали, що є більш вдалі дні для роботи на городі та ті, які не принесуть бажаних результатів. Тому, щоб вирахувати найкращий період будь-яких робіт з садом та городом — дивляться на фази Місяця.

Так, найвдалішим періодом вважають фазу Місяця, що зростає. Спадний же Місяць ідеально підходить для підживлення рослин, особливо за допомогою органічних добрив.

А ось найбільш вразливі рослини у період повного Місяця та молодика. Краще взагалі у цей час не працювати у городі та саду. При цьому варто зауважити, що період молодика триває 3 дні — день до молодика, сам день й день після. Негативний період повного Місяця триває так само.

Робота в огороді. Фото: pixabay.com

Що посадити в червні — найвдаліші дні для різних культур

Загалом сприятливі дні для посіву та посадки овочевих культур у червні: 1−3, 6, 7, 10, 11, 14−16, 19−21, 27−30.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Коли саджати коренеплоди

Картопля, топінамбур: 6, 7, 10, 11, 14−16 червня.

6, 7, 10, 11, 14−16 червня. Буряк, морква, пастернак: 10, 11 червня.

10, 11 червня. Редис: 1, 6, 7, 10, 11, 19−21, 27, 28 червня.

1, 6, 7, 10, 11, 19−21, 27, 28 червня. Редька, ріпа: 6, 7, 10, 11, 19−20 червня.

6, 7, 10, 11, 19−20 червня. Селера, петрушка на корінь: 6, 7 червня.

Коли саджати цибулеві

Цибуля городня: 6, 7, 10, 11, 19−20 червня.

6, 7, 10, 11, 19−20 червня. Цибуля на зелень, шніт-цибуля: 1, 6, 7, 14−16, 19−21, 27, 28 червня.

1, 6, 7, 14−16, 19−21, 27, 28 червня. Часник: 1, 6, 7, 27, 28 червня.

1, 6, 7, 27, 28 червня. Цибуля порей, єгипетська, рокамболь: 12−16 червня.

Овочі до столу та на зберігання

Томати, фізаліс: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.

2, 3, 19−21, 29, 30 червня. Солодкий і гострий перець: 1−3, 27−30 червня.

1−3, 27−30 червня. Баклажани: 1−3, 27−30 червня.

1−3, 27−30 червня. Огірки: 1−3, 19−21, 27−30 червня.

1−3, 19−21, 27−30 червня. Броколі, цвітна капуста: 1, 6, 7, 14−16, 27, 28 червня.

1, 6, 7, 14−16, 27, 28 червня. Рання, середня і пізня капуста: 1, 27, 28 червня.

1, 27, 28 червня. Кале, пак-чой та інша листова капуста: 1, 10−13, 27, 28 червня.

1, 10−13, 27, 28 червня. Стеблева селера: 1, 6, 7, 10, 11, 14−16, 27, 28 червня.

1, 6, 7, 10, 11, 14−16, 27, 28 червня. Кабачки, патисони, гарбуз: 1, 19−21, 27, 28 червня.

1, 19−21, 27, 28 червня. Баштанні: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.

2, 3, 19−21, 29, 30 червня. Стручкові (горох, квасоля, соя, сочевиця): 1, 27, 28 червня.

1, 27, 28 червня. Кукурудза: 1, 27, 28 червня.

1, 27, 28 червня. Соняшник: 1, 22, 23, 27, 28 червня.

Коли саджати зелень і трави

Листовий салат: 1, 10−16, 27, 28 червня.

1, 10−16, 27, 28 червня. Шпинат: 1, 10−13, 27, 28 червня.

1, 10−13, 27, 28 червня. Качанні салати, цикорій: 1, 27, 28 червня.

1, 27, 28 червня. Рукола, крес, листова гірчиця: 2, 3, 10−13, 19−21, 29, 30 червня.

2, 3, 10−13, 19−21, 29, 30 червня. Мангольд та інші листові овочі: 10−16 червня.

10−16 червня. Щавель: 2, 3, 14−16, 29, 30 червня.

2, 3, 14−16, 29, 30 червня. Кріп та фенхель: 6, 7, 14−16 червня.

6, 7, 14−16 червня. Петрушка, кінза та селера на листя: 1, 27, 28 червня.

1, 27, 28 червня. Базилік, розмарин, материнка: 2, 3, 24−26, 29, 30 червня.

2, 3, 24−26, 29, 30 червня. Мікрозелень: 1, 12, 13, 27, 28 червня.

Коли саджати ягоди та фрукти

Суниця та полуниця: 19−21 червня.

19−21 червня. Яблуня: 6, 7, 14−16 червня.

6, 7, 14−16 червня. Груша, айва: 1, 6, 7, 27, 28 червня.

1, 6, 7, 27, 28 червня. Абрикос, вишня, слива, персик: 1, 14−16, 27, 28 червня.

1, 14−16, 27, 28 червня. Черешня: 14−16, 22, 23 червня.

14−16, 22, 23 червня. Волоський горіх, фундук: 1, 14−16, 27, 28 червня.

1, 14−16, 27, 28 червня. Калина, шипшина, горобина, обліпиха: 10, 11, 12−14, 19−21 червня.

10, 11, 12−14, 19−21 червня. Глід: 2, 3, 12, 13, 19−23, 29, 30 червня.

2, 3, 12, 13, 19−23, 29, 30 червня. Смородина: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19−23, 29, 30 червня.

2, 3, 6, 7, 10, 11, 19−23, 29, 30 червня. Малина: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.

2, 3, 19−21, 29, 30 червня. Аґрус та інші ягідники: 2, 3, 6, 7, 29, 30 червня.

2, 3, 6, 7, 29, 30 червня. Виноград: 1−3, 27−30 червня.

Коли саджати декоративні рослини

Однорічники: 1, 14−16, 24−28 червня.

1, 14−16, 24−28 червня. Цибулинні та бульбові: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 червня.

2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 червня. Трав’янисті багаторічники: 1, 14−16, 24−28 червня.

1, 14−16, 24−28 червня. Хвойні: 24−26 червня.

24−26 червня. Живі огорожі: 1, 22−28 червня.

1, 22−28 червня. Чагарники та дерева: 1, 14−16, 19−28 червня.

1, 14−16, 19−28 червня. Ліани: 24−26 червня.

24−26 червня. Газон: 12, 13 червня.

12, 13 червня. Сидерати: 1−3, 12, 13, 19−21, 27−30 червня.

Городні роботи. Фото: google.com

Які дні найкращі для садових робіт в червні 2023 року

Розпушування та робота з ґрунтом: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня.

4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня. Пророщування насіння: 1−3, 6, 7, 14−16, 19−20, 27−30 червня.

1−3, 6, 7, 14−16, 19−20, 27−30 червня. Пікування, проріджування: 6, 7, 14−16 червня.

6, 7, 14−16 червня. Полив: 2, 3, 10, 11, 19−21, 29, 30 червня.

2, 3, 10, 11, 19−21, 29, 30 червня. Підживлення органічними та зеленими добривами: 6, 7, 10, 11, 14−16 червня.

6, 7, 10, 11, 14−16 червня. Підживлення мінеральними добривами: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.

2, 3, 19−21, 29, 30 червня. Компостування, закладка зелених добрив: 12, 13, 18 червня.

12, 13, 18 червня. Обрізка, омолодження, формування дерев у саду: 5−7 червня.

5−7 червня. Стрижка газону, косовиця трав: 1, 4, 5, 12, 13, 18 червня.

1, 4, 5, 12, 13, 18 червня. Прищипка, пасинкування: 18 червня.

18 червня. Установка опор, підв'язка: 1, 4−7, 12, 13, 18 червня.

1, 4−7, 12, 13, 18 червня. Боротьба зі шкідниками та хворобами: 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.

8, 9, 12, 13, 17, 18 червня. Профілактичні обробки: 4, 5, 17, 18, 24−26 червня.

4, 5, 17, 18, 24−26 червня. Заготівля живців та прикопування відводків: 6, 7, 10, 11, 14−16 червня.

6, 7, 10, 11, 14−16 червня. Щеплення та окулювання: 2, 3, 19−21, 29, 30 червня.

2, 3, 19−21, 29, 30 червня. Збір врожаю: 4−9, 12−18 червня.

4−9, 12−18 червня. Збір квітів та лікарських квітів: 1, 14−16, 19−21, 24−28 червня.

1, 14−16, 19−21, 24−28 червня. Збір насіння: 1, 4, 27, 28 червня.

1, 4, 27, 28 червня. Консервація, сушіння: 1−9, 14−30 червня.

1−9, 14−30 червня. Засолювання та квашення: 6, 7 червня.

Раніше ми розповідали, чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай. Досвідчені городники знають простий та бюджетний секрет.

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