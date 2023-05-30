Магнитные бури в июне 2023 — когда ждать самые опасные даты

Магнитные бури в июне 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Первый месяц лета будет достаточно спокоен и пройдет практически без геомагнитных колебаний. Однако в середине месяца следует ожидать мощной трехдневной магнитной бури, которая может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых, с хроническими болезнями и пожилых людей.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на июнь 2023 года.

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Что такое магнитные бури

Наверное, каждый слышал о том, что магнитные бури способны негативно влиять на физическое и психоэмоциональное состояние человека. А особенно уязвимы метеозависимые люди. Однако что представляют собой магнитные бури и как они возникают?

Все достаточно просто, магнитные бури — это колебание магнитного поля Земли, которое происходит вследствие выброса большого количества солнечной плазмы.

Когда наша планета встречает испускаемые Солнцем потоки заряженных частиц, они взаимодействуют с магнитным полем Земли. Это может привести к изменениям в магнитном поле, которые влияют на электронные устройства и коммуникационные системы на Земле.

Некоторые люди также могут испытывать физические симптомы, например головные боли или беспокойство, вследствие воздействия магнитной бури на их организм.

Ученые изучают это явление, чтобы лучше понять его влияние и разработать меры по защите от негативных последствий.

Магнитная буря. Фото: google.com

Магнитные бури в июне 2023 — расписание на месяц

Начало июня, а именно 2 число, ознаменуется магнитной бурей средней мощности. После Землю ожидают незначительные и почти неощутимые для человека геомагнитные колебания, которые продлятся 2-3 дня.

В следующий раз солнечную активность средней силы следует ожидать 16 июня. Так что метеозависимым людям лучше заранее подготовиться к этой дате.

Самая страшная магнитная буря первого месяца лета начнется 18 июня — К-индекс 5. Высокая штормовая активность продлится до 20 июня. Однако метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями могут чувствовать себя плохо даже в последующие после магнитной бури дни.

В первый месяц лета график магнитных бурь выглядит так:

1 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

2 июня — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 3 июня — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

4 июня — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

5 июня — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

6 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

7 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

8 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

9 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

10 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

11 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

12 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

13 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

14 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

15 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

16 июня — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 17 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

18 июня — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);

— К-индекс 5 (сильная солнечная буря); 19 июня — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);

— К-индекс 5 (сильная солнечная буря); 20 июня — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);

— К-индекс 5 (сильная солнечная буря); 21 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

22 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

23 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

24 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

25 июня — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

26 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

27 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

28 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

29 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря);

30 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная буря).

Магнитные бури в июне 2023 года. Фото: google.com

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Ученые до сих пор изучают точный механизм воздействия магнитных бурь на здоровье человека. Некоторые научные труды утверждают, что геошторм может отрицательно влиять на нервную систему, а также на работы разных систем в организме человека.

Интересно, что некоторые люди могут заметить ухудшение самочувствия за несколько дней до даты геошторма или наоборот испытывать негативные последствия несколько дней после магнитных бурь.

Воздействие колебания магнитного поля Земли может проявляться в таких распространенных симптомах:

скачки давления;

головная боль;

головокружение;

ломота в суставах;

быстрая утомляемость;

сонливость или наоборот бессонница;

плохой аппетит;

обострение хронических заболеваний;

депрессия;

апатия;

раздражительность;

тревога.

Самочувствие во время магнитных бурь. Фото: pixabay.com

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Люди с хроническими заболеваниями обязательно должны иметь при себе аптечку со всем необходимым лекарством. Метеочувствительным следует также приготовить препараты, которые помогут справиться с недомоганием. Однако следует обязательно проконсультироваться с врачом о целесообразности приема тех или иных медикаментозных средств.

Медики отмечают, чтобы пережить период мощных магнитных бурь без потрясений, следует соблюдать следующие простые ежедневные правила: