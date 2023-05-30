Магнітні бурі у червні 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати

Магнітні бурі у червні 2023. Фото: Новини.LIVE

Перший місяць літа буде досить спокійним і пройде практично без геомагнітних коливань. Проте в середині місяця слід очікувати потужної триденної магнітної бурі, яка може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних, з хронічними хворобами та літніх людей.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на червень 2023 року.

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Що таке магнітні бурі

Напевно кожен чув про те, що магнітні бурі здатні негативно впливати на фізичний та психоемоційний стан людини. А особливо вразливі метеозалежні люди. Проте, що собою являють магнітні бурі та як вони виникають?

Все достатньо просто, магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, яке відбувається внаслідок викиду великої кількості сонячної плазми.

Коли наша планета зустрічає потоки заряджених частинок, які випускаються Сонцем, вони взаємодіють з магнітним полем Землі. Це може спричинити зміни у магнітному полі, які впливають на електронні пристрої та комунікаційні системи на Землі.

Деякі люди також можуть відчувати фізичні симптоми, наприклад головний біль або неспокій, внаслідок впливу магнітної бурі на їхній організм.

Вчені вивчають це явище, щоб краще зрозуміти його вплив і розробити заходи для захисту від негативних наслідків.

Магнітна буря. Фото: google.com

Магнітні бурі у червні 2023 — розклад на місяць

Початок червня, а саме 2 число, відзначиться магнітною бурею середньої потужності. Після на Землю очікують незначні й майже невідчутні для людини геомагнітні коливання, які будуть тривати 2-3 дні.

Наступного разу сонячну активність середньої сили слід очікувати аж 16 червня. Тож метеозалежним людям краще заздалегідь підготуватися до цієї дати.

Найстрашніша магнітна буря першого місяця літа почнеться 18 червня — К-індекс 5. Висока штормова активність буде тривати до 20 червня. Проте метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями можуть почувати себе погано навіть у наступні після магнітної бурі дні.

В перший місяць літа графік магнітних бур виглядає так:

1 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

2 червня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 3 червня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

4 червня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

5 червня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

6 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

7 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

8 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

9 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

10 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

11 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

12 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

13 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

14 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

15 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

16 червня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 17 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

18 червня — К-індекс 5 (сильна сонячна буря);

— К-індекс 5 (сильна сонячна буря); 19 червня — К-індекс 5 (сильна сонячна буря);

— К-індекс 5 (сильна сонячна буря); 20 червня — К-індекс 5 (сильна сонячна буря);

— К-індекс 5 (сильна сонячна буря); 21 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

22 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

23 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

24 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

25 червня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

26 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

27 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

28 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

29 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря);

30 червня — K-індекс 2 (низька сонячна буря).

Магнітні бурі в червні 2023. Фото: google.com

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Вчені й досі вивчають точний механізм впливу магнітних бур на здоров'я людини. Деякі наукові праці стверджують, що геошторм може негативно впливати на нервову систему, а також на роботи різних систем в організмі людини.

Цікаво, що деякі люди можуть помітити погіршення самопочуття за декілька днів до дати геошторму або ж навпаки відчувати негативні наслідки кілька днів після магнітних бур.

Вплив коливання магнітного поля Землі може проявлятися у таких поширених симптомах:

стрибки тиску;

головний біль;

запаморочення;

ломота у суглобах;

швидка втомлюваність;

сонливість або навпаки безсоння;

поганий апетит;

загострення хронічних захворювань;

депресія;

апатія;

дратівливість;

тривога.

Самопочуття під час магнітних бур. Фото: pixabay.com

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Люди з хронічними захворюваннями обов'язково повинні мати при собі аптечку з усіма необхідними ліками. Метеочутливим варто також приготувати препарати, які допоможуть впоратися з нездужанням. Проте, слід обов'язково проконсультуватися з лікарем щодо доцільності прийому тих чи інших медикаментозних засобів.

Медики зазначають, щоб пережити період потужних магнітних бур без потрясінь, слід дотримуватися таких простих щоденних правил: