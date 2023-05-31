Місячний календар по днях на червень 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати

Місячний календар на травень 2023. Фото: pixabay.com

Астрологи стверджують, що фази Місяця здатні впливати на різні сфери життя людини й у кожному місяці є свої сприятливі та несприятливі дати, орієнтуючись на які можна спланувати важливі справи або заходи.

Новини.LIVE склали детальний місячний календар на червень 2023 року. Які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими у перший місяць літа, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

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Фази Місяця у червні 2023 року

Фази Місяця в червні 2023 року будуть змінюватися наступним чином:

Місяць, що росте — з 1 по 3 червня;

Повня — 4 червня о 5:44 за київським часом;

Спадний Місяць — з 5 по 17 червня;

Молодик — 18 червня о 6:38 за київським часом;

Місяць, що росте — з 19 по 30 червня;

Місячне затемнення — немає;

Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: pixabay.com

Які дні у червні 2023 року найвдаліші

Сприятливі дні в червні: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 червня.

1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 червня. Енергетично сприятливі дні за місячним календарем: 1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-25, 28, 29 червня.

1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-25, 28, 29 червня. Для весілля і вінчання: 1, 5, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28 червня.

1, 5, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28 червня. Для зачаття: 1, 3, 8, 9, 11-13, 15, 17-19, 21, 23-25, 27, 28.

1, 3, 8, 9, 11-13, 15, 17-19, 21, 23-25, 27, 28. Поїздки та подорожі: 1, 5, 16, 21, 23, 24, 25, 28 червня.

1, 5, 16, 21, 23, 24, 25, 28 червня. Для поїздки на відпочинок: 1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 червня.

1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 червня. Зміна роботи: 1, 2, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 червня.

1, 2, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 червня. Для дорогих покупок (квартира, авто, техніка): 1, 2, 15, 22, 24, 25, 28-30 червня.

Вплив місяця на людину. Фото: pixabay.com

Місячний календар здоров'я на червень 2023 року

Сприятливі дні для початку схуднення: 1-3, 19-30 червня.

1-3, 19-30 червня. Видалення пігментних плям, бородавок: 6, 15, 22, 24 червня.

6, 15, 22, 24 червня. Сприятливі дні для хірургічних операцій: 1-3, 20-30 червня.

1-3, 20-30 червня. Сприятливі дні для видалення зубів: 6-17 червня.

6-17 червня. Сприятливі дні для лікування зубів: 1-3, 20-30 червня.

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (18 червня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. А у повний Місяць (4 червня) не слід перевтомлюватися та переїдати.

Місячний календар на червень 2023: сприятливі дні для процедур краси

Календар стрижки та фарбування волосся: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня.

6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня. Манікюр та педикюр: 6, 15, 22, 24 червня.

6, 15, 22, 24 червня. Епіляція і депіляція: 5-14, 19, 26 червня.

5-14, 19, 26 червня. Масаж та процедури від целюліту: 6, 7, 12, 14, 19, 26-28 червня.

6, 7, 12, 14, 19, 26-28 червня. Живильні маски та процедури — з 11 по 23 червня.

— з 11 по 23 червня. Очищувальні маски та процедури — з 1 по 10, з 25 по 30 червня.

— з 1 по 10, з 25 по 30 червня. Укріплення волосся та нігтів: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 24, 25, 26 червня.

Сприятливі дні для процедур краси у червні. Фото: google.com

Які дні у червні 2023 будуть небезпечними

Несприятливі дні в червні: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 30 червня.

Небезпечними днями у перший місяць літа будуть 5, 11, 14 і 28 червня.

Що не так з цими датами:

5 червня — початок ретроградного руху Сатурна. Можуть з'явитися негаразди у різних сферах життя, а все тому, що чужа думка стане для вас важливішою, ніж власна. Це приносить сумніви та страхи. Сатурн починає ретроградний рух і його ретроградність досить швидко набирає оберти. Так триватиме аж до 23 жовтня.

11 червня — Венера поєднується з Ураном. Це небезпечне поєднання здатне сильно зіпсувати день, робити його непростим та непередбачуваним.

14 червня — Супермісяць у Стрільці. Це день, коли Місяць знаходиться на найближчій до Землі точці своєї орбіти. Він великий та яскравий. Попри візуальну естетику, таке явище несе і небезпеку: за словами астрологів, в цей день краще бути обережним з покупками, а також з поїздками, подорожами та транспортом.

28 червня — початок ретроградного руху Нептуна. Ця планета може впливати на доброту і співчуття, а в ретроградному русі — позбавляти людей цих рис. Багато хто в період з 28 червня по 4 грудня може стати цинічним, агресивним, жадібним. Готовим на все заради власної вигоди. Тому збільшиться кількість шахраїв, фінансових злочинців. В день початку ретроградності Нептуна астрологи радять уникати ризиків та активно протистояти брехунам і маніпуляторам.

Вплив місяця на людину. Фото: google.com

Як повний Місяць впливає на людину

Повня 4 червня буде у знаку Стрільця за західною астрологією. За ведичною астрологією Джйотіш Повня буде у знаку Скорпіон. Астрологи стверджують, що повний Місяць у червні 2023 року буде емоційно важким.

Період повного Місяця, який триває три-чотири дні (у червні 3 3 по 5 травня) може негативно впливати на емоційний стан людини. У цей час люди можуть відчувати:

тривогу;

роздратування;

гнів;

апатію;

печаль;

відчай.

Тому в цей час потрібно намагатися контролювати свої емоції та не загострювати свою увагу на негативі. Під час конфліктних ситуацій краще стримувати себе та не діяти імпульсивно. Варто бути терпимими, зважувати свої вчинки й направляти енергію на корисне.

Під час повні астрологи радять приділяти більше уваги своєму фізичному та ментальному здоров'ю, очистити простір навколо себе, викинути зайве сміття. Також добре позбутися кармічних боргів і зайнятися очищенням не лише організму, але також думок і душ.

Як повний Місяць впливає на людину. Фото: google.com

Як новий Місяць впливає на людину

Молодий Місяць, як стверджують астрологи та езотерики, здатен посилати величезний енергетичний імпульс. Щоб він не нашкодив, а допомагав розвиватися й змінювати життя на краще, його слід правильно використовувати.

У день молодика варто складати різні плани на місяць уперед, мріяти та загадувати бажання. Цей день необхідно присвятити всьому, що підносить дух.

Рекомендується оновлення, очищення думок, оскільки думка у цей день є матеріальною. Не слід цього дня розумово перевтомлюватись.

Фахівці попереджають: недобрі наміри й помисли на молодик можуть призвести до неприємностей.

Як новий Місяць впливає на людину. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали детальний графік магнітних бур на червень 2023 року. У перший місяць літа слід очікувати потужний геошторм, який буде тривати цілих три дні.