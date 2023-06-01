Лунный посевной календарь на июнь 2023 — что и когда можно сеять и сажать

Лунный посевной календарь на июнь 2023 года. Фото: depositphotos.com

В первый месяц весны владельцев сада и огорода ждет немало работы. Несмотря на то, что большинство культур к этому времени уже посажены, можно сеять поздние овощи и теплолюбивые деревья. В этом месяце огородники и садоводы в основном занимаются окучиванием, прополкой, поливом, опрыскиванием и подкормкой растений, чтобы уже к концу месяца собрать первый урожай. Чтобы посевные работы прошли удачно и урожай был богатым, планируйте дела на огороде с учетом лунного календаря.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с лунным посевным календарем на июнь 2023 года.

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Фазы Луны в июне 2023 года

Фазы Луны в июне 2023 года будут изменяться следующим образом:

Растущая месяц — с 1 по 3 июня;

Полнолуние — 4 июня в 5:44 по киевскому времени;

Убывающая Луна — с 5 по 17 июня;

Молодой человек — 18 июня в 6:38 по киевскому времени;

Растущая месяц — с 19 по 30 июня;

Лунное затмение — нет;

Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны

Многие опытные садоводы и огородники замечали, что есть более удачные дни для работы на огороде и те, которые не принесут желаемых результатов. Поэтому, чтобы высчитать лучший период любых работ с садом и огородом, смотрят на фазы Луны.

Так, самым удачным периодом считают растущую фазу Луны. Спадающая Луна идеально подходит для подкормки растений, особенно с помощью органических удобрений.

А вот наиболее уязвимые растения в период полной Луны и новолуния. Лучше вообще в это время не работать в саду и огороде. При этом следует заметить, что период новолуния длится 3 дня — день до новолуния, сам день и день после. Отрицательный период полной Луны продолжается так же.

Работа на огороде. Фото: pixabay.com

Что посадить в июне — самые удачные дни для разных культур

В общем, благоприятные дни для посева и посадки овощных культур в июне: 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Когда сажать корнеплоды

Картофель, топинамбур: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.

6, 7, 10, 11, 14-16 июня. Свекла, морковь, пастернак: 10, 11 июня.

10, 11 июня. Редис: 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня.

1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня. Редька, репа: 6, 7, 10, 11, 19-20 июня.

6, 7, 10, 11, 19-20 июня. Сельдерей, петрушка на корень: 6, 7 июня.

Когда сажать луковые

Лук огородный: 6, 7, 10, 11, 19-20 июня.

6, 7, 10, 11, 19-20 июня. Лук на зелень, шнит-лук: 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня.

1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня. Чеснок: 1, 6, 7, 27, 28 июня.

1, 6, 7, 27, 28 июня. Лук порей, египетский, рокамболь: 12-16 июня.

Овощи на стол и хранение

Томаты, физалис: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

2, 3, 19-21, 29, 30 июня. Сладкий и острый перец: 1-3, 27-30 июня.

1-3, 27-30 июня. Баклажаны: 1-3, 27-30 июня.

1-3, 27-30 июня. Огурцы: 1-3, 19-21, 27-30 июня.

1-3, 19-21, 27-30 июня. Брокколи, цветная капуста: 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня.

1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня. Ранняя, средняя и поздняя капуста: 1, 27, 28 июня.

1, 27, 28 июня. Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 1, 10-13, 27, 28 июня.

1, 10-13, 27, 28 июня. Стебельный сельдерей: 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня.

1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня. Кабачки, патиссоны, тыква: 1, 19-21, 27, 28 июня.

1, 19-21, 27, 28 июня. Бахчевые: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

2, 3, 19-21, 29, 30 июня. Стручковые (горох, фасоль, соя, чечевица): 1, 27, 28 июня.

1, 27, 28 июня. Кукуруза: 1, 27, 28 июня.

1, 27, 28 июня. Подсолнечник: 1, 22, 23, 27, 28 июня.

Когда сажать зелень и травы

Листовый салат: 1, 10-16, 27, 28 июня.

1, 10-16, 27, 28 июня. Шпинат: 1, 10-13, 27, 28 июня.

1, 10-13, 27, 28 июня. Качанные салаты, цикорий: 1, 27, 28 июня.

1, 27, 28 июня. Рукола, кресс, листовая горчица: 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня.

2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня. Мангольд и другие листовые овощи: 10-16 июня.

10-16 июня. Щавель: 2, 3, 14-16, 29, 30 июня.

2, 3, 14-16, 29, 30 июня. Укроп и фенхель: 6, 7, 14-16 июня.

6, 7, 14-16 июня. Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 1, 27, 28 июня.

1, 27, 28 июня. Базилик, розмарин, душица: 2, 3, 24-26, 29, 30 июня.

2, 3, 24-26, 29, 30 июня. Микрозелень: 1, 12, 13, 27, 28 июня.

Когда сажать ягоды и фрукты

Земляника и клубника: 19-21 июня.

19-21 июня. Яблоня: 6, 7, 14-16 июня.

6, 7, 14-16 июня. Груша, айва: 1, 6, 7, 27, 28 июня.

1, 6, 7, 27, 28 июня. Абрикос, вишня, слива, персик: 1, 14-16, 27, 28 июня.

1, 14-16, 27, 28 июня. Черешня: 14-16, 22, 23 июня.

14-16, 22, 23 июня. грецкий орех, фундук: 1, 14-16, 27, 28 июня.

1, 14-16, 27, 28 июня. Калина, шиповник, рябина, облепиха: 10, 11, 12-14, 19-21 июня.

10, 11, 12-14, 19-21 июня. Боярышник: 2, 3, 12, 13, 19-23, 29, 30 июня.

2, 3, 12, 13, 19-23, 29, 30 июня. Смородина: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19-23, 29, 30 июня.

2, 3, 6, 7, 10, 11, 19-23, 29, 30 июня. Малина: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

2, 3, 19-21, 29, 30 июня. Крыжовник и другие ягодники: 2, 3, 6, 7, 29, 30 июня.

2, 3, 6, 7, 29, 30 июня. Виноград: 1-3, 27-30 июня.

Когда сажать декоративные растения

Однолетники: 1, 14-16, 24-28 июня.

1, 14-16, 24-28 июня. Луковичные и клубневые: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 июня.

2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 июня. Травянистые многолетники: 1, 14-16, 24-28 июня.

1, 14-16, 24-28 июня. Хвойные: 24-26 июня.

24-26 июня. Живые изгороди: 1, 22-28 июня.

1, 22-28 июня. Кустарники и деревья: 1, 14-16, 19-28 июня.

1, 14-16, 19-28 июня. Лианы: 24-26 июня.

24-26 июня. Газон: 12, 13 июня.

12, 13 июня. Сидераты: 1-3, 12, 13, 19-21, 27-30 июня.

Огородные работы. Фото: google.com

Какие дни лучше для садовых работ в июне 2023 года.

Рыхление и работа с грунтом: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 июня.

4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 июня. Проращивание семян: 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 июня.

1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 июня. Пекирование, прореживание: 6, 7, 14-16 июня.

6, 7, 14-16 июня. Полив: 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 июня.

2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 июня. Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.

6, 7, 10, 11, 14-16 июня. Подкормка минеральными удобрениями: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

2, 3, 19-21, 29, 30 июня. Компостирование, закладка зеленых удобрений: 12, 13, 18 июня.

12, 13, 18 июня. Обрезка, омоложение, формирование деревьев в саду: 5-7 июня.

5-7 июня. Стрижка газона, сенокос трав: 1, 4, 5, 12, 13, 18 июня.

1, 4, 5, 12, 13, 18 июня. Прищипка, пасынкование: 18 июня.

18 июня. Установка опор, подвязка: 1, 4-7, 12, 13, 18 июня.

1, 4-7, 12, 13, 18 июня. Борьба с вредителями и болезнями: 8, 9, 12, 13, 17, 18 июня.

8, 9, 12, 13, 17, 18 июня. Профилактические обработки: 4, 5, 17, 18, 24-26 июня.

4, 5, 17, 18, 24-26 июня. Заготовка черенков и прикапывание отводков: 6, 7, 10, 11, 14-16 июня.

6, 7, 10, 11, 14-16 июня. Прививка и окулировка: 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

2, 3, 19-21, 29, 30 июня. Уборка: 4-9, 12-18 июня.

4-9, 12-18 июня. Сбор цветов и лекарственных цветов: 1, 14-16, 19-21, 24-28 июня.

1, 14-16, 19-21, 24-28 июня. Сбор семян: 1, 4, 27, 28 июня.

1, 4, 27, 28 июня. Консервация, сушка: 1-9, 14-30 июня.

1-9, 14-30 июня. Засолка и квашение: 6, 7 июня.

Раньше мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай. Опытные огородники знают простой и бюджетный секрет.

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