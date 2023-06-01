Лунный посевной календарь на июнь 2023 — что и когда можно сеять и сажать

Лунный посевной календарь на июнь 2023: в какие дни на огород лучше не выходить
В первый месяц весны владельцев сада и огорода ждет немало работы. Несмотря на то, что большинство культур к этому времени уже посажены, можно сеять поздние овощи и теплолюбивые деревья. В этом месяце огородники и садоводы в основном занимаются окучиванием, прополкой, поливом, опрыскиванием и подкормкой растений, чтобы уже к концу месяца собрать первый урожай. Чтобы посевные работы прошли удачно и урожай был богатым, планируйте дела на огороде с учетом лунного календаря.
Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на июнь 2023 года.
Фазы Луны в июне 2023 года
Фазы Луны в июне 2023 года будут изменяться следующим образом:
- Растущая месяц — с 1 по 3 июня;
- Полнолуние — 4 июня в 5:44 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 5 по 17 июня;
- Молодой человек — 18 июня в 6:38 по киевскому времени;
- Растущая месяц — с 19 по 30 июня;
- Лунное затмение — нет;
- Солнечное затмение — нет.
Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны
Многие опытные садоводы и огородники замечали, что есть более удачные дни для работы на огороде и те, которые не принесут желаемых результатов. Поэтому, чтобы высчитать лучший период любых работ с садом и огородом, смотрят на фазы Луны.
Так, самым удачным периодом считают растущую фазу Луны. Спадающая Луна идеально подходит для подкормки растений, особенно с помощью органических удобрений.
А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде. При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.
Что посадить в июне — самые удачные дни для разных культур
В общем, благоприятные дни для посева и посадки овощных культур в июне: 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 4, 5, 8, 9, 17, 18.
Когда сажать корнеплоды
- Картофель, топинамбур: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.
- Свекла, морковь, пастернак: 10, 11 июня.
- Редис: 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня.
- Редька, репа: 6, 7, 10, 11, 19-20 июня.
- Сельдерей, петрушка на корень: 6, 7 июня.
Когда сажать луковые
- Лук огородный: 6, 7, 10, 11, 19-20 июня.
- Лук на зелень, шнит-лук: 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня.
- Чеснок: 1, 6, 7, 27, 28 июня.
- Лук порей, египетский, рокамболь: 12-16 июня.
Овощи на стол и хранение
- Томаты, физалис: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
- Сладкий и острый перец: 1-3, 27-30 июня.
- Баклажаны: 1-3, 27-30 июня.
- Огурцы: 1-3, 19-21, 27-30 июня.
- Брокколи, цветная капуста: 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня.
- Ранняя, средняя и поздняя капуста: 1, 27, 28 июня.
- Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 1, 10-13, 27, 28 июня.
- Стебельный сельдерей: 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня.
- Кабачки, патиссоны, тыква: 1, 19-21, 27, 28 июня.
- Бахчевые: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
- Стручковые (горох, фасоль, соя, чечевица): 1, 27, 28 июня.
- Кукуруза: 1, 27, 28 июня.
- Подсолнечник: 1, 22, 23, 27, 28 июня.
Когда сажать зелень и травы
- Листовый салат: 1, 10-16, 27, 28 июня.
- Шпинат: 1, 10-13, 27, 28 июня.
- Качанные салаты, цикорий: 1, 27, 28 июня.
- Рукола, кресс, листовая горчица: 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня.
- Мангольд и другие листовые овощи: 10-16 июня.
- Щавель: 2, 3, 14-16, 29, 30 июня.
- Укроп и фенхель: 6, 7, 14-16 июня.
- Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 1, 27, 28 июня.
- Базилик, розмарин, душица: 2, 3, 24-26, 29, 30 июня.
- Микрозелень: 1, 12, 13, 27, 28 июня.
Когда сажать ягоды и фрукты
- Земляника и клубника: 19-21 июня.
- Яблоня: 6, 7, 14-16 июня.
- Груша, айва: 1, 6, 7, 27, 28 июня.
- Абрикос, вишня, слива, персик: 1, 14-16, 27, 28 июня.
- Черешня: 14-16, 22, 23 июня.
- грецкий орех, фундук: 1, 14-16, 27, 28 июня.
- Калина, шиповник, рябина, облепиха: 10, 11, 12-14, 19-21 июня.
- Боярышник: 2, 3, 12, 13, 19-23, 29, 30 июня.
- Смородина: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19-23, 29, 30 июня.
- Малина: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
- Крыжовник и другие ягодники: 2, 3, 6, 7, 29, 30 июня.
- Виноград: 1-3, 27-30 июня.
Когда сажать декоративные растения
- Однолетники: 1, 14-16, 24-28 июня.
- Луковичные и клубневые: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 июня.
- Травянистые многолетники: 1, 14-16, 24-28 июня.
- Хвойные: 24-26 июня.
- Живые изгороди: 1, 22-28 июня.
- Кустарники и деревья: 1, 14-16, 19-28 июня.
- Лианы: 24-26 июня.
- Газон: 12, 13 июня.
- Сидераты: 1-3, 12, 13, 19-21, 27-30 июня.
Какие дни лучше для садовых работ в июне 2023 года.
- Рыхление и работа с грунтом: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 июня.
- Проращивание семян: 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 июня.
- Пекирование, прореживание: 6, 7, 14-16 июня.
- Полив: 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 июня.
- Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.
- Подкормка минеральными удобрениями: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
- Компостирование, закладка зеленых удобрений: 12, 13, 18 июня.
- Обрезка, омоложение, формирование деревьев в саду: 5-7 июня.
- Стрижка газона, сенокос трав: 1, 4, 5, 12, 13, 18 июня.
- Прищипка, пасынкование: 18 июня.
- Установка опор, подвязка: 1, 4-7, 12, 13, 18 июня.
- Борьба с вредителями и болезнями: 8, 9, 12, 13, 17, 18 июня.
- Профилактические обработки: 4, 5, 17, 18, 24-26 июня.
- Заготовка черенков и прикапывание отводков: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.
- Прививка и окулировка: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.
- Уборка: 4-9, 12-18 июня.
- Сбор цветов и лекарственных цветов: 1, 14-16, 19-21, 24-28 июня.
- Сбор семян: 1, 4, 27, 28 июня.
- Консервация, сушка: 1-9, 14-30 июня.
- Засолка и квашение: 6, 7 июня.
Раньше мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.
Советуем узнать, какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай, а какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен.