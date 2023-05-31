Лунный календарь по дням на июнь 2023 — когда ждать самых опасных дат

Лунный календарь на июнь 2023: какие четыре дня несут наибольшую опасность
Астрологи утверждают, что фазы Луны способны влиять на разные сферы жизни человека и в каждом месяце есть свои благоприятные и неблагоприятные даты, ориентируясь на которые можно спланировать важные дела или мероприятия.
Новини.LIVE составили подробный лунный календарь на июнь 2023 года. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными в первый месяц лета, узнайте в нашем материале.
Фазы Луны в июне 2023 года
Фазы Луны в июне 2023 года будут изменяться следующим образом:
- Растущая месяц — с 1 по 3 июня;
- Полнолуние — 4 июня в 5:44 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 5 по 17 июня;
- Молодой человек — 18 июня в 6:38 по киевскому времени;
- Растущая месяц — с 19 по 30 июня;
- Лунное затмение — нет;
- Солнечное затмение — нет.
Какие дни в июне 2023 года самые удачные
- Благоприятные дни в июне: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 июня.
- Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-25, 28, 29 июня.
- Для свадьбы и венчания: 1, 5, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28 июня.
- Для зачатия: 1, 3, 8, 9, 11-13, 15, 17-19, 21, 23-25, 27, 28.
- Поездки и поездки: 1, 5, 16, 21, 23, 24, 25, 28 июня.
- Для поездки на отдых: 1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 июня.
- Смена работы: 1, 2, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 июня.
- Для дорогих покупок (квартира, авто, техника): 1, 2, 15, 22, 24, 25, 28-30 июня.
Лунный календарь здоровья на июнь 2023 года
- Благоприятные дни для похудения: 1-3, 19-30 июня.
- Удаление пигментных пятен, бородавок: 6, 15, 22, 24 июня.
- Благоприятные дни для хирургических операций: 1-3, 20-30 июня.
- Благоприятные дни удаления зубов: 6-17 июня.
- Благоприятные дни для лечения зубов: 1–3, 20–30 июня.
Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (18 июня) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном – принимайте теплые травяные ванны. А в полную Луну (4 июня) не следует переутомляться и переедать.
Лунный календарь на июнь 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты
- Календарь стрижки и окрашивания волос: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня.
- Маникюр и педикюр: 6, 15, 22, 24 июня.
- Эпиляция и депиляция: 5-14, 19, 26 июня.
- Массаж и процедуры от целлюлита: 6, 7, 12, 14, 19, 26-28 июня.
- Питательные маски и процедуры – с 11 по 23 июня.
- Очищающие маски и процедуры – с 1 по 10, с 25 по 30 июня.
- Укрепление волос и ногтей: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 24, 25, 26 июня.
Какие дни в июне 2023 года будут опасны
Неблагоприятные дни в июне: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 30 июня.
Опасными днями в первый месяц лета будут 5, 11, 14 и 28 июня.
Что не так с этими датами:
- 5 июня — начало ретроградного движения Сатурна. Могут появиться проблемы в разных сферах жизни, а все потому, что чужое мнение станет для вас важнее собственного. Это приносит сомнения и ужасы. Сатурн начинает ретроградное движение и его ретроградность довольно быстро набирает обороты. Так будет продолжаться до 23 октября.
- 11 июня — Венера сочетается с Ураном. Это опасное сочетание способно сильно испортить день, делать его непростым и непредсказуемым.
- 14 июня — Супермесяц в Стрельце. Это день, когда Луна находится на ближайшей к Земле точке своей орбиты. Он велик и яркий. Несмотря на визуальную эстетику, такое явление несет и опасность: по словам астрологов, в этот день лучше быть осторожным с покупками, а также с поездками, путешествиями и транспортом.
- 28 июня — начало ретроградного движения Нептуна. Эта планета может влиять на доброту и сострадание, а в ретроградном движении – лишать людей этих черт. Многие в период с 28 июня по 4 декабря могут стать циничными, агрессивными, жадными. Готов на все ради собственной выгоды. Поэтому увеличится количество мошенников, финансовых преступников. В день начала ретроградности Нептуна астрологи советуют избегать рисков и активно противостоять лжецам и манипуляторам.
Как полная Луна влияет на человека
Полнолуние 4 июня будет в знаке Стрельца по западной астрологии. По ведической астрологии Джойотиш Полнолуние будет в знаке Скорпион. Астрологи утверждают, что полная Луна в июне 2023 года будет эмоционально тяжелой.
Период полной Луны, который длится три-четыре дня (в июне 3 3 по 5 мая) может негативно влиять на эмоциональное состояние человека. В это время люди могут чувствовать:
- тревогу;
- раздражение;
- гнев;
- апатию;
- печаль;
- отчаяние.
Поэтому в это время нужно пытаться контролировать свои эмоции и не заострять свое внимание на негативе. Во время конфликтных ситуаций лучше сдерживать себя и бездействовать импульсивно. Следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.
Во время полных астрологи советуют уделять больше внимания своему физическому и ментальному здоровью, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор. Также хорошо избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и душ.
Как новая Луна влияет на человека
Молодая Луна, как утверждают астрологи и эзотерики, способна посылать огромный энергетический импульс. Чтобы он не навредил, а помогал развиваться и изменять жизнь к лучшему, его следует правильно использовать.
В день новолуния следует составлять разные планы на месяц вперед, мечтать и загадывать желания. Этот день необходимо посвятить всему, что возвышает дух.
Рекомендуется обновление, очищение мнений, поскольку мнение в этот день является материальным. Не следует в этот день умственно переутомляться.
Специалисты предупреждают: недобрые намерения и помыслы на новолуние могут привести к неприятностям.
Напомним, мы писали подробный график магнитных бурь на июнь 2023 года. В первый месяц лета следует ожидать мощный геошторм, который продлится целых три дня.