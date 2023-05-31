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Лунный календарь на июнь 2023: какие четыре дня несут наибольшую опасность

31 мая 2023 21:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на июнь 2023 — когда ждать самых опасных дат
Лунный календарь на май 2023 года. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи утверждают, что фазы Луны способны влиять на разные сферы жизни человека и в каждом месяце есть свои благоприятные и неблагоприятные даты, ориентируясь на которые можно спланировать важные дела или мероприятия.

Новини.LIVE составили подробный лунный календарь на июнь 2023 года. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными в первый месяц лета, узнайте в нашем материале.

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Фазы Луны в июне 2023 года

Фазы Луны в июне 2023 года будут изменяться следующим образом:

  • Растущая месяц — с 1 по 3 июня;
  • Полнолуние — 4 июня в 5:44 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 5 по 17 июня;
  • Молодой человек — 18 июня в 6:38 по киевскому времени;
  • Растущая месяц — с 19 по 30 июня;
  • Лунное затмение — нет;
  • Солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2023 года
Фазы Луны. Фото: pixabay.com

Какие дни в июне 2023 года самые удачные

  • Благоприятные дни в июне: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 июня.
  • Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-25, 28, 29 июня.
  • Для свадьбы и венчания: 1, 5, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28 июня.
  • Для зачатия: 1, 3, 8, 9, 11-13, 15, 17-19, 21, 23-25, 27, 28.
  • Поездки и поездки: 1, 5, 16, 21, 23, 24, 25, 28 июня.
  • Для поездки на отдых: 1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 июня.
  • Смена работы:   1, 2, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 июня.
  • Для дорогих покупок (квартира, авто, техника): 1, 2, 15, 22, 24, 25, 28-30 июня.

 

Какие дни в июне 2023 года самые удачные
Воздействие месяца на человека. Фото: pixabay.com

Лунный календарь здоровья на июнь 2023 года

  • Благоприятные дни для похудения: 1-3, 19-30 июня.
  • Удаление пигментных пятен, бородавок: 6, 15, 22, 24 июня.
  • Благоприятные дни для хирургических операций: 1-3, 20-30 июня.
  • Благоприятные дни удаления зубов: 6-17 июня.
  • Благоприятные дни для лечения зубов: 1–3, 20–30 июня.

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (18 июня) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном – принимайте теплые травяные ванны. А в полную Луну (4 июня) не следует переутомляться и переедать.

Лунный календарь на июнь 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

  • Календарь стрижки и окрашивания волос: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня.
  • Маникюр и педикюр: 6, 15, 22, 24 июня.
  • Эпиляция и депиляция: 5-14, 19, 26 июня.
  • Массаж и процедуры от целлюлита: 6, 7, 12, 14, 19, 26-28 июня.
  • Питательные маски и процедуры – с 11 по 23 июня.
  • Очищающие маски и процедуры – с 1 по 10, с 25 по 30 июня.
  • Укрепление волос и ногтей: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 24, 25, 26 июня.

 

Лунный календарь на июнь 2023: благоприятные дни для процедур красоты
Благоприятные дни для процедуры красоты в июне. Фото: google.com

Какие дни в июне 2023 года будут опасны

Неблагоприятные дни в июне: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 30 июня.

Опасными днями в первый месяц лета будут 5, 11, 14 и 28 июня.

Что не так с этими датами:

  • 5 июня — начало ретроградного движения Сатурна. Могут появиться проблемы в разных сферах жизни, а все потому, что чужое мнение станет для вас важнее собственного. Это приносит сомнения и ужасы. Сатурн начинает ретроградное движение и его ретроградность довольно быстро набирает обороты. Так будет продолжаться до 23 октября.
  • 11 июня — Венера сочетается с Ураном. Это опасное сочетание способно сильно испортить день, делать его непростым и непредсказуемым.
  • 14 июня — Супермесяц в Стрельце. Это день, когда Луна находится на ближайшей к Земле точке своей орбиты. Он велик и яркий. Несмотря на визуальную эстетику, такое явление несет и опасность: по словам астрологов, в этот день лучше быть осторожным с покупками, а также с поездками, путешествиями и транспортом.
  • 28 июня — начало ретроградного движения Нептуна. Эта планета может влиять на доброту и сострадание, а в ретроградном движении – лишать людей этих черт. Многие в период с 28 июня по 4 декабря могут стать циничными, агрессивными, жадными. Готов на все ради собственной выгоды. Поэтому увеличится количество мошенников, финансовых преступников. В день начала ретроградности Нептуна астрологи советуют избегать рисков и активно противостоять лжецам и манипуляторам.

 

Какие дни в июне 2023 года будут опасны
Воздействие месяца на человека. Фото: google.com

Как полная Луна влияет на человека

Полнолуние 4 июня будет в знаке Стрельца по западной астрологии. По ведической астрологии Джойотиш Полнолуние будет в знаке Скорпион. Астрологи утверждают, что полная Луна в июне 2023 года будет эмоционально тяжелой.

Период полной Луны, который длится три-четыре дня (в июне 3 3 по 5 мая) может негативно влиять на эмоциональное состояние человека. В это время люди могут чувствовать:

  • тревогу;
  • раздражение;
  • гнев;
  • апатию;
  • печаль;
  • отчаяние.

Поэтому в это время нужно пытаться контролировать свои эмоции и не заострять свое внимание на негативе. Во время конфликтных ситуаций лучше сдерживать себя и бездействовать импульсивно. Следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Во время полных астрологи советуют уделять больше внимания своему физическому и ментальному здоровью, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор. Также хорошо избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и душ.

 

Как полная Луна влияет на человека
Как полная Луна влияет на человека. Фото: google.com

Как новая Луна влияет на человека

Молодая Луна, как утверждают астрологи и эзотерики, способна посылать огромный энергетический импульс. Чтобы он не навредил, а помогал развиваться и изменять жизнь к лучшему, его следует правильно использовать.

В день новолуния следует составлять разные планы на месяц вперед, мечтать и загадывать желания. Этот день необходимо посвятить всему, что возвышает дух.

Рекомендуется обновление, очищение мнений, поскольку мнение в этот день является материальным. Не следует в этот день умственно переутомляться.

Специалисты предупреждают: недобрые намерения и помыслы на новолуние могут привести к неприятностям.

 

Как новая Луна влияет на человека
Как новая Луна влияет на человека. Фото: google.com

Напомним, мы писали подробный график магнитных бурь на июнь 2023 года. В первый месяц лета следует ожидать мощный геошторм, который продлится целых три дня.

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