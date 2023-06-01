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Лунный посевной календарь на июнь 2023: в какие дни на огород лучше не выходить

1 июня 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный посевной календарь на июнь 2023 — что и когда можно сеять и сажать
Лунный посевной календарь на июнь 2023 года. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В первый месяц весны владельцев сада и огорода ждет немало работы. Несмотря на то, что большинство культур к этому времени уже посажены, можно сеять поздние овощи и теплолюбивые деревья. В этом месяце огородники и садоводы в основном занимаются окучиванием, прополкой, поливом, опрыскиванием и подкормкой растений, чтобы уже к концу месяца собрать первый урожай. Чтобы посевные работы прошли удачно и урожай был богатым, планируйте дела на огороде с учетом лунного календаря.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на июнь 2023 года.

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Фазы Луны в июне 2023 года

Фазы Луны в июне 2023 года будут изменяться следующим образом:

  • Растущая месяц — с 1 по 3 июня;
  • Полнолуние — 4 июня в 5:44 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 5 по 17 июня;
  • Молодой человек — 18 июня в 6:38 по киевскому времени;
  • Растущая месяц — с 19 по 30 июня;
  • Лунное затмение — нет;
  • Солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2023 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны

Многие опытные садоводы и огородники замечали, что есть более удачные дни для работы на огороде и те, которые не принесут желаемых результатов. Поэтому, чтобы высчитать лучший период любых работ с садом и огородом, смотрят на фазы Луны.

Так, самым удачным периодом считают растущую фазу Луны. Спадающая Луна идеально подходит для подкормки растений, особенно с помощью органических удобрений.

А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде. При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.

 

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны
Работа на огороде. Фото: pixabay.com

Что посадить в июне — самые удачные дни для разных культур

В общем, благоприятные дни для посева и посадки овощных культур в июне: 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Когда сажать корнеплоды

  • Картофель, топинамбур: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.
  • Свекла, морковь, пастернак: 10, 11 июня.
  • Редис: 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня.
  • Редька, репа: 6, 7, 10, 11, 19-20 июня.
  • Сельдерей, петрушка на корень: 6, 7 июня.

Когда сажать луковые

  • Лук огородный: 6, 7, 10, 11, 19-20 июня.
  • Лук на зелень, шнит-лук: 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня.
  • Чеснок: 1, 6, 7, 27, 28 июня.
  • Лук порей, египетский, рокамболь: 12-16 июня.

Овощи на стол и хранение

  • Томаты, физалис: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
  • Сладкий и острый перец: 1-3, 27-30 июня.
  • Баклажаны: 1-3, 27-30 июня.
  • Огурцы: 1-3, 19-21, 27-30 июня.
  • Брокколи, цветная капуста: 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня.
  • Ранняя, средняя и поздняя капуста: 1, 27, 28 июня.
  • Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 1, 10-13, 27, 28 июня.
  • Стебельный сельдерей: 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня.
  • Кабачки, патиссоны, тыква: 1, 19-21, 27, 28 июня.
  • Бахчевые: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
  • Стручковые (горох, фасоль, соя, чечевица): 1, 27, 28 июня.
  • Кукуруза: 1, 27, 28 июня.
  • Подсолнечник: 1, 22, 23, 27, 28 июня.

Когда сажать зелень и травы

  • Листовый салат: 1, 10-16, 27, 28 июня.
  • Шпинат: 1, 10-13, 27, 28 июня.
  • Качанные салаты, цикорий: 1, 27, 28 июня.
  • Рукола, кресс, листовая горчица: 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня.
  • Мангольд и другие листовые овощи: 10-16 июня.
  • Щавель: 2, 3, 14-16, 29, 30 июня.
  • Укроп и фенхель: 6, 7, 14-16 июня.
  • Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 1, 27, 28 июня.
  • Базилик, розмарин, душица: 2, 3, 24-26, 29, 30 июня.
  • Микрозелень: 1, 12, 13, 27, 28 июня.

Когда сажать ягоды и фрукты

  • Земляника и клубника: 19-21 июня.
  • Яблоня: 6, 7, 14-16 июня.
  • Груша, айва: 1, 6, 7, 27, 28 июня.
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 1, 14-16, 27, 28 июня.
  • Черешня: 14-16, 22, 23 июня.
  • грецкий орех, фундук: 1, 14-16, 27, 28 июня.
  • Калина, шиповник, рябина, облепиха: 10, 11, 12-14, 19-21 июня.
  • Боярышник: 2, 3, 12, 13, 19-23, 29, 30 июня.
  • Смородина: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19-23, 29, 30 июня.
  • Малина: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
  • Крыжовник и другие ягодники: 2, 3, 6, 7, 29, 30 июня.
  • Виноград: 1-3, 27-30 июня.

Когда сажать декоративные растения

  • Однолетники: 1, 14-16, 24-28 июня.
  • Луковичные и клубневые: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 июня.
  • Травянистые многолетники: 1, 14-16, 24-28 июня.
  • Хвойные: 24-26 июня.
  • Живые изгороди: 1, 22-28 июня.
  • Кустарники и деревья: 1, 14-16, 19-28 июня.
  • Лианы: 24-26 июня.
  • Газон: 12, 13 июня.
  • Сидераты: 1-3, 12, 13, 19-21, 27-30 июня.

 

Что посадить в июне – самые удачные дни для разных культур
Огородные работы. Фото: google.com

Какие дни лучше для садовых работ в июне 2023 года.

  • Рыхление и работа с грунтом: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 июня.
  • Проращивание семян: 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 июня.
  • Пекирование, прореживание: 6, 7, 14-16 июня.
  • Полив: 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 июня.
  • Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.
  • Подкормка минеральными удобрениями: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
  • Компостирование, закладка зеленых удобрений: 12, 13, 18 июня.
  • Обрезка, омоложение, формирование деревьев в саду: 5-7 июня.
  • Стрижка газона, сенокос трав: 1, 4, 5, 12, 13, 18 июня.
  • Прищипка, пасынкование: 18 июня.
  • Установка опор, подвязка: 1, 4-7, 12, 13, 18 июня.
  • Борьба с вредителями и болезнями: 8, 9, 12, 13, 17, 18 июня.
  • Профилактические обработки: 4, 5, 17, 18, 24-26 июня.
  • Заготовка черенков и прикапывание отводков: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.
  • Прививка и окулировка: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
  • Уборка: 4-9, 12-18 июня.
  • Сбор цветов и лекарственных цветов: 1, 14-16, 19-21, 24-28 июня.
  • Сбор семян: 1, 4, 27, 28 июня.
  • Консервация, сушка: 1-9, 14-30 июня.
  • Засолка и квашение: 6, 7 июня.

 

Раньше мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.

Советуем узнать, какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай, а какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен.

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